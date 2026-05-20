Mike Hammer felicita al pueblo cubano por el 20 de mayo y reafirma el apoyo de Trump

Mike Hammer, encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos en La Habana, envió este miércoles un mensaje en video dirigido al pueblo cubano con motivo del Día de la Independencia, en el que reconoció que las condiciones de libertad y prosperidad por las que lucharon los patriotas cubanos «lamentablemente no están» presentes hoy en la isla.
En el breve video de 48 segundos, grabado en español y compartido por el periodista Mario J. Pentón, Hammer evocó a José Martí y Antonio Maceo para recordar que la independencia cubana nació con el sueño de un pueblo libre, con libertad de expresión y oportunidad económica.
«Quería este 20 de mayo desearle al pueblo cubano un feliz día de independencia, pero también reconociendo que cuando los patriotas lucharon por la independencia, José Martí, Maceo, ellos querían ver un pueblo que vivía en libertad, con libertad de expresión, que quería tener oportunidad económica y lamentablemente... No están esas las condiciones ahora», dijo el diplomático.
Hammer transmitió además el respaldo de Washington a los ciudadanos de a pie: «Quiero de parte de los Estados Unidos decirles sinceramente que el gobierno del presidente Trump les apoya al cubano de a pie. Queremos que ustedes tengan y puedan realizar un mejor futuro. Entonces en eso vamos a seguir trabajando y tenemos toda la confianza que se va a realizar».
El mensaje se produce en el marco de una ofensiva diplomática coordinada de la administración Trump en esta fecha simbólica, que marca el aniversario 124 de la proclamación de la República de Cuba en 1902.
Este miércoles, el secretario de Estado Marco Rubio publicó su propio video en español dirigido al pueblo cubano, la primera vez que lo hace en ese cargo, en el que culpó directamente a GAESA —el conglomerado empresarial fundado por Raúl Castro que controla el 70% de la economía cubana— de las penurias que sufre la isla.
Rubio ofreció en nombre de Trump 100 millones de dólares en alimentos y medicinas, condicionados a que sean distribuidos por la Iglesia Católica u organizaciones caritativas, no por el aparato estatal, y planteó una «nueva relación» entre Estados Unidos y Cuba «directamente con el pueblo cubano, no con GAESA».
Hammer llegó a su cargo en La Habana el 14 de noviembre de 2024 y desde entonces ha adoptado un perfil diplomático inusualmente activo, con recorridos por distintas provincias cubanas y reuniones con periodistas independientes, activistas y ciudadanos comunes. El régimen respondió con actos de repudio organizados en Trinidad y Camagüey, a los que el diplomático respondió con firmeza declarando «no nos dejaremos intimidar».
El pasado 15 de mayo, Hammer recibió al director de la CIA, John Ratcliffe, en la sede diplomática de La Habana, señal del alto nivel de atención que Washington presta a Cuba en este período.
La presión de la administración Trump sobre el régimen cubano se ha intensificado en las últimas semanas: el 1 de mayo firmó la Orden Ejecutiva 14404 con nuevas sanciones, y el 7 de mayo anunció sanciones directas contra GAESA, fijando el 5 de junio como plazo para que empresas extranjeras con vínculos al conglomerado corten relaciones o enfrenten consecuencias.
Preguntas frecuentes sobre la situación política y económica en Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué Estados Unidos ofrece ayuda al pueblo cubano?
Estados Unidos ofrece 100 millones de dólares en alimentos y medicinas para el pueblo cubano, con la condición de que esta ayuda sea distribuida por la Iglesia Católica u organizaciones caritativas, no por el régimen cubano. Esta propuesta busca aliviar la crisis humanitaria y económica que enfrenta la isla y establecer una nueva relación directamente con los ciudadanos cubanos.
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¿Qué papel juega GAESA en la economía cubana?
GAESA es un conglomerado militar-empresarial que controla aproximadamente el 70% de la economía cubana, incluyendo sectores como hoteles, bancos, tiendas y remesas. Fundado por Raúl Castro, GAESA es visto como un "estado dentro del estado" que retiene gran parte de las ganancias económicas, mientras el pueblo cubano enfrenta penurias.
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¿Cuál es la postura de Estados Unidos respecto al régimen cubano actual?
Estados Unidos mantiene una postura crítica y de presión hacia el régimen cubano, intensificando sanciones económicas y diplomáticas. La administración Trump, con Marco Rubio al frente de la diplomacia, busca una transición hacia un sistema que permita la libertad económica y política para el pueblo cubano, en lugar de la dependencia del régimen y sus estructuras militares.
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¿Qué respuesta ha dado el régimen cubano a la oferta de ayuda de Estados Unidos?
El régimen cubano inicialmente rechazó la oferta de ayuda de 100 millones de dólares calificándola de "fábula", pero posteriormente suavizó su posición mostrando disposición a dialogar sobre la propuesta. Sin embargo, el gobierno cubano sigue acusando a Estados Unidos de intentar desestabilizar el país mediante sanciones y presiones externas.
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