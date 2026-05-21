CIMEX vende ventiladores recargables a 41 dólares: ¿Para los cubanos?

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CIMEX lanzó a través de su plataforma de comercio electrónico Puerto Envío la oferta de un ventilador solar Daytron C108 de 12 pulgadas a 41.20 dólares, presentándolo explícitamente como solución a la crisis energética que padece la isla.

El anuncio, publicado en la página oficial de Facebook de la corporación estatal, usa como argumento de venta los propios apagones que el régimen no ha podido resolver, con eslóganes como «¡No más apagones!» y «Crisis energética: tenemos la solución».

El producto incluye panel solar, dos bombillos LED y puerto USB para cargar dispositivos, y puede adquirirse desde cualquier parte del mundo en envioscuba.com para que los familiares en Cuba lo reciban a domicilio en La Habana, Matanzas, Artemisa y Mayabeque, o lo recojan en la tienda de Avenida del Puerto, en La Habana Vieja.

El precio, sin embargo, resulta inalcanzable para la inmensa mayoría de los cubanos que viven en la isla.

Según datos de la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI) difundidos en abril de 2026, el salario medio mensual en Cuba en 2025 fue de 6,930 pesos cubanos, equivalente a apenas entre 13 y 15 dólares al tipo de cambio informal.

Eso significa que el ventilador cuesta el equivalente a casi tres salarios mensuales de un trabajador cubano promedio.

Captura de Facebook

El producto está diseñado, en la práctica, para que la diáspora cubana en el exterior lo compre y lo envíe a sus familiares en la isla, en un modelo de negocio orientado a captar divisas extranjeras.

La oferta se produce en el peor momento de la crisis energética en Cuba: el pasado 13 de mayo, el déficit eléctrico alcanzó un récord de 2,153 MW, afectando al 65% del territorio nacional de forma simultánea.

El 17 de mayo, la Unión Eléctrica reportó una disponibilidad de apenas 1,070 MW frente a una demanda de 2,545 MW, y en La Habana los apagones han superado las 19 horas diarias en lo que va de mayo.

Que el Estado cubano, responsable del colapso del sistema eléctrico, lucre vendiendo soluciones a precios inalcanzables para la mayoría no pasó inadvertido entre los internautas.

Los comentarios en la publicación de Facebook de CIMEX mezclan humor negro, crítica al precio y desconfianza en la calidad del producto.

Un usuario calificó los ventiladores directamente de «muy malos».

Otro ironizó sobre el eslogan con una cadena de emojis de risa: «Tremenda propaganda. ¡Nomás apagones!».

Una tercera persona cuestionó el precio y aseguró que el mismo producto se consigue en otros lugares a 35 dólares: «¿Cuántos quieres a 35 USD? Jajaja, ustedes venden carísimo».

Y una cuarta usuaria compartió su experiencia directa con el producto: «Me duró solo 48 horas ese ventilador».

La crisis eléctrica cubana viene agravándose desde 2025: en diciembre de ese año se registraron apagones de más de 20 horas diarias y déficits superiores a 2,000 MW, sin que el régimen haya ofrecido soluciones estructurales al problema.