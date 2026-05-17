Entre apagones, maltrato y peloteo socialista: el calvario para obtener una tarjeta Clásica en Camagüey

La Clásica se ha convertido en uno de los pocos mecanismos para acceder a bienes en divisas dentro de Cuba

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Una persona residente en la provincia de Camagüey describió este sábado el calvario que vivió para obtener una tarjeta clásica en una sola mañana, en la cual, a pesar de recorrer cinco instituciones distintas y no logró su objetivo en ninguna.

"La historia de nunca acabar", escribió la persona, que prefirió mantenerse en el anonimato, al compartir su experiencia en el grupo de Facebook Shein Camagüey 2024-2025.

Relató que visitó el centro comercial Merci, el centro comercial de la calle Cuba, el servi del casino, el Banco Financiero Internacional (BFI) y el banco de La Borla, sin resultados.

Captura de Facebook/Shein Camagüey 2024-2025

En el BFI no había electricidad. En el banco de la borla había tarjetas, pero el gerente le explicó que no podían entregarlas "porque la muchacha encargada de eso estaba haciendo otras tareas".

Antes de llegar a esa conclusión, la empleada rechazó el billete de 10 dólares que la ciudadana llevaba para pagar, alegando una pequeña mancha. La persona salió, cambió el billete con una prima y regresó al banco. Para entonces, la empleada ya había informado al portero que "no había Clásicas".

Cuando preguntó desde qué países se puede recargar la tarjeta, la trabajadora bancaria respondió "de mala gana" que desconocía esa información y la remitió a Fincimex.

"¿Cómo es posible que trabajando en un banco a estas alturas no tenga esa información?", cuestionó.

"Resulta que la que tiene electricidad, no tiene tarjetas, y la que tiene tarjetas no tiene electricidad", resumió al final de su relato.

La publicación acumuló decenas de comentarios en pocas horas. Múltiples usuarios se identificaron con la experiencia. Täniã Llanes escribió que para obtener su propia tarjeta clásica "se pasó una semana entera en el peloteo, todos los días recorriendo Camagüey", con el sistema caído, sin corriente y sin disponibilidad de tarjetas donde sí había electricidad.

Diego Antonio De La Torre Castro describió la situación como "una odisea, la burocracia de nunca acabar", y señaló que en el 99 % de los casos el ciudadano "no encuentra la solución" y encima recibe "indolencia, apatía, poca profesionalidad y maltrato".

Regor Maceo lo sintetizó en una frase: "Cuando nada es de nadie, a nadie le importa nada".

Anelys Costilla apuntó otra irregularidad. "Nunca te explican por qué no quieren aceptar en ningún lugar un billete con un pequeño desperfecto, como si no fuera dinero igual y como si aquí pagaran en esa moneda y con billetes nuevecitos".

El rechazo de billetes con mínimos defectos físicos es una práctica extendida en Cuba sin respaldo en ninguna normativa publicada, y contrasta con el hecho de que el país no emite ni imprime dólares.

La tarjeta clásica, emitida por Fincimex/Cimex bajo control del Grupo de Administración Empresarial S.A. (Gaesa), el conglomerado militar de la élite militar cubana, es una tarjeta prepago recargable exclusivamente en dólares y cuesta cuatro dólares.

Se ha convertido en uno de los pocos mecanismos para acceder a bienes en divisas dentro de Cuba, lo que explica la alta demanda pese a sus limitaciones.

Este episodio se enmarca en una crisis bancaria que se agudiza en Camagüey. En abril, ancianos dormían en el portal del Banco de la Caridad para asegurar turno de cobro de pensiones, y en febrero municipios enteros reportaron cuatro días sin servicio bancario por falta de electricidad.

El Banco Popular de Ahorro reconoció en abril que no puede entregar dólares en efectivo por "baja disponibilidad de monedas libremente convertibles", y el 8 de mayo el Banco Metropolitano anunció vías oficiales para presentar quejas, con plazos de hasta 30 días naturales para responder.