Mariela Castro a Estados Unidos: «Los estamos esperando»

Mariela Castro, hija del expresidente cubano Raúl Castro, lanzó este viernes un desafío directo a Washington durante un acto de repulsa celebrado en La Habana.
«Dice que venían hoy, aquí les estamos esperando», dijo Mariela en referencia a los rumores sobre una posible operación militar estadounidense para capturar a Raúl Castro, su padre, tras su imputación formal por el Departamento de Justicia.
La declaración se produjo dos días después de que el Departamento de Justicia de EE.UU. imputara formalmente a Raúl Castro por el derribo de dos avionetas de la organización Hermanos al Rescate el 24 de febrero de 1996, cuando era ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias. En ese ataque murieron cuatro cubanoamericanos: Armando Alejandre Jr., Carlos Costa, Mario de la Peña y Pablo Morales.
«Los cubanos estamos preparados para el combate. A él nadie lo va a secuestrar. Eso se lo puedo asegurar. Ni a él ni a nadie», afirmó Mariela Castro ante los medios al término del acto.
Parlamentaria y directora del Centro Nacional de Educación Sexual (Cenesex), Mariela aseguró que su familia estaba «como todas las familias cubanas, esperando la orden de a dónde tenemos que ir, en cualquier circunstancia».
Sobre el estado de ánimo de su padre, quien no apareció en el evento, dijo que está «muy tranquilo, observando y sonriéndose», y recordó que él siempre ha dicho: «A mí nadie me lleva vivo. A mí me cogen combatiendo».
«Aquí estamos preparados para combatir al imperialismo», agregó, describiendo a Cuba como «un país pequeño, pobre, pero con experiencia de combate frente al imperialismo liderado por EE.UU.»
En el acto también participaron su hermano Alejandro Castro Espín —alto cargo militar que intervino hace una década en conversaciones con EE.UU.— y el nieto del expresidente, Raúl Guillermo Rodríguez Castro, quien ha actuado como enlace en los actuales contactos con Washington.
Preguntas frecuentes sobre la acusación de EE.UU. contra Raúl Castro
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué el Departamento de Justicia de EE.UU. acusa a Raúl Castro?
El Departamento de Justicia de EE.UU. acusa a Raúl Castro por el derribo de dos avionetas de la organización Hermanos al Rescate en 1996, que resultó en la muerte de cuatro cubanoamericanos. Los cargos incluyen conspiración para asesinar a ciudadanos estadounidenses, destrucción de aeronaves civiles y homicidio. Este caso se considera un intento de responsabilizar penalmente a Raúl Castro por sus acciones mientras era ministro de las Fuerzas Armadas cubanas.
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¿Qué evento llevó a la imputación de Raúl Castro?
La imputación de Raúl Castro se debe al derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate el 24 de febrero de 1996, un hecho en el que murieron cuatro activistas cubanoamericanos. Este ataque fue realizado por cazas de la Fuerza Aérea cubana sobre aguas internacionales, lo que generó una violación del derecho internacional y provocó la acusación formal por parte del Departamento de Justicia de EE.UU.
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¿Cómo ha reaccionado el gobierno cubano ante la acusación de EE.UU. contra Raúl Castro?
El gobierno cubano ha calificado la acusación contra Raúl Castro como una "acción política sin basamento jurídico" y una "farsa", además de describir el caso Hermanos al Rescate como un "engaño". El régimen ha mostrado una postura desafiante y ha movilizado actos de apoyo a Raúl Castro, como el acto en la Tribuna Antimperialista José Martí en La Habana. Esta movilización busca unir al pueblo cubano frente a lo que consideran presiones del imperialismo estadounidense.
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¿Qué papel juega Mariela Castro en la defensa de su padre, Raúl Castro?
Mariela Castro, hija de Raúl Castro, ha salido en defensa de su padre asegurando que él no será secuestrado y que la familia está "preparada para el combate". Ha declarado que su familia, al igual que las familias cubanas, está lista para actuar ante cualquier circunstancia y ha mostrado una postura desafiante hacia EE.UU. al afirmar que Cuba está preparada para combatir al imperialismo.
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