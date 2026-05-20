Trump lanza explosivo mensaje contra La Habana: «No toleraremos una dictadura a 90 millas»

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El presidente estadounidense Donald Trump publicó este miércoles un mensaje presidencial por el 124.º aniversario del Día de la Independencia de Cuba en el que calificó al régimen de La Habana de «Estado canalla» y lanzó una de sus advertencias más contundentes hasta la fecha contra el gobierno comunista de la isla.
«Estados Unidos no tolerará que un Estado canalla albergue operaciones militares, de inteligencia y terroristas extranjeras hostiles a tan solo noventa millas de su territorio, y no descansaremos hasta que el pueblo de Cuba recupere la libertad que sus antepasados lucharon con tanta valentía por establecer hace más de cien años», escribió Trump en el texto difundido desde la Casa Blanca.
El mandatario acusó al régimen de representar «una traición directa a la nación por la que sus fundadores lucharon y murieron», señalando que durante casi siete décadas el gobierno comunista ha desmantelado la libertad política, negado elecciones justas, silenciado la disidencia y «estrangulado la economía cubana hasta el colapso».
Trump describió a la élite gobernante como «cleptocrática» y acusó a sus líderes militares de centrar su atención únicamente en mantener el control y en exportar «violentamente el comunismo y el despotismo al extranjero», sin mostrar interés alguno en la prosperidad del pueblo cubano.
El mensaje también hizo referencia explícita a la captura y extradición de Nicolás Maduro en enero de 2026, calificada por Trump como «una de las operaciones especiales más audaces e impresionantes de las últimas generaciones».
«La acusación y destitución de Maduro envió un mensaje claro a sus aliados socialistas en La Habana: este es nuestro hemisferio y quienes lo desestabilicen y amenacen a Estados Unidos enfrentarán consecuencias», advirtió el presidente.
El mensaje se enmarca en una escalada sostenida de presión sobre La Habana. El pasado 18 de mayo, el Departamento del Tesoro sancionó a nueve altos dirigentes cubanos y tres entidades, incluida la Dirección de Inteligencia (DGI/G2).
El 1 de mayo, Trump firmó una nueva orden ejecutiva contra la dictadura que amplió las sanciones contra personas vinculadas al aparato de seguridad y a violaciones de derechos humanos.
El 7 de mayo, el secretario de Estado Marco Rubio anunció sanciones contra GAESA —a la que describió como «el corazón del sistema comunista cleptócrata de Cuba»— y su presidenta ejecutiva, Ania Guillermina Lastres Morera, con activos estimados en entre 18,000 y 20,000 millones de dólares en el exterior.
Este mismo miércoles, Rubio difundió un mensaje en español al pueblo cubano ofreciendo «una nueva relación» directamente con los cubanos —no con GAESA— y prometiendo 100 millones de dólares en ayuda humanitaria.
La reacción del régimen fue inmediata. Miguel Díaz-Canel calificó el 20 de mayo como símbolo de «intervención e injerencia», mientras que el canciller Bruno Rodríguez arremetió contra Rubio acusándolo de aprovechar la fecha para culpar al régimen.
El martes, Díaz-Canel había respondido a las sanciones contra 11 funcionarios afirmando que Washington «ni siquiera tiene pruebas» y describiendo las medidas como una «guerra económica total», «inmorales, ilegales y criminales».
Todo esto ocurre después de que Trump declarara una emergencia nacional sobre Cuba el 29 de enero, calificando al régimen de «amenaza inusual y extraordinaria» para la seguridad nacional estadounidense y acusando a La Habana de albergar la mayor instalación de inteligencia de señales de Rusia en el exterior.
El mensaje de Trump concluye con una promesa de solidaridad con el pueblo cubano y los millones de cubanoamericanos, mirando «con confianza hacia una nueva Edad de Oro para la isla y su gente».
Preguntas frecuentes sobre el mensaje de Trump contra el régimen cubano
CiberCuba te lo explica:
¿Cuál fue el mensaje de Donald Trump sobre el régimen cubano en el Día de la Independencia de Cuba?
Donald Trump calificó al régimen de La Habana como un "Estado canalla" y prometió que Estados Unidos no tolerará operaciones hostiles a 90 millas de su territorio. El presidente expresó que no descansarán hasta que el pueblo cubano recupere su libertad y señaló que el régimen ha desmantelado la libertad política y estrangulado la economía cubana.
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¿Qué acciones ha tomado la administración Trump contra el régimen cubano recientemente?
La administración Trump ha impuesto más de 240 sanciones nuevas contra Cuba desde enero de 2026. Esto incluye sanciones contra altos dirigentes, entidades militares y el conglomerado GAESA. Además, se ha interceptado al menos siete tanqueros con destino a la isla, lo que ha reducido las importaciones energéticas de Cuba entre un 80% y un 90%.
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¿Cómo ha respondido el régimen cubano a las sanciones y declaraciones de Trump?
El régimen cubano ha rechazado las sanciones y declaraciones de Trump, calificándolas de "guerra económica" y "bloqueo genocida". Díaz-Canel y otros líderes han afirmado que Cuba no se rendirá y que defenderán la soberanía y la independencia de la isla. La respuesta del régimen ha sido desafiante, insistiendo en que no cederán ante la presión estadounidense.
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¿Qué impacto han tenido las sanciones de Estados Unidos en la economía cubana?
Las sanciones han tenido un impacto devastador en la economía cubana, con una contracción proyectada del 7,2% para 2026. Las importaciones energéticas se han reducido significativamente, provocando apagones que afectan a más del 55% del territorio con cortes de hasta 25 horas diarias. La crisis económica se ha agravado debido a la falta de recursos y apoyo internacional.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.