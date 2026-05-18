Funcionario estatal de Florida asegura que Alligator Alcatraz permanecerá abierto y a la espera de internos

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El director de la División de Manejo de Emergencias de Florida, Kevin Guthrie, descartó este domingo cualquier cierre inminente del centro de detención migratoria conocido como «Alligator Alcatraz», afirmando que las autoridades estatales han recibido instrucciones de continuar esperando migrantes en la instalación.
Las declaraciones de Guthrie contradicen directamente un reporte publicado días atrás por The New York Times, que señalaba que Florida y la administración Trump estaban en conversaciones para cerrar la instalación antes de lo previsto, con el traslado de los aproximadamente 1,400 detenidos previsto para junio y el desmantelamiento de las estructuras en las semanas siguientes.
«No nos han dicho que cerremos la instalación», afirmó Guthrie en una entrevista con el canal Local 10 News. «Nos han dicho que continuemos esperando individuos».
El funcionario confirmó que el centro cuesta más de un millón de dólares diarios en operación y expresó su confianza en que el gobierno federal reembolsará a Florida por esos gastos.
«Hay un cheque inicial que está por llegar, no sé cuál será el monto», dijo Guthrie. «Solicitamos unos 90 millones de dólares, y luego solicitamos otros 300 millones adicionales».
El contexto financiero es crítico: la División de Manejo de Emergencias de Florida ha gastado 458.5 millones de dólares de fondos estatales de emergencia en operaciones de control migratorio durante el último año fiscal, y algunos proveedores privados llevan más de 200 días sin recibir pagos, lo que podría comprometer la respuesta ante huracanes cuando comience la temporada el 1 de junio.
Mientras tanto, manifestantes volvieron a concentrarse frente al centro este domingo en lo que dijeron era su 42.º domingo consecutivo de protesta.
Los manifestantes, que habían recibido con esperanza el reporte del New York Times sobre el posible cierre, calificaron la instalación de inmoral e inhumana y reafirmaron su compromiso de continuar las protestas cada domingo hasta que la instalación cierre definitivamente.
«Esperamos haber marcado una diferencia», dijo el reverendo Tony Fisher, de la Congregación Unitaria Universalista de Nápoles. «Creo que probablemente hemos generado suficiente atención».
Noelle Damico, de la organización The Workers Circle, fue más enfática: «Tenemos que poner fin a esto, por eso han visto a cientos de personas reunidas aquí semana tras semana. Cuando llegue ese día en que la instalación cierre, será una de las mayores victorias de derechos humanos».
Alligator Alcatraz fue inaugurado el 1 de julio de 2025 por el presidente Donald Trump y el gobernador Ron DeSantis en una pista de aterrizaje abandonada dentro del Big Cypress National Preserve, en los Everglades de Florida, construido en apenas ocho días mediante poderes de emergencia estatales.
Desde su apertura, el centro ha acumulado denuncias de condiciones inhumanas: hacinamiento, falta de alimentos, atención médica inadecuada, temperaturas extremas, agua no potable y falta de acceso a abogados.
De los 1,400 migrantes actualmente detenidos, entre 700 y 800 son cubanos, y el 70% de estos últimos no tiene órdenes finales de deportación, según datos del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).
El pasado 8 de mayo, el gobernador DeSantis admitió que el centro «siempre fue temporal» y que podría cerrarse si dejaban de enviarle detenidos, aunque también advirtió que alejarse de la misión de deportaciones sería «un gran problema político».
Preguntas Frecuentes sobre el Centro de Detención Alligator Alcatraz
CiberCuba te lo explica:
¿Qué es el centro de detención Alligator Alcatraz y por qué es polémico?
Alligator Alcatraz es un centro de detención migratoria ubicado en los Everglades de Florida, inaugurado en julio de 2025 por el presidente Donald Trump y el gobernador Ron DeSantis. Es polémico debido a las numerosas denuncias de condiciones inhumanas, como hacinamiento, falta de alimentos, atención médica deficiente y temperaturas extremas. Además, su alto costo operativo y la falta de claridad sobre su estatus legal han generado críticas y protestas constantes.
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¿Por qué no se ha cerrado el centro Alligator Alcatraz pese a las denuncias?
El centro sigue operando debido a que las autoridades estatales de Florida, lideradas por el gobernador Ron DeSantis, han recibido instrucciones de continuar sus operaciones. La Corte de Apelaciones del Onceno Circuito de Estados Unidos permitió que el centro permaneciera abierto, argumentando que no está bajo control federal y, por tanto, no necesita cumplir con ciertas normativas ambientales. Además, el gobernador ha señalado que su cierre depende de que el gobierno federal deje de enviar detenidos.
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¿Cuáles son las condiciones de los detenidos en Alligator Alcatraz?
Las condiciones denunciadas en Alligator Alcatraz son infrahumanas. Los detenidos han reportado hacinamiento extremo, falta de alimentos adecuados, agua no potable, temperaturas extremas y falta de acceso a atención médica. También se han denunciado episodios de violencia por parte de los guardias, como el uso de gas pimienta durante las protestas. Las denuncias indican que los migrantes no tienen acceso suficiente a sus abogados ni a visitas familiares, lo que agrava su situación.
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¿Cuál es el impacto económico de mantener abierto Alligator Alcatraz?
El centro de detención Alligator Alcatraz tiene un costo operativo muy alto, superando el millón de dólares diarios. La División de Manejo de Emergencias de Florida ha gastado 458.5 millones de dólares en operaciones de control migratorio durante el último año fiscal, lo que ha generado una carga financiera significativa para el estado. Además, los proveedores privados que gestionan el centro han experimentado retrasos en los pagos, algunos de los cuales superan los 200 días, lo que podría comprometer la respuesta del estado ante otras emergencias, como huracanes.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.