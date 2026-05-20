La Casa Blanca presenta a cubano arrestado por ICE como «lo peor de lo peor»

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La Casa Blanca publicó este martes una ficha policial del ciudadano cubano Héctor Hechavarría Rivaflecha, presentándolo entre los delincuentes extranjeros más peligrosos en Estados Unidos, como parte de su campaña «Worst of the Worst» («Lo peor de lo peor») contra inmigrantes indocumentados con antecedentes penales graves.

El mensaje en la red social X subrayó que la administración Trump está apuntando a «los peores de los peores inmigrantes ilegales criminales y limpiando las calles de Estados Unidos».

En una secuencia de tuits, la Casa Blanca presentó a varios de los migrantes arrestados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en la última semana, que han sido condenados o están acusados por delitos violentos, entre ellos Hechavarría, de 55 años, residente en Florida y con múltiples antecedentes penales.

Su detención fue anunciada oficialmente el 14 de mayo por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), durante la Semana Nacional de la Policía.

Según el comunicado de la agencia federal, Hechavarría tiene condenas por asesinato premeditado, agresión grave con arma mortal y agresión contra personas de 65 años o más, todos los delitos cometidos en Miami, Florida.

El DHS no dio detalles de los hechos por los que fue condenado el cubano. Según informes de la Policía de Miami citados por NBC Miami, en febrero de 2014, Hechavarría, entonces de 43 años, irrumpió en el Presidente Supermarket de Little Havana, en la calle SW 8th Street, portando una espada. Allí amenazó con matar a todos los presentes y golpeó a una mujer en el brazo.

El guardia de seguridad del supermercado, identificado como José Antonio Mendoza, de 47 años, lo confrontó y fue golpeado en la cabeza, tras lo cual disparó varias veces su arma contra el agresor, informó la entonces portavoz de la Policía de Miami, Kenia Reyes. Ambos fueron trasladados al Ryder Trauma Center: Hechavarría en estado crítico y Mendoza en condición estable.

Hechavarría fue inicialmente acusado de dos cargos de intento de asesinato premeditado con arma mortal. CiberCuba no ha podido confirmar si los hechos ocurridos en el Presidente Supermarket hace 12 años están relacionados con los delitos por los que fue condenado Hechavarría y que enumeró el DHS en su reciente comunicado.

La agencia federal da a conocer a diario arrestos de innmigrantes indocumentales con prontuarios de delitos graves, que abarcan asesinatos, abusos sexuales contra menores, agresión con arma mortal, tráfico de drogas y asaltos, entre otros.

Como parte de la campaña «Worst of the Worst», la administración Trump ha publicitado sistemáticamente las detenciones y deportaciones de los «delincuentes extranjeros más peligrosos», a los que considera una amenaza para la seguridad pública y nacional. La Casa Blanca ya había destacado el arresto de otro cubano en un operativo migratorio en febrero de este año.

Las detenciones de cubanos por ICE aumentaron un 463% entre octubre de 2024 y enero de 2026. Ese mismo período registró un colapso del 99.8% en las aprobaciones de residencias permanentes para nacionales de la isla, que pasaron de más de 10,000 mensuales a apenas 15 en enero pasado.

En correspondencia con el incremento de los arrestos, también se han disparado las deportaciones. Desde enero de 2025 hasta abril de 2026, la administración del presidente Donald Trump ha devuelto a Cuba a 1,992 cubanos.

Sin embargo, la mayor cantidad de deportaciones se registra hacia terceros países, dada la renuencia del régimen de La Habana a recibir a nacionales con historial delictivo en EE.UU. que hayan permanecido en esa nación desde antes de 2017.

Aunque no se ha publicado una estadística oficial, ha trascendido que al menos 6,000 cubanos fueron deportados a México en el último año, cifra que podría ser mayor. Mientras que otros ciudadanos cubanos han sido enviados a países de África y a Ecuador.