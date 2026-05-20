Momento histórico: Raúl Castro será imputado este 20 de mayo, según medios de EE.UU.

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El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunciará este miércoles una posible acusación penal federal contra Raúl Castro, de 94 años, por su responsabilidad en el derribo de dos avionetas civiles de Hermanos al Rescate el 24 de febrero de 1996, en el que murieron cuatro cubanoamericanos sobre aguas internacionales en el Estrecho de Florida, según confirmaron varios medios de EE.UU..

El anuncio se realizará en la Freedom Tower de Miami a la 1:00 p.m., coincidiendo con el Día de la Independencia de Cuba y una ceremonia de homenaje a las víctimas, casi 30 años después del ataque.

Participarán en el acto el Fiscal General en funciones Todd Blanche, el fiscal federal Jason A. Reding Quiñones, el subdirector del FBI Christopher G. Raia, la senadora Ashley Moody y el fiscal general de Florida James Uthmeier.

Fuentes federales familiarizadas con la investigación dijeron a NBC News que un gran jurado había estado escuchando evidencias en el caso y que la acusación formal ya habría sido presentada antes del anuncio previsto para este miércoles.

Las cuatro víctimas del derribo fueron Armando Alejandre Jr., Carlos Costa, Mario de la Peña y Pablo Morales. Sus cuerpos nunca fueron recuperados.

El ataque ocurrió cuando cazas MiG-29 de la Fuerza Aérea Revolucionaria Cubana destruyeron dos avionetas Cessna 337 Skymaster civiles y desarmadas en aguas internacionales.

La Organización de Aviación Civil Internacional determinó que el derribo violó el derecho internacional. Una tercera avioneta, en la que viajaba José Basulto, fundador de la organización, logró escapar.

Uno de los elementos clave mencionados en torno al caso es una grabación de audio de junio de 1996 en la que Raúl Castro, entonces ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, describe la orden que dio: «Yo decía que traten de tumbarlos arriba del territorio, pero ellos entraban en La Habana y se iban... Bueno, túmbenlos en el mar cuando se aparezcan».

El audio, de 11 minutos y 32 segundos, fue publicado en 2006 por el periodista Wilfredo Cancio en El Nuevo Herald y su autenticidad fue verificada por especialistas y por Alcibiades Hidalgo, exsecretario personal de Castro.

Documentos desclasificados del FBI —más de 10,000 páginas— revelan además la existencia de una «Operación Venecia», planificada desde el 13 de febrero de 1996, que apunta a premeditación del ataque.

La acusación se enmarca en la política de máxima presión de la administración Trump contra el régimen cubano. El 19 de mayo, EE.UU. impuso sanciones a 11 funcionarios cubanos y tres entidades gubernamentales vinculadas al aparato de seguridad de la isla.

El presidente cubano Miguel Díaz-Canel calificó las sanciones de «inmoral, ilegal y criminal».

Una eventual acusación tendría, sin embargo, un alcance principalmente simbólico: Raúl Castro nunca ha pisado suelo estadounidense y no existe tratado de extradición entre Cuba y EE.UU., lo que hace prácticamente imposible su procesamiento efectivo.

Basulto, cuya avioneta escapó del ataque aquel febrero de 1996, resumió el sentir de las familias de las víctimas: «He deseado esto durante mucho tiempo. He deseado que se haga justicia, que la justicia se haga realidad».