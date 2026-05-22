Mariela Castro a Estados Unidos: «Los estamos esperando»

Mariela Castro, hija del expresidente cubano Raúl Castro, lanzó este viernes un desafío directo a Washington durante un acto de repulsa celebrado en La Habana.

«Dice que venían hoy, aquí les estamos esperando», dijo Mariela en referencia a los rumores sobre una posible operación militar estadounidense para capturar a Raúl Castro, su padre, tras su imputación formal por el Departamento de Justicia.

La declaración se produjo dos días después de que el Departamento de Justicia de EE.UU. imputara formalmente a Raúl Castro por el derribo de dos avionetas de la organización Hermanos al Rescate el 24 de febrero de 1996, cuando era ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias. En ese ataque murieron cuatro cubanoamericanos: Armando Alejandre Jr., Carlos Costa, Mario de la Peña y Pablo Morales.

«Los cubanos estamos preparados para el combate. A él nadie lo va a secuestrar. Eso se lo puedo asegurar. Ni a él ni a nadie», afirmó Mariela Castro ante los medios al término del acto.

Parlamentaria y directora del Centro Nacional de Educación Sexual (Cenesex), Mariela aseguró que su familia estaba «como todas las familias cubanas, esperando la orden de a dónde tenemos que ir, en cualquier circunstancia».

Sobre el estado de ánimo de su padre, quien no apareció en el evento, dijo que está «muy tranquilo, observando y sonriéndose», y recordó que él siempre ha dicho: «A mí nadie me lleva vivo. A mí me cogen combatiendo».

«Aquí estamos preparados para combatir al imperialismo», agregó, describiendo a Cuba como «un país pequeño, pobre, pero con experiencia de combate frente al imperialismo liderado por EE.UU.»

En el acto también participaron su hermano Alejandro Castro Espín —alto cargo militar que intervino hace una década en conversaciones con EE.UU.— y el nieto del expresidente, Raúl Guillermo Rodríguez Castro, quien ha actuado como enlace en los actuales contactos con Washington.