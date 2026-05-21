Trump sobre el embargo a Cuba: «Habrá anuncios pronto»

El presidente de Estados Unidos Donald Trump adelantó este miércoles que su administración hará anuncios «bastante pronto» sobre el embargo a Cuba, en declaraciones a la prensa tras aterrizar en la base aérea conjunta Andrews, horas después de que el Departamento de Justicia desvelara una acusación formal contra Raúl Castro por el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate en 1996.

Ante la pregunta directa de un periodista sobre cuánto tiempo más estaría vigente el embargo, Trump respondió: «Ya veremos. Lo anunciaremos bastante pronto».

El mandatario calificó la jornada de «un día muy grande, muy importante» y vinculó ambos hechos —la acusación contra Castro y el futuro del embargo— en un mismo mensaje de presión máxima sobre La Habana.

«Tenemos a Cuba en mente. Ha sido un problema durante muchos años», dijo Trump, quien también afirmó: «Estamos liberando a Cuba».

Trump describió a Cuba como «una nación en quiebra» que «no tiene petróleo, no tiene dinero, se está desmoronando», y enumeró la situación del pueblo cubano con crudeza: «No tienen forma de vivir. No tienen comida. No tienen electricidad. No tienen energía en absoluto».

Al mismo tiempo, descartó una escalada militar: «No. No habrá escalada. No creo que sea necesaria. El lugar se está desmoronando. Es un desastre. Han perdido realmente el control de Cuba».

El presidente destacó el respaldo de la comunidad cubanoamericana —«me apoyaron al 94%, eso es un nivel bastante bueno»— y subrayó el peso emocional del momento: «Han estado esperando este momento durante 65 años».

Trump también reveló la intensa actividad diplomática y de inteligencia en torno a Cuba, señalando que el director de la CIA estuvo en la isla «la semana pasada» —en referencia a la visita de John Ratcliffe a La Habana el 14 de mayo— y que el secretario de Estado Marco Rubio, cuyos padres son cubanos, también está involucrado: «Tenemos mucha experiencia en Cuba».

Las declaraciones se producen en el pico de una campaña de presión sostenida. Desde enero de 2026, la administración ha impuesto más de 240 sanciones contra el régimen. Además, Trump firmó la Orden Ejecutiva 14404 el 1 de mayo, y Marco Rubio anunció una segunda ronda de sanciones contra 11 élites del régimen.

El embargo, establecido por el presidente Kennedy en 1962 y codificado en la Ley Helms-Burton de 1996, solo puede ser levantado formalmente por el Congreso, aunque el presidente tiene amplias facultades ejecutivas para modificar regulaciones de viaje, remesas y comercio dentro del marco legal vigente.

El martes, Trump ya había anticipado el tono de esta ofensiva al afirmar que resolver el tema de Cuba «no será difícil» y que creía posible alcanzar un acuerdo diplomático, aunque condicionado a cambios fundamentales por parte del régimen.