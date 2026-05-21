Bandec invita a planificar vacaciones con 200 CUP, mucho optimismo y 4 % de interés anual

Bandec propone ahorrar para vacaciones en una Cuba donde llegar a fin de mes ya parece una excursión.

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El Banco de Crédito y Comercio (Bandec), en su sucursal de Matanzas, lanzó una campaña en redes sociales para promocionar su «Cuenta de Ahorro para Vacaciones», un producto que promete ayudar a los cubanos a «crear un respaldo económico para disfrutar con tranquilidad su tiempo de recreo».

El producto requiere una apertura mínima de 200 CUP, genera un interés anual del 4 %, tiene un plazo mínimo de 12 meses, se alimenta del descuento mensual del salario y se prorroga automáticamente al vencimiento.

El eslogan de la campaña: «Su ahorro hoy, sus recuerdos mañana».

La reacción en redes sociales fue inmediata: la publicación fue recibida masivamente como un meme.

«No pillo el mensaje. Es un meme, ¿verdad?», escribió Eduardo Caña.

«Este es el meme del día», coincidió Jhoan Manuel Moro Valdivia, mientras Alejandro Antunez sentenció: «¡Tiene que ser un meme!»

Ariel Bárbaro Agüero Quintero fue más irónico: «Esta publicación creo que es de la década de los años 80 y la ponen ahora porque en aquella época no había redes sociales».

Varios usuarios hicieron los cálculos que Bandec omitió. Ramiro Gross Tur detalló: «Con una apertura de 500 CUP y el descuento del 4 % de un salario de 10,000, que serían 400 x 12 meses = 4,800, más los 500 de la apertura = 5,300. ¿Es así la cosa? Si así fuera, ¿a dónde se puede ir con 5,300 CUP?»

Cecilia Ugalde Fariñas aplicó el mismo razonamiento a su jubilación: «Veamos si guardo mi jubilación con el 4 % de interés, ganaría 124.26 pesos al año. ¡Cómo es que no me volví millonaria antes!»

El salario medio en Cuba fue de 6,930 CUP mensuales en 2025, equivalente a unos 12-13 dólares al cambio informal, con el dólar cotizando alrededor de 550 CUP. La inflación oficial ese año fue del 14,1 %, aunque economistas independientes la estimaron en torno al 70 % en 2024.

Bloguero Tanameno lo resumió con precisión: «Quisiera saber qué trabajador que viva de su salario honrado pueda ahorrar, ya luego que logre eso entonces que planifique esas vacaciones».

A la imposibilidad de ahorrar se suma la desconfianza en el propio sistema bancario. Martha Lydia Delgado advirtió: «Y cuando lo necesites no te lo dejan sacar». Yasmani Gómez Jiménez apuntó: «Y cuando vayas a sacar el dinero del banco, ¿cómo lo haces, si apenas te dan 1,000 pesos por día?» Osvaldo Turruelles Sobrino fue directo: «Son un circo, para que después congelen las cuentas».

Esa desconfianza tiene fundamento. En noviembre de 2025, una marea humana frente a un banco en Marianao se viralizó como símbolo del colapso de liquidez bancaria.

Este mes, el Banco Metropolitano tuvo que habilitar un servicio especial con comisión para que clientes de BPA y Bandec pudieran extraer efectivo.

Amada Romero lo condensó en una frase: «Planifique para tres días y dejé de comer en un año».

José Poveda Cruz ofreció la única defensa posible para la campaña: «Imposible ahorrar con la inflación existente; no obstante, entiendo al divulgador de Bandec, hace su trabajo».

Maritza Bárbara Prieto Carmenate cerró el debate con tres palabras: «Eso es una tragicomedia».