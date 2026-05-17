Sacerdote Alberto Reyes: "La Revolución solo vino para someter a este pueblo y crear una isla de esclavos"

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El sacerdote cubano Alberto Reyes Pías publicó en Facebook la entrega número 157 de su serie "He estado pensando", titulada "He estado pensando en el largo camino hacia la libertad", en la que llama a los cubanos a no rendirse ante lo que describe como una dictadura sostenida únicamente por la fuerza y el miedo.

"Vivimos en un país colapsado, con una economía estancada y apagones eternos que contagian la falta de energía al alma, un país donde nada progresa, nada florece, y la gente se consume esperando una solución que no llega", escribió el párroco de Esmeralda, en Camagüey.

La reflexión llega en el peor momento energético de Cuba en décadas. El miércoles, la Unión Eléctrica reportó déficit de generación de casi 2,000 MW, con una afectación máxima real de 2,113 MW. El propio ministro de Energía y Minas, Vicente de la O Levy, admitió que Cuba "no tiene absolutamente nada de fuel, de diésel, solo gas acompañante".

Reyes apunta directamente al núcleo del problema político: "Solo por el uso de la fuerza, de la represión y del miedo puede permanecer en pie nuestra dictadura, porque el fraude ha quedado expuesto, la mentira de una Revolución 'del pueblo y para el pueblo' ya no se sostiene".

A pesar de la cruda situación, el sacerdote es optimista y asegura que tarde o temprano, la dictadura caerá.

"El estancamiento en que vivimos alarga la agonía de nuestro pueblo, pero a la vez alimenta el ansia imperecedera de libertad, el ansia que hace que cada uno", expresó.

El Padre va más lejos y desnuda la naturaleza del proyecto revolucionario: "La Revolución solo vino para someter a este pueblo, para crear una isla de esclavos en favor de una élite a la que no le importamos".

Captura de Facebook / Alberto Reyes

Reyes traza un paralelo histórico para sostener que ninguna dictadura es eterna, y recuerda que Hitler, el comunismo del Este europeo, el apartheid, Trujillo, Stroessner, Noriega, Somoza y Duvalier "parecían inamovibles, todos llegaron a creer que el sistema que habían construido viviría para siempre, pero hoy todos ellos son historia".

En el caso de Cuba, está convencido de que aunque la autoridad puede someter, la ilusión ya murió en el corazón del pueblo, que lo único que hace es fingir para sobrevivir.

Por último, hace un llamado directo a la acción: "En este momento, el silencio no es una opción, el quedarnos sentados sin hacer nada esperando que otros tomen las iniciativas, no es una opción. Hemos aguantado demasiado, y no tiene sentido seguir muriendo mientras gritamos consignas".

La voz de Reyes no es nueva ni ha quedado sin consecuencias. En enero, la Seguridad del Estado lo citó junto al sacerdote Castor José Álvarez Devesa para levantarles un acta de advertencia. En febrero, durante una visita a Hialeah, Florida, denunció haber sufrido "acoso, vigilancia y amenazas veladas de muerte".

El trasfondo represivo que describe el sacerdote está respaldado por cifras. Prisoners Defenders reportó en mayo un récord histórico de 1,260 presos políticos en Cuba, incluyendo 35 menores de edad y 142 mujeres.

En marzo, Reyes ya había advertido que Cuba es "una olla que puede estallar en cualquier momento", y en abril preguntó si no constituye un "delito de lesa humanidad" sostener un sistema que impide la vida digna y los derechos básicos.