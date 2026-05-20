Mike Hammer felicita al pueblo cubano por el 20 de mayo y reafirma el apoyo de Trump

Mike Hammer, encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos en La Habana, envió este miércoles un mensaje en video dirigido al pueblo cubano con motivo del Día de la Independencia, en el que reconoció que las condiciones de libertad y prosperidad por las que lucharon los patriotas cubanos «lamentablemente no están» presentes hoy en la isla.

En el breve video de 48 segundos, grabado en español y compartido por el periodista Mario J. Pentón, Hammer evocó a José Martí y Antonio Maceo para recordar que la independencia cubana nació con el sueño de un pueblo libre, con libertad de expresión y oportunidad económica.

«Quería este 20 de mayo desearle al pueblo cubano un feliz día de independencia, pero también reconociendo que cuando los patriotas lucharon por la independencia, José Martí, Maceo, ellos querían ver un pueblo que vivía en libertad, con libertad de expresión, que quería tener oportunidad económica y lamentablemente... No están esas las condiciones ahora», dijo el diplomático.

Hammer transmitió además el respaldo de Washington a los ciudadanos de a pie: «Quiero de parte de los Estados Unidos decirles sinceramente que el gobierno del presidente Trump les apoya al cubano de a pie. Queremos que ustedes tengan y puedan realizar un mejor futuro. Entonces en eso vamos a seguir trabajando y tenemos toda la confianza que se va a realizar».

El mensaje se produce en el marco de una ofensiva diplomática coordinada de la administración Trump en esta fecha simbólica, que marca el aniversario 124 de la proclamación de la República de Cuba en 1902.

Este miércoles, el secretario de Estado Marco Rubio publicó su propio video en español dirigido al pueblo cubano, la primera vez que lo hace en ese cargo, en el que culpó directamente a GAESA —el conglomerado empresarial fundado por Raúl Castro que controla el 70% de la economía cubana— de las penurias que sufre la isla.

Rubio ofreció en nombre de Trump 100 millones de dólares en alimentos y medicinas, condicionados a que sean distribuidos por la Iglesia Católica u organizaciones caritativas, no por el aparato estatal, y planteó una «nueva relación» entre Estados Unidos y Cuba «directamente con el pueblo cubano, no con GAESA».

Hammer llegó a su cargo en La Habana el 14 de noviembre de 2024 y desde entonces ha adoptado un perfil diplomático inusualmente activo, con recorridos por distintas provincias cubanas y reuniones con periodistas independientes, activistas y ciudadanos comunes. El régimen respondió con actos de repudio organizados en Trinidad y Camagüey, a los que el diplomático respondió con firmeza declarando «no nos dejaremos intimidar».

El pasado 15 de mayo, Hammer recibió al director de la CIA, John Ratcliffe, en la sede diplomática de La Habana, señal del alto nivel de atención que Washington presta a Cuba en este período.

La presión de la administración Trump sobre el régimen cubano se ha intensificado en las últimas semanas: el 1 de mayo firmó la Orden Ejecutiva 14404 con nuevas sanciones, y el 7 de mayo anunció sanciones directas contra GAESA, fijando el 5 de junio como plazo para que empresas extranjeras con vínculos al conglomerado corten relaciones o enfrenten consecuencias.