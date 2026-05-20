Gobierno cubano adelanta fin del curso escolar por falta de condiciones

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El régimen cubano anunció el adelanto del cierre del curso escolar 2025-2026 para el período comprendido entre el 15 y el 30 de junio, cuando originalmente estaba previsto para julio, debido a las graves limitaciones logísticas que enfrenta el país.
La decisión fue comunicada este martes por la ministra de Educación, Naima Ariatne Trujillo Barreto, quien compareció en la Mesa Redonda junto al ministro de Educación Superior, Walter Baluja García, para informar sobre las adecuaciones previstas en la etapa final del periodo lectivo.
Trujillo Barreto justificó el adelanto con estas palabras: «Un nivel de limitaciones en las condiciones logísticas y de aseguramiento que hacen que consideremos que es pertinente tomar la decisión de adelantar nuestro cierre del curso en un periodo desde el 15 hasta el 30 de junio».
La ministra reconoció que el cierre estaba publicado en la Gaceta Oficial para el mes de julio, conforme a la Resolución 43/2025 del Ministerio de Educación, pero que la crisis obliga a anticiparlo.
Entre las causas mencionadas figuran la falta total de combustible, los apagones crónicos y las dificultades de transporte que afectan tanto a estudiantes como a maestros.
«Ha habido que disminuir en cada territorio, de acuerdo a particularidades, la admisión, el servicio de semiinternado, los días de presencialidad. Se caminan largas distancias tanto por los niños como por sus familias como por los maestros», detalló la titular.
La ministra aclaró que el adelanto no implica el cierre total de las instituciones, que permanecerán abiertas para atender a los niños en mayor vulnerabilidad, y subrayó que no se trata de adelantar un calendario de exámenes: «Es sencillamente iniciar un cierre gradual».
En momentos puntuales del curso, entre 10,000 y 22,000 estudiantes se encontraron en condiciones excepcionales por estar desconectados de sus instituciones o residir en lugares distantes.
La educación especial cerrará incluso antes, en mayo, mientras que las graduaciones se realizarán en los barrios, escuelas y municipios, sin grandes concentraciones. «Necesitamos hacer las graduaciones. Serán en el barrio, en la escuela, en el municipio. No podemos limitar la posibilidad de ese acto tremendo que implica el logro de un grado», enfatizó Trujillo Barreto.
En el nivel universitario, Baluja García informó que el curso académico universitario culminará en la primera quincena de julio en su mayor parte, aunque algunas actividades prácticas, trabajos de investigación y discusiones de tesis podrían extenderse más allá de esa fecha.
En paralelo, el régimen anunció la eliminación de los exámenes de ingreso a la educación superior para el curso 2026-2027, que serán sustituidos por el promedio o índice académico acumulado del preuniversitario, con plaza garantizada para todos los aspirantes.
Esta es la tercera ocasión en que el gobierno realiza ajustes de esta magnitud en un curso escolar, según reconoció la propia ministra, quien calificó el proceso como «de sensibilidad extraordinario, de sacrificio, de compromiso tremendo» que en no pocas ocasiones rozó «el heroísmo cotidiano».
El sistema educativo cubano arrastra además un déficit de aproximadamente 24,000 docentes —una de cada ocho plazas sin cubrir—, con provincias como Matanzas, Camagüey y Sancti Spíritus reportando déficits individuales de más de 2,000 maestros cada una.
Preguntas frecuentes sobre el adelanto del cierre del curso académico en Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué el gobierno cubano decidió adelantar el cierre del curso escolar 2025-2026?
El adelanto del cierre del curso escolar se debe a las graves limitaciones logísticas que enfrenta Cuba, como la falta de combustible, apagones crónicos y dificultades de transporte, que afectan tanto a estudiantes como a maestros. Estas condiciones han hecho necesario modificar el calendario escolar para ajustarse a la realidad del país.
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¿Cómo afectará la crisis logística al sistema educativo cubano en el futuro?
La crisis logística podría seguir afectando el sistema educativo cubano, provocando más ajustes en los calendarios escolares y evaluaciones. La falta de recursos y personal docente, junto con la posible continuidad de problemas energéticos y de transporte, podría requerir más modificaciones en el sistema educativo, como el uso de modalidades semipresenciales y cambios en los criterios de evaluación.
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¿Qué cambios se han implementado en la educación superior en Cuba debido a la crisis?
Se han eliminado los exámenes de ingreso a la educación superior para el curso 2026-2027, sustituyéndolos por el promedio académico acumulado del preuniversitario. Además, las universidades han adoptado modalidades semipresenciales debido a la falta de recursos energéticos y de transporte, afectando tanto a estudiantes como a docentes.
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¿Cómo impacta el déficit de docentes en el sistema educativo cubano?
El déficit de aproximadamente 24,000 docentes representa un grave desafío para el sistema educativo cubano. Este déficit, impulsado por la emigración y salarios bajos, obliga a redistribuir al personal, adoptar modalidades de enseñanza alternativas y puede afectar la calidad educativa. Provincias como Matanzas y Camagüey son especialmente afectadas, con más de 2,000 plazas sin cubrir en cada una.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.