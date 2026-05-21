Cantante cubano termina gravemente herido en tiroteo nocturno en Cancún

Escena del crimen Foto © Facebook/Conexion Hoy

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Un hombre de nacionalidad cubana identificado como Willy «N», de 29 años, que se dedica a cantar en bares de Cancún, resultó gravemente herido la madrugada de este jueves tras recibir nueve impactos de bala en la calle 8 de la Supermanzana 23, entre las calles Granadillo y Palmera, a espaldas del hotel Batab, informaron medios locales.

El ataque ocurrió alrededor de las 23:00 horas del miércoles, cuando la víctima regresaba a pie tras actuar en un bar de la zona. Según su propia declaración a la policía, cuatro sujetos lo rodearon con aparente intención de asaltarlo, y reconoció a dos de ellos por los apodos «El Paso» y «Joquel».

Willy recibió cuatro impactos en el tórax, dos en un brazo, dos en las piernas y uno en la ingle. Vecinos que escucharon las detonaciones llamaron al número de emergencias 911, y los primeros agentes en llegar lo encontraron tirado boca abajo sobre la vía pública en un charco de sangre.

Paramédicos de la Cruz Roja le brindaron los primeros auxilios y lo trasladaron de emergencia al Hospital General «Dr. Jesús Kumate Rodríguez», donde hasta la mañana de este jueves permanece en estado grave con pronóstico reservado.

El Complejo de Seguridad (C5) activó protocolos de «código rojo», movilizando a elementos de la Policía Municipal, Estatal y fuerzas federales. Vecinos de la zona señalaron que cuatro sujetos entraron corriendo al hotel Palmas tras el ataque; las autoridades acudieron al hospedaje y confirmaron la presencia de cuatro hombres que cumplían con las características descritas.

De acuerdo con PorEsto!, los cuatro detenidos fueron identificados como Luis «N» (34 años), Rubén «N» (40 años), Enrique «N» (37 años) y Jasiel «N», todos de nacionalidad cubana, y fueron trasladados a instalaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana para su puesta a disposición del Ministerio Público.

Peritos de la Fiscalía del Estado recolectaron dos casquillos percutidos de arma corta para análisis balístico, y se trabaja con videos de cámaras de vigilancia del área para integrar la carpeta de investigación.

El suceso se produce en un contexto de creciente tensión en la Supermanzana 23, donde en los últimos meses residentes se han manifestado contra extranjeros asentados en la zona por alteraciones al orden público y hechos delictivos.

No es el primer caso violento que involucra a cubanos en Cancún en lo que va de 2026. El 23 de marzo, tres cubanos fueron agredidos a balazos en la colonia irregular El Sheriff, en la región 236, con un saldo de una persona fallecida. El 5 de mayo, un hombre cubano fue detenido por el crimen de su expareja en un bar de la ciudad. Y en junio de 2024, el músico cubano Ismael González Almeida, guitarrista de Familia Son, fue asesinado a tiros afuera de un local donde se había presentado en esa misma ciudad.

La Fiscalía General del Estado de Quintana Roo mantiene abierta la investigación para determinar el móvil del ataque y establecer el grado de responsabilidad de los cuatro detenidos.