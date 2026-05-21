María Corina Machado: «Después de 67 años de brutal tiranía castrocomunista, soplan vientos de libertad por todo el continente»

Vídeos relacionados:

La líder opositora venezolana María Corina Machado publicó este miércoles, en el aniversario de la proclamación de la República de Cuba, un mensaje de solidaridad con el pueblo cubano en el que afirmó que «después de 67 años de brutal tiranía castrocomunista, soplan vientos de libertad por todo el continente».

El mensaje, en el que compartió un video del Secretario de Estado estadounidense Marco Rubio dirigido al pueblo cubano, vinculó la lucha por la democracia en Venezuela con la de Cuba y agradeció el respaldo de Washington a ambas causas.

«Hoy, 20 de mayo, fecha de profundo significado para Cuba, hago llegar toda mi fuerza a nuestros hermanos cubanos y a todos los pueblos que luchan contra la opresión», escribió Machado, Premio Nobel de la Paz 2025.

La líder opositora destacó la conexión entre ambos procesos: «La misma fuerza que emerge indetenible en Venezuela, también se abre camino en Cuba».

Machado celebró explícitamente el respaldo de Rubio: «El respaldo del Secretario de Estado, Marco Rubio, a la soberanía popular de Cuba resuena en Venezuela», y agradeció al gobierno de Estados Unidos «por su compromiso con la lucha contra las dictaduras en la región».

Dirigió también un mensaje directo a los cubanos: «Venezuela entiende su dolor y comparte su esperanza; su lucha es la nuestra».

El mensaje cerró con una declaración contundente: «¡¡¡Muy pronto Venezuela y Cuba serán LIBRES!!!»

X / María Corina Machado

El mensaje de Machado llegó en respuesta a un video de cuatro minutos y 29 segundos que Rubio difundió ese mismo día a través del canal de YouTube del Departamento de Estado, en el que planteó una visión de «nueva Cuba» con periódicos y televisión privada, libre empresa y elecciones.

Rubio afirmó en ese video que la relación futura de Estados Unidos con Cuba debe ser «directamente con el pueblo cubano, no con GAESA», el conglomerado militar que controla la economía de la isla, y ofreció 100 millones de dólares en alimentos y medicinas, condicionados a que fueran distribuidos a través de la Iglesia Católica u organizaciones caritativas, no por el régimen.

El 20 de mayo de 1902 se proclamó la República de Cuba, con Tomás Estrada Palma como primer presidente. La fecha fue eliminada del calendario oficial por el régimen de Fidel Castro tras 1959 y es reivindicada por el exilio y la oposición como símbolo de la Cuba libre.

La posición de Machado sobre Cuba no es nueva. En una entrevista concedida en abril, la líder opositora explicó la dependencia estructural entre ambos regímenes: «Una vez que el régimen sea desmantelado en Venezuela, Cuba no aguantará. Porque es un régimen que ha sido sostenido por el régimen que estaba en vigor en mi país».

En ese mismo contexto, Machado había señalado que el pueblo cubano «merece vivir en total libertad y dignidad» y que «nosotros luchamos por Venezuela, pero también por Cuba, porque en realidad son las mismas fuerzas las que están en juego».

El régimen cubano rechazó el mensaje de Rubio del 20 de mayo, calificándolo de «cínico» y «neocolonial», mientras que Díaz-Canel había afirmado el 22 de abril que Cuba debe prepararse para una posible guerra con Estados Unidos.

Desde enero de 2026, la administración Trump ha acumulado más de 240 sanciones nuevas contra el régimen cubano, incluyendo nuevas medidas contra GAESA anunciadas el 12 de mayo.