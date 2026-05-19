Ni el aguacero frenó este emotivo reencuentro familiar en Cuba que hizo llorar a TikTok

Un reencuentro familiar grabado bajo un fuerte aguacero en Cuba emocionó a miles de personas en TikTok y se convirtió en uno de los videos más conmovedores de las últimas semanas en la plataforma.

El clip, publicado por el usuario @liuber28, muestra a varias personas completamente empapadas fundiéndose en abrazos bajo una lluvia intensa, sin importarles el aguacero ni por un instante.

La lluvia, lejos de opacar el momento, lo convirtió en algo todavía más poderoso visualmente: personas empapadas, abrazadas, llorando y riendo al mismo tiempo bajo el agua que caía a caudales.

El aguacero le dio al reencuentro una dimensión casi cinematográfica que los usuarios de TikTok no tardaron en reconocer y celebrar.

En los comentarios, liuber respondió a una seguidora con una frase que resume todo: «Gracias amor por formar parte del esfuerzo para cumplir ese sueño».

Las reacciones no se hicieron esperar. El video acumuló más de 16,500 visualizaciones, 1,279 likes y 54 comentarios en pocos días, con una actividad sostenida que se mantuvo hasta este martes.

Los usuarios interpretaron la lluvia como una señal de bendición. «En ese momento esa lluvia es bendiciones, pero esos abrazos valen mucho, me muero por ver los míos y abrazarlos», escribió una usuaria.

Otro lo expresó con igual intensidad: «En ese momento no importa lluvia ni truenos ni relámpagos, el abrazar a los seres que amas realmente es una recarga al alma y al corazón».

Otros comentarios siguieron la misma línea emotiva. «Hasta la lluvia los bendice», escribió Rosa. «Doble bendiciones cayendo agua del cielo», apuntó Marisela Arias. «Lluvias de bendiciones, lindos y muy hermosos esos abrazos», sumó un usuario anónimo.

Este tipo de escenas se ha vuelto un fenómeno viral recurrente en Cuba, especialmente desde el éxodo masivo que vivió la isla entre 2020 y 2024, período en el que emigraron entre 1.4 y 1.79 millones de personas.

El 38% de los hogares cubanos tiene al menos un miembro emigrado, lo que explica por qué estas imágenes conectan tan profundamente con una audiencia que conoce de cerca el peso de la separación.

No es la primera vez que la lluvia protagoniza uno de estos momentos. En septiembre de 2025, una cubana llegó a la isla en medio de un aguacero y el video se volvió viral. En octubre de ese mismo año, una familia no pudo contener el llanto en un reencuentro bajo la lluvia tras cuatro años de separación.