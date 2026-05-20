Rubio ofrece una Cuba donde el éxito no dependa del Partido Comunista

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, publicó este miércoles un mensaje en español dirigido directamente al pueblo cubano, coincidiendo con el 124 aniversario de la proclamación de la República de Cuba, para responsabilizar al conglomerado militar GAESA de las penurias que sufre la isla y ofrecer una visión de una «nueva Cuba» donde el éxito no dependa del Partido Comunista.

En el video difundido en su cuenta de X, Rubio fue directo: «La verdadera razón por la que no tienen electricidad, combustible ni alimentos es porque quienes controlan su país han saqueado miles de millones de dólares, pero nada ha sido utilizado para ayudar al pueblo».

El secretario de Estado describió a GAESA como «un estado dentro del estado que no rinde cuentas a nadie», con 18,000 millones de dólares en activos y control del 70% de la economía cubana, incluyendo hoteles, bancos, tiendas y hasta las remesas que los familiares envían desde Estados Unidos.

Rubio señaló que Raúl Castro fundó GAESA hace 30 años como brazo económico de las Fuerzas Armadas, y que sus ingresos triplican el presupuesto del gobierno cubano.

Acusó a la élite del conglomerado de comprar combustible para sus propios generadores y vehículos mientras pide al pueblo que se sacrifique, y de construir hoteles para extranjeros en lugar de modernizar las centrales eléctricas destruidas.

«Cuba no está controlada por ninguna revolución. Cuba está controlada por GAESA», afirmó Rubio, añadiendo que el único rol del llamado gobierno es «exigirle a ustedes que sigan haciendo sacrificios y reprimiendo a cualquiera que se atreva a quejarse».

En nombre del presidente Trump, Rubio ofreció 100 millones de dólares en alimentos y medicinas, con una condición explícita: «Tiene que ser distribuido directamente al pueblo cubano por la Iglesia Católica u otros grupos caritativos de confianza, no robados por GAESA para que lo vendan en sus tiendas».

La oferta se enmarca en una escalada de presión sobre La Habana. El Departamento de Estado sancionó a GAESA el 7 de mayo, describiéndolo como el «núcleo del sistema comunista cleptocrático de Cuba», y dio plazo hasta el 5 de junio a empresas extranjeras para cerrar negocios con el conglomerado.

El régimen inicialmente calificó de «fábula» la propuesta de los 100 millones, pero Díaz-Canel habría aceptado la ayuda para alimentos, combustible y medicinas el 14 de mayo, según El País.

El telón de fondo es una crisis energética sin precedentes: el 13 de mayo se registró un déficit eléctrico récord de 2,153 MW, y el 16 de marzo ocurrió el sexto apagón nacional total en 18 meses. La ONU reportó en abril más de 96,000 cirugías aplazadas, 32,000 embarazadas en riesgo y casi medio millón de estudiantes con jornada escolar reducida.

Más allá de la ayuda inmediata, Rubio trazó una visión de futuro: «Una nueva Cuba donde ustedes, los cubanos de a pie, no solo GAESA, pueda ser dueño de una gasolinera o de una tienda de ropa o de un restaurante».

Propuso también una Cuba donde los ciudadanos puedan ser dueños de medios de comunicación, «quejarse de un sistema que falla sin temor a ir a la cárcel» y elegir y reemplazar a sus gobernantes mediante el voto.

Rubio comparó esa posibilidad con la realidad de países vecinos: «Si ser dueño de su propio negocio y tener el derecho al voto es posible alrededor de Cuba, ¿por qué no es posible para ustedes dentro de Cuba?»

El mensaje cerró con una advertencia implícita al régimen: «En Estados Unidos estamos listos para abrir un nuevo capítulo en la relación entre nuestra gente y nuestros países. Y actualmente, lo único que se interpone en el camino hacia un mejor futuro son quienes controlan su país».

Mensaje de Marco Rubio a los cubanos

En un día como hoy, en 1902, la bandera cubana ondeó por primera vez sobre un país independiente. Pero sé que hoy ustedes, quienes llaman a la Isla su hogar, atraviesan dificultades inimaginables.

Hoy quiero compartirles la verdad sobre el motivo de su sufrimiento y contarles lo que nosotros, en Estados Unidos, les ofrecemos para ayudarlos no solo a aliviar la crisis actual, sino también a construir un futuro mejor.

La razón por la que se ven obligados a sobrevivir hasta 22 horas al día sin electricidad no se debe a un bloqueo petrolero por parte de Estados Unidos. Como ustedes saben mejor que nadie, llevan años sufriendo apagones.

La verdadera razón por la que no tienen electricidad, combustible ni alimentos es porque quienes controlan su país han saqueado miles de millones de dólares, y nada de eso ha sido utilizado para ayudar al pueblo.

Hace 30 años, Raúl Castro fundó una empresa llamada GAESA. Esta empresa pertenece a las Fuerzas Armadas y es operada por ellas. Tiene ingresos tres veces superiores al presupuesto del gobierno cubano.

Hoy, mientras ustedes sufren, estos empresarios controlan 18 mil millones de dólares en activos y dominan el 70 % de la economía cubana.

Obtienen ganancias de hoteles, construcciones, bancos, tiendas e incluso del dinero que sus familiares les envían desde Estados Unidos. Todo pasa por sus manos.

De esas remesas retienen un porcentaje, pero nada de las ganancias de GAESA llega al pueblo cubano.

En vez de usar ese dinero para comprar petróleo, como hacen otros países del mundo, dependieron durante años del petróleo gratuito enviado por Hugo Chávez y Nicolás Maduro para quedarse con el dinero.

Pero ahora que ya no reciben ese petróleo gratis, compran combustible para sus generadores y vehículos, mientras al pueblo se le pide que siga sacrificándose.

En vez de usar el dinero para mantener y modernizar las centrales eléctricas dañadas, lo utilizan para construir más hoteles para extranjeros y enviar a sus familiares a vivir con lujos en Madrid e incluso en Estados Unidos.

Hoy, Cuba no está controlada por ninguna revolución. Cuba está controlada por GAESA: un Estado dentro del Estado que no rinde cuentas a nadie y que acapara las ganancias de sus negocios para beneficiar a una pequeña élite.

Y el único papel que desempeña el llamado gobierno es exigirles a ustedes que continúen sacrificándose y reprimir a cualquiera que se atreva a protestar.

El presidente Trump ofrece una nueva relación entre Estados Unidos y Cuba, pero debe ser directamente con ustedes, el pueblo cubano, y no con GAESA.

Primero, estamos ofreciendo 100 millones de dólares en alimentos y medicinas para ustedes, el pueblo, pero esa ayuda debe ser distribuida directamente por la Iglesia Católica u otras organizaciones caritativas de confianza, no robada por GAESA para venderla en sus tiendas.

Pero al pueblo cubano no le interesa vivir de la caridad permanente.

Ustedes quieren la oportunidad de vivir en su propio país como viven sus familiares en Estados Unidos y en otros países del mundo.

Hoy, desde los medios de comunicación hasta el entretenimiento, desde los negocios hasta la política, desde la música hasta los deportes, los cubanos han llegado a la cima de prácticamente todas las industrias en todos los países, excepto en uno: Cuba.

Hoy, en Cuba, solo quienes están cerca de la élite de GAESA o forman parte de ella pueden tener negocios rentables.

Pero el presidente Trump ofrece una nueva vía entre Estados Unidos y una nueva Cuba.

Una nueva Cuba donde ustedes, los cubanos de a pie, y no solo GAESA, puedan ser dueños de una gasolinera, una tienda de ropa o un restaurante.

Una nueva Cuba donde ustedes, y no solo GAESA, puedan abrir un banco o tener una empresa constructora.

Una nueva Cuba donde ustedes, y no solo el Partido Comunista, puedan ser dueños de una estación de televisión o de un periódico.

Una nueva Cuba donde puedan criticar a un sistema que falla sin temor a ir a prisión o verse obligados a abandonar la Isla.

Y una nueva Cuba donde tengan la oportunidad real de elegir a quienes gobiernan el país y votar para reemplazarlos si no hacen bien su trabajo.

Esto no es imposible.

Todo eso existe en Bahamas, República Dominicana, Jamaica e incluso a solo 90 millas, en Florida.

Si tener un negocio propio y el derecho al voto es posible alrededor de Cuba, ¿por qué no puede ser posible dentro de Cuba?

En Estados Unidos estamos listos para abrir un nuevo capítulo en la relación entre nuestros pueblos.

Y hoy, lo único que se interpone en el camino hacia un futuro mejor son quienes controlan su país.