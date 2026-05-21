Trump sobre el embargo a Cuba: «Habrá anuncios pronto»

El presidente de Estados Unidos Donald Trump adelantó este miércoles que su administración hará anuncios «bastante pronto» sobre el embargo a Cuba, en declaraciones a la prensa tras aterrizar en la base aérea conjunta Andrews, horas después de que el Departamento de Justicia desvelara una acusación formal contra Raúl Castro por el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate en 1996.
Ante la pregunta directa de un periodista sobre cuánto tiempo más estaría vigente el embargo, Trump respondió: «Ya veremos. Lo anunciaremos bastante pronto».
El mandatario calificó la jornada de «un día muy grande, muy importante» y vinculó ambos hechos —la acusación contra Castro y el futuro del embargo— en un mismo mensaje de presión máxima sobre La Habana.
«Tenemos a Cuba en mente. Ha sido un problema durante muchos años», dijo Trump, quien también afirmó: «Estamos liberando a Cuba».
Trump describió a Cuba como «una nación en quiebra» que «no tiene petróleo, no tiene dinero, se está desmoronando», y enumeró la situación del pueblo cubano con crudeza: «No tienen forma de vivir. No tienen comida. No tienen electricidad. No tienen energía en absoluto».
Al mismo tiempo, descartó una escalada militar: «No. No habrá escalada. No creo que sea necesaria. El lugar se está desmoronando. Es un desastre. Han perdido realmente el control de Cuba».
El presidente destacó el respaldo de la comunidad cubanoamericana —«me apoyaron al 94%, eso es un nivel bastante bueno»— y subrayó el peso emocional del momento: «Han estado esperando este momento durante 65 años».
Trump también reveló la intensa actividad diplomática y de inteligencia en torno a Cuba, señalando que el director de la CIA estuvo en la isla «la semana pasada» —en referencia a la visita de John Ratcliffe a La Habana el 14 de mayo— y que el secretario de Estado Marco Rubio, cuyos padres son cubanos, también está involucrado: «Tenemos mucha experiencia en Cuba».
Las declaraciones se producen en el pico de una campaña de presión sostenida. Desde enero de 2026, la administración ha impuesto más de 240 sanciones contra el régimen. Además, Trump firmó la Orden Ejecutiva 14404 el 1 de mayo, y Marco Rubio anunció una segunda ronda de sanciones contra 11 élites del régimen.
El embargo, establecido por el presidente Kennedy en 1962 y codificado en la Ley Helms-Burton de 1996, solo puede ser levantado formalmente por el Congreso, aunque el presidente tiene amplias facultades ejecutivas para modificar regulaciones de viaje, remesas y comercio dentro del marco legal vigente.
El martes, Trump ya había anticipado el tono de esta ofensiva al afirmar que resolver el tema de Cuba «no será difícil» y que creía posible alcanzar un acuerdo diplomático, aunque condicionado a cambios fundamentales por parte del régimen.
Preguntas frecuentes sobre el embargo a Cuba y la política de Donald Trump
CiberCuba te lo explica:
¿Qué anunció Donald Trump sobre el embargo a Cuba?
Donald Trump adelantó que su administración hará anuncios sobre el embargo a Cuba «bastante pronto». Esto se produjo en el contexto de una nueva acusación formal contra Raúl Castro por el derribo de avionetas de Hermanos al Rescate en 1996. La administración de Trump ha estado aplicando una estrategia de presión máxima contra el régimen cubano, acumulando más de 240 sanciones desde enero de 2026.
Publicidad
¿Cuál es la situación actual de Cuba según Donald Trump?
Trump describió a Cuba como «una nación en quiebra» que «no tiene petróleo, no tiene dinero, se está desmoronando». También enfatizó en que el pueblo cubano está atravesando una situación crítica, sin acceso a comida, electricidad ni energía. La política de su administración ha sido mantener una presión económica intensa sobre la isla para provocar un cambio de régimen.
Publicidad
¿Existe la posibilidad de una intervención militar de EE.UU. en Cuba?
Donald Trump descartó una escalada militar inmediata contra Cuba, afirmando que el régimen cubano está colapsando por sí solo. Aunque han existido discusiones sobre posibles opciones militares, la estrategia actual se enfoca en el desgaste económico y el colapso interno del régimen cubano.
Publicidad
¿Cuál es el papel de Marco Rubio en la política hacia Cuba?
Marco Rubio, el secretario de Estado de EE.UU., juega un papel crucial en la política hacia Cuba. Con experiencia personal debido a sus raíces cubanas, Rubio ha liderado iniciativas diplomáticas y sanciones contra el régimen cubano. Ha enfatizado la necesidad de cambios fundamentales en el gobierno cubano para que se produzca alguna mejora en las relaciones bilaterales.
Publicidad
Archivado en:
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.