Tormenta local severa azota a Las Tunas con más de 62 mm de lluvia y rachas de 80 km/h

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Una tormenta local severa descargó hoy sobre la ciudad de Las Tunas más de 62 milímetros de lluvia en apenas una hora y diez minutos, según informó el Centro Meteorológico Provincial a través del Periódico 26 de Las Tunas.

El organismo meteorológico precisó que el aguacero estuvo acompañado de fuertes descargas eléctricas y vientos intensos, mientras la estación meteorológica oficial registró una ráfaga máxima de 80 km/h y un acumulado de 40 mm en su ubicación. La diferencia entre ambas cifras refleja la concentración del fenómeno sobre el centro urbano, donde el acumulado llegó a 62 mm.

Imágenes difundidas en redes sociales mostraron calles completamente anegadas, con vehículos intentando circular entre el agua y árboles sacudidos violentamente por el viento, con visibilidad reducida por la intensidad de la lluvia.

Al menos un residente reportó haber quedado atrapado por el aguacero. «Fui víctima del palo de agua en un portal de la calle Martí», escribió Ramón Suárez en Facebook. Otro vecino, Nag Almaguer, estimó que el acumulado real superó los datos oficiales: «Llovió más que eso, mínimo 80 mm».

La reacción mayoritaria en redes sociales fue de alivio. «Bienvenida la lluvia a mi ciudad, en una de las provincias que menos llueve», escribió Diosdado Uliver. Arelis Viera Reyes resumió el sentir colectivo: «Gracias a Dios porque casi nos derretíamos».

Sin embargo, no todos los comentarios fueron celebratorios. David P. Fernández advirtió sobre un riesgo sanitario estructural: «Mayor es la acumulación de basura en todos lados, lo cual es arrastrado por la lluvia. Luego salen los grandes trabajos periodísticos asombrados por supuestos virus y propagación de hepatitis, entre otras enfermedades». Ricardo Pérez apuntó en la misma dirección: «Limpieza de la ciudad, solo cuando llueve fuerte. Pues arrastra los desechos sólidos que este incompetente gobierno no evacua regularmente».

El episodio de hoy es el segundo evento intenso en menos de diez días. El inicio de la temporada de lluvias primaverales en Las Tunas se produjo el 26 de abril con 108,9 mm acumulados en 48 horas en la capital provincial. Apenas el 1 de marzo, una tormenta local severa dejó granizo y más de 30 mm en solo treinta minutos.

El alivio popular tiene una explicación directa en la crisis hídrica que arrastra la provincia. En 2025, los embalses de Las Tunas llegaron al 33% de su capacidad, con más de 90,000 personas afectadas por restricciones de agua. Ese mismo año, Cuba registró su quinto año más seco desde 1901, con apenas el 83% de la precipitación media histórica.

Las tormentas locales severas son recurrentes en Las Tunas entre mayo y septiembre. En agosto de 2024, un evento similar provocó inundaciones en la ciudad con 79 mm y rachas de 73 km/h, mientras que en mayo de 2025 una tormenta causó severos daños a casas y al sistema eléctrico en Puerto Padre. Por ahora, las autoridades no han reportado daños materiales ni víctimas por el evento de hoy.