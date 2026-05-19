Ferrer responde a Díaz-Canel: «Déjense de estar tratando de asustar, que los que están muy asustados y confundidos son ustedes»

José Daniel Ferrer García, líder de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), respondió este martes desde Países Bajos a la advertencia de Miguel Díaz-Canel sobre un posible «baño de sangre» si Estados Unidos lanza una operación militar contra Cuba, invirtiendo la metáfora del gobernante y desafiándolo con una frase directa: «Déjense de estar tratando de asustar», porque los asustados y confundidos son ellos.

El video, de un minuto y 41 segundos, fue publicado en Facebook durante la gira europea que Ferrer realiza en el marco del «Acuerdo de Liberación de Cuba».

Díaz-Canel había publicado el lunes en X que una agresión militar de Washington «provocará un baño de sangre de consecuencias incalculables» y calificó las amenazas como «un crimen internacional». Ferrer rechazó esa advertencia sin concesiones: «Eso no te lo puede creer absolutamente nadie».

El líder opositor reformuló la imagen del «baño de sangre» con una contundencia deliberada: «Va a ser el baño de excremento de los de la tiranía, de todos esos panzones que tienen sus intestinos constantemente llenos, abultados, porque comen muy bien mientras el pueblo sufre en medio de la miseria extrema, en medio de una brutal hambruna».

Luego añadió la otra cara de su pronóstico: «El otro río que va a correr va a ser el de alegría, el de felicidad, y ese va a ser el del pueblo cuando sepa que se acabó. Se acabó la tiranía, que tantos crímenes e injusticias ha cometido, que tanto dolor y sufrimiento ha producido al pueblo cubano».

Las declaraciones de Ferrer se producen en medio de una escalada de tensión sin precedentes entre Washington y La Habana. El detonante inmediato fue un reporte de Axios basado en inteligencia clasificada, según el cual Cuba habría adquirido más de 300 drones militares de Rusia e Irán desde 2023, con planes discutidos para usarlos contra la Base Naval de Guantánamo, buques militares y posiblemente Key West, Florida.

El régimen no desmintió la adquisición y su viceministro Carlos Fernández de Cossío invocó el principio de legítima defensa. Este martes, Politico reportó que el Pentágono y la Casa Blanca evalúan opciones militares que van desde ataques aéreos puntuales hasta una invasión terrestre, aunque sin decisión tomada.

Ferrer lleva semanas articulando un respaldo explícito a una eventual acción militar estadounidense. Este lunes advirtió que si el régimen no es eliminado, sus aliados lo armarán «hasta los dientes» y será «un peligro mucho mayor para EE.UU.», comparando la estrategia del régimen con la Crisis de los Misiles de 1962.

Antes había afirmado en entrevista que una acción militar «va a ocurrir» porque duda de que el alto mando de la dictadura acepte ceder el poder voluntariamente, y que como mínimo el 80% de los cubanos desea que el régimen caiga.

La gira europea de Ferrer comenzó el 2 de mayo en Madrid y lo llevó al Parlamento Europeo en Bruselas el 5 de mayo, donde denunció «la peor crisis de la historia moderna» de Cuba y pidió sanciones Magnitsky. Ahora se encuentra en Países Bajos, promoviendo el «Acuerdo de Liberación de Cuba», firmado el 2 de marzo en Miami por más de 30 organizaciones del exilio.

Ferrer fue exiliado de Cuba en octubre de 2025 tras una huelga de hambre en la prisión de Mar Verde. Amnistía Internacional lo declaró prisionero de conciencia.

«Déjense de estar tratando de confundir, de asustar a otros, que los que están muy asustados y parece que también muy confundidos porque no saben lo que les espera o se están haciendo que no lo saben, son ustedes», concluyó Ferrer en el video este martes, dirigiéndose directamente a la cúpula del régimen.