Rodiles: «Cuando tú vives en esas condiciones de precariedad de Cuba, la marginalidad te muerde»

El opositor cubano Antonio Rodiles advirtió que la población de la isla no está «viviendo» sino «subsistiendo», y que esa precariedad extrema ha dejado una huella profunda en la sociedad cubana que cualquier proceso de transición deberá enfrentar con seriedad.

«Es una población muy golpeada, son millones de personas muy golpeadas», declaró Rodiles en una entrevista con la periodista Tania Costa. «Cuando tú vives en esas condiciones de precariedad, la marginalidad te muerde, y la marginalidad ha mordido al cubano».

Rodiles cuestionó directamente a quienes desde el exilio hablan de regresar a Cuba sin medir la magnitud del desafío: «Yo a veces me pregunto: la gente que aquí está diciendo que va para allá para Cuba, ¿sabe realmente a lo que se va a enfrentar? ¿Sabe lo que se va a tener que controlar?»

Para ilustrar la dificultad de gobernar en condiciones de crisis, recurrió a un ejemplo histórico: «Recordemos que Tomás Estrada Palma pidió varias veces a gritos que intervinieran los americanos de nuevo. Eso era un país mucho más simple que el que tenemos ahora».

El primer presidente de Cuba solicitó la intervención militar de Estados Unidos durante la crisis de 1906, lo que derivó en su renuncia y en la segunda ocupación estadounidense de la isla. Rodiles usa ese precedente para subrayar que la Cuba actual, con su infraestructura destruida y millones de emigrados, representa un desafío incomparablemente mayor.

Al ser consultado sobre el surgimiento del Partido Liberal Ortodoxo Cubano (PLOC), fundado por Amelia Calzadilla desde Madrid el 27 de abril, Rodiles reconoció el derecho de cada cual a organizarse, pero fue directo sobre la viabilidad: «Para tener un partido hay que tener dinero detrás».

Señaló que la mayoría del financiamiento de las organizaciones opositoras y ONG cubanas proviene de instituciones externas, y que ese dinero desaparece en cuanto el beneficiario se aparta de las directrices de los donantes: «Ese dinero, el día que tú digas algo que no está de acuerdo con las líneas de ellos, se va».

Rodiles habló desde la experiencia propia: «De momento tú puedes aparecer y al otro día te pueden desaparecer, porque las reuniones, las conexiones, los viajes, Ginebra, todo eso depende de actores externos». Reveló además que una ONG le retiró un proyecto por haber hecho declaraciones que no eran del agrado de esa organización, y anunció que publicará el documento que lo prueba.

También denunció que la «Campaña por otra Cuba», que él mismo impulsó junto a otros, «me la destruyeron desde acá afuera».

Más allá del financiamiento, Rodiles identificó un problema estructural más profundo: la ausencia de planificación concreta para la reconstrucción del país. «El problema no es que yo te diga 'yo quiero una Cuba bonita, linda, pintada', porque eso todo el mundo lo quiere. La cosa es la realidad», afirmó.

Enumeró preguntas sin respuesta: quién dará las licitaciones, quién reconstruirá el acueducto, cómo se financiarán los partidos políticos, quién controlará las emisoras de radio y televisión. Sobre este último punto fue contundente: «¿Quiénes son las emisoras de radio y las emisoras de televisión que pueden, en la vida real, desde destruir y aplastar a un individuo hasta resaltar a otro? ¿Quiénes son los que van a manejar esos presupuestos? Ese es el problema».

El análisis de Rodiles coincide con un debate creciente sobre la atomización de la oposición cubana en el exilio, que algunos analistas han calificado como un regalo estratégico para el régimen.

Rodiles no eximió al gobierno de Estados Unidos de responsabilidad: «El gobierno norteamericano, todas las administraciones anteriores, incluyendo la de Trump, ha sido parte del problema también, porque ellos han controlado los presupuestos de esas instituciones y han creado conflictos».

Su advertencia final resume el tono de toda su intervención: «Me parece que toca un poco de aterrizaje y discusión clara, que por alguna razón no la queremos tener. No la queremos tener, Tania. Y mi pregunta es: ¿a qué estamos esperando? ¿A tenerla el día que el castrismo caiga y aterricemos allá en ese país que está hecho pedazos?»