«Parece que yo seré el que lo haga»: Trump habla de resolver el tema Cuba tras décadas de intentos

El presidente Donald Trump afirmó este jueves que será él quien resuelva la cuestión cubana, algo que ningún mandatario estadounidense ha logrado en más de medio siglo, durante una conferencia de prensa en la que respondió preguntas sobre el despliegue del portaaviones USS Nimitz en el Caribe.

El periodista de NBC News Gabe Gutierrez le preguntó directamente si el portaaviones —llegado al Caribe este miércoles, Día de la Independencia de Cuba— buscaba intimidar al gobierno cubano.

Trump lo descartó de plano: «No, en absoluto. Cuba, miren, es un país fallido. Todo el mundo lo sabe. No tienen electricidad. No tienen dinero. Realmente no tienen nada. No tienen comida. Y vamos a ayudarles».

El presidente giró entonces hacia un tono de apertura histórica y se atribuyó un papel que ninguno de sus predecesores ha podido cumplir: «Otros presidentes han mirado esto durante 50, 60 años haciendo algo, y parece que yo seré el que lo haga. Así que estaría feliz de hacerlo».

Trump explicó que su objetivo es abrir Cuba a los cubanoamericanos para que puedan regresar e invertir en la isla, y elogió a esa comunidad —asentada mayoritariamente en Miami y Florida— como «un grupo de personas asombroso, industrioso, simplemente son grandes estadounidenses».

Las declaraciones se producen en medio de una escalada sostenida de presión sobre La Habana. Desde enero de 2026, la administración ha impuesto más de 240 sanciones contra Cuba e interceptado al menos siete tanqueros con petróleo destinado a la isla, lo que habría reducido las importaciones energéticas entre 80% y 90% y provocado apagones de hasta 25 horas diarias en más del 55% del territorio cubano.

Al mismo tiempo, las señales diplomáticas se han intensificado.

El 14 de mayo, el director de la CIA John Ratcliffe visitó La Habana y se reunió con funcionarios del MININT cubano, el contacto de más alto nivel entre ambos gobiernos desde 2016.

El secretario de Estado Marco Rubio ofreció el miércoles 100 millones de dólares en alimentos y medicinas a Cuba, condicionados a que la distribución se realizara fuera del conglomerado militar GAESA.

Ese mismo día, el Departamento de Justicia presentó cargos penales federales contra Raúl Castro por el derribo de avionetas de Hermanos al Rescate en 1996.

El régimen de Miguel Díaz-Canel admitió este miércoles disposición a negociar, aunque condicionando cualquier avance al levantamiento del embargo.

Trump también rechazó que el USS Nimitz busque intimidar al régimen y aclaró que el portaaviones forma parte de la operación Southern Seas 2026, ejercicio multilateral con escalas previstas en Brasil, Chile, Panamá y Jamaica.

Este jueves, Trump también anunció que habrá «anuncios pronto» sobre el embargo a Cuba, señal de que la administración prepara nuevos movimientos en su política hacia La Habana.

La retórica presidencial ha oscilado en los últimos meses entre la amenaza y la apertura: el 27 de febrero habló de una posible «toma de control amistosa» de Cuba; el 5 de mayo amenazó con estacionar un portaaviones «a pocas centenas de metros de la costa»; y el 19 de mayo afirmó: «Puedo arreglar Cuba, cambien o no el régimen».