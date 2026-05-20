Bruno Rodríguez califica de «farsa» la acusación contra Raúl Castro en Estados Unidos

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El canciller cubano, Bruno Rodríguez Parrilla, calificó este miércoles de «farsa (...) ilegítima e ilegal» la acusación penal federal presentada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos contra el exmandatario Raúl Castro, en una publicación en Facebook que salió horas después del anuncio oficial en Miami.

«Condenamos la farsa del gobierno de EEUU de presentar una acusación ilegítima e ilegal contra el Líder de la Revolución cubana, General de Ejército Raúl Castro Ruz», escribió Rodríguez en la red social.

El canciller defendió el derribo de las dos avionetas de Hermanos al Rescate el 24 de febrero de 1996 como un acto en «espacio aéreo cubano y en legítima defensa», rechazando la versión de que ocurrió sobre aguas internacionales del Estrecho de Florida, donde la investigación estadounidense sitúa los hechos.

Rodríguez calificó la acusación de un intento de «reforzar la narrativa fraudulenta para justificar la agresión reforzada contra el pueblo cubano» y acusó al gobierno de Estados Unidos de ser «cómplice de la organización y ejecución de acciones terroristas y violentas contra Cuba».

Fue más lejos al señalar que Washington «ha cometido recientemente crímenes de ejecuciones extrajudiciales contra cerca de 200 personas en aguas internacionales del Caribe y el Pacífico, por supuestos vínculos con operaciones de narcotráfico».

Cerró su mensaje con la frase «Cuba no renunciará a su derecho inalienable a la legítima defensa» y el hashtag #RaúlEsRaúl.

La declaración del canciller llegó horas después de que el fiscal general interino Todd Blanche anunciara los cargos en la Freedom Tower de Miami —símbolo del exilio cubano— en una fecha cargada de simbolismo: el Día de la Independencia de Cuba.

Los cargos, aprobados por un gran jurado el 23 de abril de 2026 y desclasificados este miércoles, incluyen conspiración para asesinar a ciudadanos estadounidenses, destrucción de aeronaves y cuatro cargos individuales de asesinato.

Junto a Raúl Castro fueron acusados cinco militares cubanos: Lorenzo Alberto Pérez-Pérez, Emilio José Palacio Blanco, José Fidel Gual Barzaga, Raúl Simanca Cárdenas y Luis Raúl González-Pardo Rodríguez.

Las cuatro víctimas —Armando Alejandre Jr., Carlos Costa, Mario Manuel de la Peña y Pablo Morales, todos residentes de Miami— murieron cuando cazas MiG-29 de la Fuerza Aérea Revolucionaria destruyeron sus Cessna 337 Skymaster desarmadas. Sus cuerpos nunca fueron recuperados.

La pieza central de la acusación es una grabación de audio de junio de 1996 en la que Castro describe la orden que impartió: «Túmbenlos en el mar cuando se aparezcan; y no consulten los que tienen las facultades». A ello se suman más de 10,000 páginas de documentos desclasificados del FBI que revelan una «Operación Venecia» planificada desde el 13 de febrero de 1996.

Blanche resumió la posición del gobierno con una frase directa: «Si matas estadounidenses, te perseguiremos».

Ese mismo día, Rodríguez también arremetió contra el secretario de Estado Marco Rubio, tachándolo de «vocero de intereses corruptos y revanchistas, concentrados en el sur de la Florida».

A pesar del peso histórico del anuncio, la acusación tiene alcance principalmente simbólico: Raúl Castro tiene 94 años, nunca ha pisado suelo estadounidense y no existe tratado de extradición entre Cuba y Estados Unidos.

La congresista María Elvira Salazar celebró la acusación con una declaración que resume el sentir del exilio: «Hoy comienza el fin de la familia Castro».