Díaz-Canel reacciona a mensaje de Rubio al pueblo cubano por el Día de la Independencia

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Miguel Díaz-Canel respondió este miércoles, en el 124 aniversario de la proclamación de la República de Cuba, al mensaje que el secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, dirigió al pueblo cubano en la fecha que el exilio celebra como el Día de la Independencia.

En su publicación en la red social X, el gobernante y primer secretario del Partido Comunista calificó el 20 de mayo como símbolo de «intervención, injerencia, despojo, frustración» en la historia de Cuba, rechazando de plano la lectura que Washington y el exilio hacen de esa fecha.

El gobernante designado por Raúl Castro destacó, a su juicio, un único valor en ese día: «haber sembrado en los cubanos de entonces un sentimiento antimperialista que cada generación posterior ha sentido profundizarse con nuevas y constantes amenazas a la independencia y la soberanía de la Patria».

Díaz-Canel llamó «asalariados del deshonor» a quienes, según él, «piden a gritos que regrese la república tutelada», en referencia al período de dependencia de EE. UU. bajo la Enmienda Platt, vigente entre 1901 y 1934.

Cerró su mensaje con una advertencia: «No los subestimemos, pero jamás olviden que por méritos del propio imperio, los antimperialistas somos muchísimos más».

El mensaje al que respondía Díaz-Canel fue el primero que Rubio dirige directamente al pueblo cubano en español desde que asumió como secretario de Estado, y lo hizo eligiendo deliberadamente la fecha que el régimen eliminó del calendario oficial tras 1959.

En ese mensaje, Rubio afirmó que «Cuba no está controlada por ninguna 'revolución'. Cuba está controlada por GAESA», el conglomerado empresarial-militar fundado bajo Raúl Castro, al que responsabilizó de saquear miles de millones de dólares y de causar la escasez de electricidad, combustible y alimentos que padece la población.

Rubio también ofreció al pueblo cubano una «nueva relación» con EE. UU. que incluye 100 millones de dólares en alimentos y medicinas, condicionados a que sean distribuidos por la Iglesia Católica u organizaciones de confianza, sin intermediación del gobierno cubano.

No fue Díaz-Canel el único en reaccionar. El viceministro de Relaciones Exteriores, Carlos Fernández de Cossío, acusó a Rubio de «mentir reiteradamente» sobre Cuba en una publicación también difundida este miércoles.

El intercambio se produce en medio de una escalada de tensión que se intensificó a principios de mayo. El 8 de mayo, Rubio anunció sanciones directas contra GAESA en lo que calificó como una «guerra económica» al régimen. El 12 de mayo, el Departamento de Estado formalizó la oferta de los 100 millones de dólares.

Ante esa oferta, el régimen pasó del rechazo inicial a una postura de apertura condicionada. El 14 de mayo, el canciller Bruno Rodríguez Parrilla dijo estar «dispuesto a escuchar» los detalles de la propuesta, y el propio Díaz-Canel señaló que Cuba «no encontrará obstáculos ni ingratitud» si la ayuda llega bajo condiciones humanitarias reconocidas internacionalmente.

Mientras el régimen responde con retórica antiimperialista, el exilio cubano en Miami conmemora el 124 aniversario de la República con actos cívicos, religiosos y judiciales en la Torre de la Libertad, el Museo de la Brigada 2506 y la Ermita de la Caridad.