Senador Rick Scott acusa al régimen cubano de ser «la raíz de la inestabilidad en América Latina»

Para Rick Scott, Cuba es el origen de la inestabilidad en América Latina

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El senador republicano por Florida Rick Scott calificó al régimen cubano de «la raíz de la inestabilidad en América Latina» y una amenaza directa para la seguridad nacional de Estados Unidos, en una entrevista concedida a VOZ News con la periodista Karina Yapor.

La entrevista se produjo un día después de que el portal Axios revelara, citando informes de inteligencia estadounidense, que el gobierno de Miguel Díaz-Canel habría adquirido más de 300 drones militares de Rusia e Irán desde 2023, con capacidades ofensivas, de reconocimiento y vigilancia.

Según ese reporte, funcionarios cubanos habrían discutido escenarios de uso de ese arsenal contra la base naval de Guantánamo, buques militares estadounidenses e incluso zonas cercanas a Key West, en Florida, aunque las fuentes de inteligencia aclararon que no consideran inminente un ataque.

Preguntado por Yapor sobre la magnitud de esa amenaza —Cuba se encuentra a solo 90 millas del territorio continental de Estados Unidos—, Scott fue directo: «Cuba es la raíz de la inestabilidad en América Latina, es terrible para la seguridad nacional de Estados Unidos. Gracias al presidente Trump por su postura contra el régimen cubano.

Es importante para mí luchar por la libertad y la democracia en Cuba. Raúl Castro y Díaz-Canel necesitan presión de Estados Unidos. La lucha cada día es importante. Hoy no hay dinero, no hay petróleo al régimen cubano. Daré ayuda a todo el pueblo de Cuba en su lucha por la libertad y la democracia».

Las declaraciones del senador se enmarcan en una escalada sostenida de presión de la administración Trump contra La Habana.

Desde enero de 2026, Estados Unidos ha acumulado más de 240 nuevas sanciones contra Cuba, reincorporó a la isla a la lista de Estados patrocinadores del terrorismo y emitió la Orden Ejecutiva 14380, que declaró emergencia nacional respecto a Cuba.

El 6 de mayo, Washington sancionó a GAESA y a su presidenta, con plazo hasta el 5 de junio para que empresas extranjeras cierren operaciones con el conglomerado militar cubano.

Las importaciones de combustible de la isla habrían caído entre 80% y 90%, lo que ha derivado en apagones de hasta 25 horas diarias en algunos puntos del país.

La congresista María Elvira Salazar también calificó la presunta compra de drones como una «amenaza directa» a la seguridad nacional de Estados Unidos, sumándose a las voces republicanas de Florida que exigen una respuesta firme.

Durante la entrevista, Scott también abordó la crisis democrática en Colombia, donde dos colaboradores de la campaña del candidato conservador Abelardo de la Espriella fueron asesinados el 15 de mayo en Cubarral, Meta.

El senador fue contundente sobre el presidente Gustavo Petro: «Es una persona muy mala. Es una persona que recuerda al M-19. Es el asistente de los cárteles, un amigo de Maduro».

Sobre México, advirtió que si el gobierno de Claudia Sheinbaum no actúa contra los cárteles, Estados Unidos actuará de forma unilateral: «Si el gobierno mexicano no va a hacer su trabajo para evitar que los cárteles maten estadounidenses, tendremos que hacerlo nosotros mismos».

Scott es uno de los legisladores más activos en la agenda de presión contra Cuba.

En abril de 2026 pidió a Trump endurecer las sanciones contra GAESA, alegando que el conglomerado controla más de 18,000 millones de dólares en activos líquidos, y en febrero de 2025 reintrodujo junto al senador Tommy Tuberville la Ley DEMOCRACIA para bloquear activos y endurecer sanciones contra el aparato militar y de inteligencia cubano.

El plazo fijado por Washington para que las empresas extranjeras cierren sus operaciones con GAESA vence el próximo 5 de junio, una fecha que marcará el siguiente punto de tensión en la política de presión máxima de la administración Trump contra el régimen de La Habana.