"Que los cubanos puedan prosperar en su país": la propuesta económica de Rubio

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, publicó este miércoles un mensaje dirigido al pueblo cubano en el que presentó una propuesta económica y política concreta para Cuba, aprovechando el 124 aniversario de la proclamación de la República.

«El presidente Trump ofrece una nueva relación entre Estados Unidos y Cuba, pero debe ser directamente con ustedes, el pueblo cubano, y no con GAESA», advirtió Rubio.

Fue directo con los cubanos desde el inicio de su mensaje: «La verdadera razón por la que no tienen electricidad, combustible ni alimentos es porque quienes controlan su país han saqueado miles de millones de dólares, y nada de eso ha sido utilizado para ayudar al pueblo».

El secretario de Estado señaló a GAESA como el verdadero poder en Cuba, describiendo al conglomerado militar como «un Estado dentro del Estado que no rinde cuentas a nadie y que acapara las ganancias de sus negocios para beneficiar a una pequeña élite».

Según Rubio, GAESA —fundada hace 30 años por Raúl Castro y operada por las Fuerzas Armadas— controla el 70% de la economía cubana y acumula 18,000 millones de dólares en activos, con ingresos tres veces superiores al presupuesto del gobierno.

El conglomerado obtiene ganancias de hoteles, bancos, tiendas, construcción e incluso de las remesas que los familiares envían desde Estados Unidos, de las cuales retiene un porcentaje sin que nada llegue al pueblo.

Rubio rechazó la narrativa oficial sobre los apagones: «La razón por la que se ven obligados a sobrevivir hasta 22 horas al día sin electricidad no se debe a un bloqueo petrolero por parte de Estados Unidos».

Explicó que el régimen dependió durante años del petróleo gratuito de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, y que al perder ese subsidio, ahora compra combustible para sus generadores y vehículos mientras le pide al pueblo que se sacrifique.

La propuesta de la administración Trump

La propuesta de Rubio para Cuba en 2026 tiene dos componentes. El primero es inmediato: una oferta de 100 millones de dólares en alimentos y medicinas condicionada a que la distribución sea realizada por la Iglesia Católica u otras organizaciones caritativas de confianza, «no robada por GAESA para venderla en sus tiendas».

El segundo es estructural: una visión de «nueva Cuba» donde los ciudadanos puedan ser dueños de gasolineras, tiendas, restaurantes, bancos, empresas constructoras y medios de comunicación.

Reconstruir el país para que los cubanos puedan criticar al gobierno sin temor a prisión y elegir a sus gobernantes mediante el voto.

«Hoy, desde los medios de comunicación hasta el entretenimiento, desde los negocios hasta la política, desde la música hasta los deportes, los cubanos han llegado a la cima de prácticamente todas las industrias en todos los países, excepto en uno: Cuba», afirmó Rubio.

El secretario comparó esa realidad con la de los países vecinos: «Si tener un negocio propio y el derecho al voto es posible alrededor de Cuba, ¿por qué no puede ser posible dentro de Cuba?»

El mensaje se enmarca en una escalada de presión de la administración Trump contra el régimen y coincide con el peor momento de la crisis eléctrica cubana en años.

Rubio cerró el video con una advertencia directa: «Lo único que se interpone en el camino hacia un futuro mejor son quienes controlan su país».

Mensaje íntegro de Marco Rubio a los cubanos, 20 de mayo de 2026

En un día como hoy, en 1902, la bandera cubana ondeó por primera vez sobre un país independiente. Pero sé que hoy ustedes, quienes llaman a la Isla su hogar, atraviesan dificultades inimaginables.

Hoy quiero compartirles la verdad sobre el motivo de su sufrimiento y contarles lo que nosotros, en Estados Unidos, les ofrecemos para ayudarlos no solo a aliviar la crisis actual, sino también a construir un futuro mejor.

La razón por la que se ven obligados a sobrevivir hasta 22 horas al día sin electricidad no se debe a un bloqueo petrolero por parte de Estados Unidos. Como ustedes saben mejor que nadie, llevan años sufriendo apagones.

La verdadera razón por la que no tienen electricidad, combustible ni alimentos es porque quienes controlan su país han saqueado miles de millones de dólares, y nada de eso ha sido utilizado para ayudar al pueblo.

Hace 30 años, Raúl Castro fundó una empresa llamada GAESA. Esta empresa pertenece a las Fuerzas Armadas y es operada por ellas. Tiene ingresos tres veces superiores al presupuesto del gobierno cubano.

Hoy, mientras ustedes sufren, estos empresarios controlan 18 mil millones de dólares en activos y dominan el 70 % de la economía cubana.

Obtienen ganancias de hoteles, construcciones, bancos, tiendas e incluso del dinero que sus familiares les envían desde Estados Unidos. Todo pasa por sus manos.

De esas remesas retienen un porcentaje, pero nada de las ganancias de GAESA llega al pueblo cubano.

En vez de usar ese dinero para comprar petróleo, como hacen otros países del mundo, dependieron durante años del petróleo gratuito enviado por Hugo Chávez y Nicolás Maduro para quedarse con el dinero.

Pero ahora que ya no reciben ese petróleo gratis, compran combustible para sus generadores y vehículos, mientras al pueblo se le pide que siga sacrificándose.

En vez de usar el dinero para mantener y modernizar las centrales eléctricas dañadas, lo utilizan para construir más hoteles para extranjeros y enviar a sus familiares a vivir con lujos en Madrid e incluso en Estados Unidos.

Hoy, Cuba no está controlada por ninguna revolución. Cuba está controlada por GAESA: un Estado dentro del Estado que no rinde cuentas a nadie y que acapara las ganancias de sus negocios para beneficiar a una pequeña élite.

Y el único papel que desempeña el llamado gobierno es exigirles a ustedes que continúen sacrificándose y reprimir a cualquiera que se atreva a protestar.

El presidente Trump ofrece una nueva relación entre Estados Unidos y Cuba, pero debe ser directamente con ustedes, el pueblo cubano, y no con GAESA.

Primero, estamos ofreciendo 100 millones de dólares en alimentos y medicinas para ustedes, el pueblo, pero esa ayuda debe ser distribuida directamente por la Iglesia Católica u otras organizaciones caritativas de confianza, no robada por GAESA para venderla en sus tiendas.

Pero al pueblo cubano no le interesa vivir de la caridad permanente.

Ustedes quieren la oportunidad de vivir en su propio país como viven sus familiares en Estados Unidos y en otros países del mundo.

Hoy, desde los medios de comunicación hasta el entretenimiento, desde los negocios hasta la política, desde la música hasta los deportes, los cubanos han llegado a la cima de prácticamente todas las industrias en todos los países, excepto en uno: Cuba.

Hoy, en Cuba, solo quienes están cerca de la élite de GAESA o forman parte de ella pueden tener negocios rentables.

Pero el presidente Trump ofrece una nueva vía entre Estados Unidos y una nueva Cuba.

Una nueva Cuba donde ustedes, los cubanos de a pie, y no solo GAESA, puedan ser dueños de una gasolinera, una tienda de ropa o un restaurante.

Una nueva Cuba donde ustedes, y no solo GAESA, puedan abrir un banco o tener una empresa constructora.

Una nueva Cuba donde ustedes, y no solo el Partido Comunista, puedan ser dueños de una estación de televisión o de un periódico.

Una nueva Cuba donde puedan criticar a un sistema que falla sin temor a ir a prisión o verse obligados a abandonar la Isla.

Y una nueva Cuba donde tengan la oportunidad real de elegir a quienes gobiernan el país y votar para reemplazarlos si no hacen bien su trabajo.

Esto no es imposible.

Todo eso existe en Bahamas, República Dominicana, Jamaica e incluso a solo 90 millas, en Florida.

Si tener un negocio propio y el derecho al voto es posible alrededor de Cuba, ¿por qué no puede ser posible dentro de Cuba?

En Estados Unidos estamos listos para abrir un nuevo capítulo en la relación entre nuestros pueblos.

Y hoy, lo único que se interpone en el camino hacia un futuro mejor son quienes controlan su país.