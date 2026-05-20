Lo que sabemos sobre los anuncios previstos para el 20 de mayo sobre Cuba y Raúl Castro

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Este miércoles, en el Día de la Independencia de Cuba, dos eventos de alto impacto político marcan la jornada en Washington D.C. y Miami: una rueda de prensa de congresistas republicanos que presionan por una acusación formal contra Raúl Castro y un acto del Departamento de Justicia en la Freedom Tower que podría incluir el anuncio de cargos penales federales contra el exdictador cubano de 94 años.

De acuerdo con NBC News, la jornada arrancará a las 9 de la mañana en el Capitolio, donde los congresistas Mario Díaz-Balart, María Elvira Salazar y Carlos A. Giménez, de Florida, junto a Nicole Malliotakis, de Nueva York, ofrecerán una rueda de prensa conjunta para exigir que el Departamento de Justicia presente cargos contra Castro por su responsabilidad en el derribo de dos avionetas civiles de la organización Hermanos al Rescate en 1996.

En febrero, los cuatro legisladores enviaron una carta formal al presidente Donald Trump pidiéndole que su administración considerara «presentar una acusación formal contra Raúl Castro por su participación en el derribo en 1996 del avión civil de Brothers to the Rescue, que resultó en el asesinato a sangre fría de cuatro personas, incluyendo tres ciudadanos estadounidenses».

A la 1 de la tarde, el foco se trasladará a la Freedom Tower de Miami, donde el Departamento de Justicia celebrará un evento que incluye un anuncio y una ceremonia en honor a las víctimas.

Asistirán el fiscal general interino Todd Blanche, el fiscal federal Jason Reding Quiñones, el subdirector del FBI Christopher G. Raia, la senadora Ashley Moody y el fiscal general de Florida, James Uthmeier.

La semana pasada se confirmó que el Departamento de Justicia prepara una acusación formal contra Castro, según fuentes familiarizadas con el caso que lo confirmaron a NBC News. La acusación, de formalizarse, tendría que ser aprobada por un gran jurado federal.

El caso se remonta al 24 de febrero de 1996, cuando aviones militares cubanos derribaron dos avionetas civiles de Hermanos al Rescate sobre aguas internacionales en el estrecho de Florida, matando a cuatro personas: Armando Alejandre Jr., Carlos Costa, Mario de la Peña y Pablo Morales.

La Organización de Estados Americanos y la Organización de Aviación Civil Internacional concluyeron que los aviones fueron derribados fuera del espacio aéreo cubano y que Cuba violó el derecho internacional.

Una grabación de junio de 1996, publicada por el periodista Wilfredo Cancio en El Nuevo Herald en agosto de 2006, es considerada una de las pruebas clave del caso. En el audio, Raúl Castro —entonces ministro de las Fuerzas Armadas— afirma: «Yo decía que traten de tumbarlos arriba del territorio, pero ellos entraban en La Habana y se iban. Bueno, túmbenlos en el mar cuando se aparezcan; y no consulten los que tienen las facultades».

La autenticidad del audio fue confirmada por Alcibiades Hidalgo, exsecretario personal de Castro.

El proceso hacia la acusación se aceleró en 2026. En marzo, el fiscal general de Florida James Uthmeier anunció la reapertura de la investigación criminal estatal sobre el derribo, señalando que había sido cerrada durante la administración Biden.

El pasado lunes, el Departamento del Tesoro sancionó a nueve altos dirigentes cubanos y a la Dirección de Inteligencia de Cuba, en el marco de la presión máxima que mantiene la administración Trump sobre el régimen.

El corresponsal de ABC David Alandete confirmó, citando una fuente en el Departamento de Justicia, que este miércoles podrían anunciarse cargos penales contra Castro, y el Miami Herald reportó, citando dos fuentes, que una acusación federal de gran jurado podría revelarse en la Freedom Tower.

Las familias de tres de las cuatro víctimas del derribo obtuvieron en su momento una indemnización civil de 187 millones de dólares, pero ningún responsable cubano ha enfrentado hasta ahora cargos penales en Estados Unidos por el ataque.