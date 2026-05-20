"Esta es nuestra región": Trump eleva la presión sobre el régimen cubano en el Día de la Independencia

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El presidente Donald Trump publicó este miércoles un mensaje presidencial desde la Casa Blanca con motivo del 124 aniversario del Día de la Independencia de Cuba, en el que calificó al régimen de La Habana como «la traición directa a la nación que sus patriotas fundadores sangraron y murieron por establecer» y reafirmó que Estados Unidos no descansará hasta que el pueblo cubano recupere su libertad.

El mensaje, publicado en el 124 aniversario de la proclamación de la República de Cuba el 20 de mayo de 1902, se produce en el marco de una escalada sostenida de presión de la administración Trump contra el régimen cubano que se ha intensificado desde enero de este año.

Trump acusó al gobierno comunista cubano de haber «desmantelado violentamente la libertad política, negado elecciones justas, silenciado la disidencia y estrangulado la economía» durante casi siete décadas, y describió a la élite del régimen como «kleptócrata» que acapara los recursos de la isla para su «estilo de vida lujoso» mientras el pueblo sufre.

El mandatario enmarcó la situación cubana como un asunto de seguridad hemisférica: «Este es nuestro hemisferio y quienes lo desestabilicen y amenacen a Estados Unidos enfrentarán consecuencias», advirtió, en referencia directa a La Habana y sus aliados.

Trump también invocó la reciente captura y extradición del venezolano Nicolás Maduro —presentada como «uno de los operativos especiales más audaces e impresionantes en generaciones»— como señal inequívoca enviada a los aliados socialistas del régimen cubano.

«Estados Unidos no tolerará un Estado paria que alberga operaciones militares, de inteligencia y terroristas hostiles a 90 millas del territorio estadounidense», subrayó el presidente.

En paralelo, el secretario de Estado Marco Rubio difundió un video en español dirigido al pueblo cubano en el que ofreció una «nueva relación» entre Estados Unidos y Cuba, pero condicionada a que sea «directamente con ustedes, el pueblo cubano, no con GAESA».

Rubio anunció además una oferta de 100 millones de dólares en alimentos y medicinas para Cuba, con distribución a través de la Iglesia Católica u otra organización caritativa de confianza, excluyendo explícitamente al aparato estatal. Responsabilizó al liderazgo cubano —y no al embargo— por los apagones y la escasez que padece la población.

Miguel Díaz-Canel reaccionó el mismo día calificando el 20 de mayo como símbolo de «intervención e injerencia» y llamando «asalariados del deshonor» a quienes apoyan el mensaje estadounidense.

Los mensajes de este miércoles se enmarcan en una ofensiva de sanciones sin precedentes. El 1 de mayo, Trump firmó la Orden Ejecutiva 14404, que habilitó sanciones secundarias contra terceros extranjeros con vínculos a entidades cubanas bloqueadas.

El 7 de mayo, Rubio apuntó directamente a GAESA y su presidenta ejecutiva Ania Guillermina Lastres Morera, así como a la empresa Moa Nickel S.A.

El martes, el Departamento del Tesoro sancionó a nueve altos dirigentes cubanos y tres entidades, incluyendo la Dirección de Inteligencia de Cuba (DGI/G2). Como efecto colateral, las navieras Hapag-Lloyd y CMA CGM suspendieron operaciones con Cuba ante el riesgo de sanciones secundarias.

Trump cerró su mensaje con una promesa que resume la postura de su administración: «No descansaremos hasta que el pueblo de Cuba tenga de nuevo la libertad que sus antepasados lucharon tan valientemente por establecer hace más de 100 años».

Las empresas extranjeras con vínculos a entidades cubanas sancionadas tienen plazo hasta el 5 de junio para cerrar esas relaciones.