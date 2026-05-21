Marco Rubio sobre el régimen cubano: «No podrán ganar tiempo ni esperar a que cedamos»

El secretario de Estado Marco Rubio advirtió este jueves que el régimen cubano no podrá seguir aplicando su táctica habitual de dilación frente a Washington, y calificó a Cuba de «Estado fallido» cuyo sistema económico «no funciona y no puede arreglarse con el actual sistema político».

Las declaraciones fueron recogidas por C-SPAN en una rueda de prensa en la que Rubio abordó con franqueza la situación de la isla, la política de presión de la administración Trump y la acusación formal presentada contra Raúl Castro por el derribo de avionetas civiles en 1996.

«Lo que han hecho todos estos años es comprar tiempo y esperarnos», dijo Rubio. «No van a poder esperarnos ni comprar tiempo. Somos muy serios. Estamos muy enfocados».

El secretario reconoció que existen canales de comunicación abiertos con La Habana, apuntando que el embajador estadounidense se ha reunido recientemente con funcionarios cubanos y el director de la CIA visitó la isla hace una semana. Sin embargo, descartó que esos contactos vayan a traducirse en un acuerdo a corto plazo.

«La preferencia del presidente es siempre un acuerdo negociado y pacífico. Esa sigue siendo nuestra preferencia con Cuba. Pero siendo honesto, la probabilidad de que eso ocurra con quienes están al mando ahora mismo no es alta».

Rubio vinculó la crisis cubana directamente con la seguridad nacional de Estados Unidos, argumentando que un colapso sistémico en la isla —que consideró inminente— impactaría a Washington a través de crisis migratorias y violencia. «Cuba está a 90 millas de nuestras costas. Si hay un derrumbe sistémico en ese país, que es hacia donde van, nos veremos afectados», advirtió.

Rechazó además que la política estadounidense equivalga a una intervención para construir naciones: «No es eso. Estamos abordando algo directamente relacionado con la seguridad nacional de Estados Unidos».

Uno de los argumentos más contundentes de Rubio apuntó al conglomerado militar GAESA, al que acusó de acaparar 18,000 millones de dólares en activos sin transferir «ni un centavo» al presupuesto del Estado ni a la infraestructura energética. «No han gastado un peso en arreglar su producción de energía ni su red eléctrica, incluso cuando recibían petróleo venezolano gratis. Se han robado el dinero y no han invertido en infraestructura energética», afirmó, explicando así los apagones crónicos que sufre la isla.

En la misma rueda de prensa, Rubio respondió preguntas sobre la acusación formal presentada por un gran jurado del Distrito Sur de Florida contra Raúl Castro por el derribo de dos avionetas de Hermanos al Rescate el 24 de febrero de 1996, en el que murieron Armando Alejandre Jr., Carlos Costa, Mario de la Peña y Pablo Morales. Los cargos incluyen conspiración para matar ciudadanos estadounidenses, destrucción de aeronaves y cuatro cargos de homicidio.

«Raúl Castro admite abiertamente y se jacta de haber dado la orden de derribar aviones civiles», dijo Rubio, subrayando que la acusación fue iniciativa del gran jurado y no del Ejecutivo. Ante la pregunta de cómo traerían a Castro a Estados Unidos, el secretario fue escueto: «No voy a hablar de cómo lo traeríamos aquí. ¿Por qué le diría a los medios cuáles son nuestros planes?»

Las declaraciones de este jueves llegan un día después de que Rubio publicara un video en español dirigido al pueblo cubano con motivo del 124 aniversario de la República, en el que ofreció 100 millones de dólares en alimentos y medicinas distribuidos por la Iglesia Católica y propuso una «nueva relación» entre Estados Unidos y Cuba «directamente con el pueblo, no con GAESA».

Rubio cerró su mensaje con una advertencia que resume la postura de Washington: «El futuro de Cuba pertenece al pueblo cubano en cuanto a cómo es gobernado y cómo es su sistema. Pero la amenaza a la seguridad nacional es algo en lo que nos vamos a enfocar al cien por ciento, porque eso tiene que ver con América».