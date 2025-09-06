¡Hasta el puerco se mojó! Cubana llega a Cuba en medio de un aguacero y desata fiesta familiar

Una cubana que regresó a la isla protagonizó un emotivo reencuentro con sus familiares bajo un fuerte aguacero, según se aprecia en un video compartido en TikTok por la usuaria @roxy_cuba4.

Las imágenes muestran el instante en que la joven, visiblemente emocionada, se baja de un auto en medio de charcos de agua, al punto de tener que quitarse las zapatillas deportivas para caminar descalza.

Pese a la lluvia, que empapó a todos los presentes y hasta al puerco que estaban preparando para la ocasión, la emoción del momento se impuso y los abrazos se multiplicaron entre familiares y amigos.

“Llevamos el agua a Cuba, hacía días no llovía. Se les mojó hasta el puerco, pero felices”, escribió la joven junto al video, en referencia a la sorpresa que significó la intensa lluvia en la localidad.

El material refleja la alegría del reencuentro después de la separación, en un ambiente cargado de nostalgia y complicidad familiar, donde ni las inclemencias del tiempo pudieron empañar la celebración.

