Gobierno cubano adelanta fin del curso escolar por falta de condiciones

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El régimen cubano anunció el adelanto del cierre del curso escolar 2025-2026 para el período comprendido entre el 15 y el 30 de junio, cuando originalmente estaba previsto para julio, debido a las graves limitaciones logísticas que enfrenta el país.

La decisión fue comunicada este martes por la ministra de Educación, Naima Ariatne Trujillo Barreto, quien compareció en la Mesa Redonda junto al ministro de Educación Superior, Walter Baluja García, para informar sobre las adecuaciones previstas en la etapa final del periodo lectivo.

Trujillo Barreto justificó el adelanto con estas palabras: «Un nivel de limitaciones en las condiciones logísticas y de aseguramiento que hacen que consideremos que es pertinente tomar la decisión de adelantar nuestro cierre del curso en un periodo desde el 15 hasta el 30 de junio».

La ministra reconoció que el cierre estaba publicado en la Gaceta Oficial para el mes de julio, conforme a la Resolución 43/2025 del Ministerio de Educación, pero que la crisis obliga a anticiparlo.

Entre las causas mencionadas figuran la falta total de combustible, los apagones crónicos y las dificultades de transporte que afectan tanto a estudiantes como a maestros.

«Ha habido que disminuir en cada territorio, de acuerdo a particularidades, la admisión, el servicio de semiinternado, los días de presencialidad. Se caminan largas distancias tanto por los niños como por sus familias como por los maestros», detalló la titular.

La ministra aclaró que el adelanto no implica el cierre total de las instituciones, que permanecerán abiertas para atender a los niños en mayor vulnerabilidad, y subrayó que no se trata de adelantar un calendario de exámenes: «Es sencillamente iniciar un cierre gradual».

En momentos puntuales del curso, entre 10,000 y 22,000 estudiantes se encontraron en condiciones excepcionales por estar desconectados de sus instituciones o residir en lugares distantes.

La educación especial cerrará incluso antes, en mayo, mientras que las graduaciones se realizarán en los barrios, escuelas y municipios, sin grandes concentraciones. «Necesitamos hacer las graduaciones. Serán en el barrio, en la escuela, en el municipio. No podemos limitar la posibilidad de ese acto tremendo que implica el logro de un grado», enfatizó Trujillo Barreto.

En el nivel universitario, Baluja García informó que el curso académico universitario culminará en la primera quincena de julio en su mayor parte, aunque algunas actividades prácticas, trabajos de investigación y discusiones de tesis podrían extenderse más allá de esa fecha.

En paralelo, el régimen anunció la eliminación de los exámenes de ingreso a la educación superior para el curso 2026-2027, que serán sustituidos por el promedio o índice académico acumulado del preuniversitario, con plaza garantizada para todos los aspirantes.

Esta es la tercera ocasión en que el gobierno realiza ajustes de esta magnitud en un curso escolar, según reconoció la propia ministra, quien calificó el proceso como «de sensibilidad extraordinario, de sacrificio, de compromiso tremendo» que en no pocas ocasiones rozó «el heroísmo cotidiano».

El sistema educativo cubano arrastra además un déficit de aproximadamente 24,000 docentes —una de cada ocho plazas sin cubrir—, con provincias como Matanzas, Camagüey y Sancti Spíritus reportando déficits individuales de más de 2,000 maestros cada una.