Trump: «Puedo arreglar Cuba, cambien o no el régimen»

El presidente Donald Trump afirmó este martes, desde las obras de remodelación del ala este de la Casa Blanca, que Estados Unidos puede resolver la situación de Cuba con independencia de si el régimen cambia o no, y que alcanzar un acuerdo diplomático con La Habana es algo que considera posible.

Ante la pregunta de un periodista sobre si cree viable ese acuerdo, Trump respondió sin titubeos: «Con Cuba, creo que sí. Sí, creo que sí».

El mandatario elogió a la comunidad cubanoamericana como «personas increíbles» que han perdido familiares, han sufrido enormemente y han salido adelante en Estados Unidos.

«Estoy muy, muy dispuesto a ayudarlos. Creo que obtuve el 97% de ese voto. Quiero ayudarlos ahora. Tienen familiares en Cuba. Han sido tratados muy, muy mal», declaró.

Cuando el periodista le preguntó si podía lograr eso sin cambiar el régimen, Trump fue directo: «Bueno, no sé lo de cambiar el régimen. Puedo hacerlo, cambien o no el régimen. Ya sabes, ha sido un régimen duro. Han matado a mucha gente. Pero es un país que realmente necesita ayuda. No tiene nada. No pueden encender las luces. No pueden comer. No queremos ver eso».

Las declaraciones llegan en medio de una intensa secuencia diplomática y de presión.

El pasado 14 de mayo, el director de la CIA, John Ratcliffe, visitó La Habana —el contacto directo de más alto nivel entre ambos países en territorio cubano desde 2016— y transmitió al régimen que Cuba «ya no puede servir como plataforma para que los adversarios avancen agendas hostiles en nuestro hemisferio».

Tras esa visita, Trump escribió en Truth Social: «Cuba pide ayuda, ¡y vamos a hablar!», y añadió que el régimen tendrá que «venir a nosotros».

El canciller cubano Bruno Rodríguez admitió que han comenzado «un proceso de intercambios» con Washington, aunque el régimen ha marcado «líneas rojas» y rechaza negociar su soberanía.

En paralelo a la apertura retórica, la revista Politico reveló este lunes que la administración Trump estudia opciones militares contra Cuba, desde ataques aéreos puntuales hasta una invasión terrestre, tras el fracaso de la presión económica. Un funcionario de la Casa Blanca aclaró que esa planificación «no significa que el presidente haya tomado una decisión».

El secretario de Estado Marco Rubio mostró escepticismo la semana pasada ante Fox News: «No creo que vaya a suceder. No creo que podamos cambiar la trayectoria de Cuba mientras estas personas estén a cargo».

El trasfondo humanitario que describe Trump es real y documentado.

La ONU advirtió en abril que la crisis energética cubana tiene un impacto «sistémico y cada vez mayor» y revisó su plan de respuesta para asistir a unos 2 millones de personas en 63 municipios de ocho provincias, tras al menos cuatro apagones masivos en cuatro meses, incluida una desconexión total del Sistema Eléctrico Nacional el 22 de marzo.

Mañana, el Departamento de Justicia tiene previsto anunciar una acusación penal federal contra Raúl Castro, de 94 años, por el derribo de avionetas de Hermanos al Rescate el 24 de febrero de 1996, una medida que añadirá más presión sobre la nomenclatura del régimen en el momento en que Trump dice estar dispuesto a negociar.