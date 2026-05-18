Funcionario estatal de Florida asegura que Alligator Alcatraz permanecerá abierto y a la espera de internos

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El director de la División de Manejo de Emergencias de Florida, Kevin Guthrie, descartó este domingo cualquier cierre inminente del centro de detención migratoria conocido como «Alligator Alcatraz», afirmando que las autoridades estatales han recibido instrucciones de continuar esperando migrantes en la instalación.

Las declaraciones de Guthrie contradicen directamente un reporte publicado días atrás por The New York Times, que señalaba que Florida y la administración Trump estaban en conversaciones para cerrar la instalación antes de lo previsto, con el traslado de los aproximadamente 1,400 detenidos previsto para junio y el desmantelamiento de las estructuras en las semanas siguientes.

«No nos han dicho que cerremos la instalación», afirmó Guthrie en una entrevista con el canal Local 10 News. «Nos han dicho que continuemos esperando individuos».

El funcionario confirmó que el centro cuesta más de un millón de dólares diarios en operación y expresó su confianza en que el gobierno federal reembolsará a Florida por esos gastos.

«Hay un cheque inicial que está por llegar, no sé cuál será el monto», dijo Guthrie. «Solicitamos unos 90 millones de dólares, y luego solicitamos otros 300 millones adicionales».

El contexto financiero es crítico: la División de Manejo de Emergencias de Florida ha gastado 458.5 millones de dólares de fondos estatales de emergencia en operaciones de control migratorio durante el último año fiscal, y algunos proveedores privados llevan más de 200 días sin recibir pagos, lo que podría comprometer la respuesta ante huracanes cuando comience la temporada el 1 de junio.

Mientras tanto, manifestantes volvieron a concentrarse frente al centro este domingo en lo que dijeron era su 42.º domingo consecutivo de protesta.

Los manifestantes, que habían recibido con esperanza el reporte del New York Times sobre el posible cierre, calificaron la instalación de inmoral e inhumana y reafirmaron su compromiso de continuar las protestas cada domingo hasta que la instalación cierre definitivamente.

«Esperamos haber marcado una diferencia», dijo el reverendo Tony Fisher, de la Congregación Unitaria Universalista de Nápoles. «Creo que probablemente hemos generado suficiente atención».

Noelle Damico, de la organización The Workers Circle, fue más enfática: «Tenemos que poner fin a esto, por eso han visto a cientos de personas reunidas aquí semana tras semana. Cuando llegue ese día en que la instalación cierre, será una de las mayores victorias de derechos humanos».

Alligator Alcatraz fue inaugurado el 1 de julio de 2025 por el presidente Donald Trump y el gobernador Ron DeSantis en una pista de aterrizaje abandonada dentro del Big Cypress National Preserve, en los Everglades de Florida, construido en apenas ocho días mediante poderes de emergencia estatales.

Desde su apertura, el centro ha acumulado denuncias de condiciones inhumanas: hacinamiento, falta de alimentos, atención médica inadecuada, temperaturas extremas, agua no potable y falta de acceso a abogados.

De los 1,400 migrantes actualmente detenidos, entre 700 y 800 son cubanos, y el 70% de estos últimos no tiene órdenes finales de deportación, según datos del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).

El pasado 8 de mayo, el gobernador DeSantis admitió que el centro «siempre fue temporal» y que podría cerrarse si dejaban de enviarle detenidos, aunque también advirtió que alejarse de la misión de deportaciones sería «un gran problema político».