CIMEX vende ventiladores recargables a 41 dólares: ¿Para los cubanos?

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CIMEX lanzó a través de su plataforma de comercio electrónico Puerto Envío la oferta de un ventilador solar Daytron C108 de 12 pulgadas a 41.20 dólares, presentándolo explícitamente como solución a la crisis energética que padece la isla.
El anuncio, publicado en la página oficial de Facebook de la corporación estatal, usa como argumento de venta los propios apagones que el régimen no ha podido resolver, con eslóganes como «¡No más apagones!» y «Crisis energética: tenemos la solución».
El producto incluye panel solar, dos bombillos LED y puerto USB para cargar dispositivos, y puede adquirirse desde cualquier parte del mundo en envioscuba.com para que los familiares en Cuba lo reciban a domicilio en La Habana, Matanzas, Artemisa y Mayabeque, o lo recojan en la tienda de Avenida del Puerto, en La Habana Vieja.
El precio, sin embargo, resulta inalcanzable para la inmensa mayoría de los cubanos que viven en la isla.
Según datos de la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI) difundidos en abril de 2026, el salario medio mensual en Cuba en 2025 fue de 6,930 pesos cubanos, equivalente a apenas entre 13 y 15 dólares al tipo de cambio informal.
Eso significa que el ventilador cuesta el equivalente a casi tres salarios mensuales de un trabajador cubano promedio.
El producto está diseñado, en la práctica, para que la diáspora cubana en el exterior lo compre y lo envíe a sus familiares en la isla, en un modelo de negocio orientado a captar divisas extranjeras.
La oferta se produce en el peor momento de la crisis energética en Cuba: el pasado 13 de mayo, el déficit eléctrico alcanzó un récord de 2,153 MW, afectando al 65% del territorio nacional de forma simultánea.
El 17 de mayo, la Unión Eléctrica reportó una disponibilidad de apenas 1,070 MW frente a una demanda de 2,545 MW, y en La Habana los apagones han superado las 19 horas diarias en lo que va de mayo.
Que el Estado cubano, responsable del colapso del sistema eléctrico, lucre vendiendo soluciones a precios inalcanzables para la mayoría no pasó inadvertido entre los internautas.
Los comentarios en la publicación de Facebook de CIMEX mezclan humor negro, crítica al precio y desconfianza en la calidad del producto.
Un usuario calificó los ventiladores directamente de «muy malos».
Otro ironizó sobre el eslogan con una cadena de emojis de risa: «Tremenda propaganda. ¡Nomás apagones!».
Una tercera persona cuestionó el precio y aseguró que el mismo producto se consigue en otros lugares a 35 dólares: «¿Cuántos quieres a 35 USD? Jajaja, ustedes venden carísimo».
Y una cuarta usuaria compartió su experiencia directa con el producto: «Me duró solo 48 horas ese ventilador».
La crisis eléctrica cubana viene agravándose desde 2025: en diciembre de ese año se registraron apagones de más de 20 horas diarias y déficits superiores a 2,000 MW, sin que el régimen haya ofrecido soluciones estructurales al problema.
Preguntas frecuentes sobre la venta de ventiladores recargables en Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué CIMEX vende ventiladores recargables a un precio tan alto en Cuba?
CIMEX vende ventiladores a 41.20 dólares, un precio inalcanzable para la mayoría de los cubanos, debido a que están orientados a captar divisas extranjeras. El producto está diseñado para que la diáspora cubana los compre y los envíe a sus familiares en la isla, en un contexto donde el salario medio mensual en Cuba es de apenas 13 a 15 dólares.
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¿Qué características tiene el ventilador recargable que se vende en Cuba?
El ventilador solar Daytron C108, ofrecido por CIMEX, incluye un panel solar, dos bombillos LED y un puerto USB para cargar dispositivos. Se promociona como una solución a los apagones que afectan a gran parte de la población cubana.
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¿Cómo afecta la crisis energética en Cuba la vida diaria de los ciudadanos?
La crisis energética en Cuba ha llevado a apagones prolongados, afectando la vida diaria de los cubanos. El déficit eléctrico ha alcanzado niveles récord, dejando a más del 65% del país sin electricidad simultáneamente. Esto ha generado una dependencia de soluciones energéticas alternativas, como paneles solares y ventiladores recargables, cuyo costo es prohibitivo para la mayoría.
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¿Qué reacciones ha generado la venta de ventiladores recargables por CIMEX en redes sociales?
La venta de ventiladores por CIMEX ha generado críticas y desconfianza en redes sociales, donde los internautas han señalado el precio elevado y cuestionado la calidad del producto. Algunos usuarios han comparado el precio con el de otros mercados, donde el mismo ventilador se puede conseguir más barato.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.