EE.UU. revoca Green Card a hermana de la presidenta de GAESA y advierte: “Se acabó la complacencia”

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El Departamento de Estado revocó este jueves la residencia permanente legal de Adys Lastres Morera, ciudadana cubana residente en Miami, y advirtió al régimen de La Habana que “Se acabó la complacencia”.

Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) confirmaron la detención de Lastres Morera, hermana de Ania Guillermina Lastres Morera, presidenta ejecutiva de GAESA (Grupo de Administración Empresarial S.A.), el poderoso conglomerado financiero-militar del régimen cubano.

La funcionaria fue sancionada por EE.UU. el 7 de mayo por su rol al frente de esa entidad. "Mientras el pueblo cubano sufre el colapso de la economía comunista disfuncional de Cuba, GAESA funciona para permitir que un pequeño círculo de élites del régimen saquee todos los recursos restantes de la isla, ocultando hasta 20 mil millones de dólares en fondos ilícitos en cuentas bancarias secretas en el extranjero", subraya el comunicado.

En el comunicado, el secretario de Estado, Marco Rubio, confirmó que la revocación de la Green Card fue ordenada directamente por él y que Adys Lastres Morera permanece bajo custodia de ICE en proceso de deportación, sin que se hayan presentado cargos penales en su contra.

Según el texto, Adys había ingresado a EE.UU. como residente permanente el 13 de enero de 2023 y residía en Miami, donde figuraba como gerente o agente registrado de al menos dos empresas de inversiones inmobiliarias en Florida: REMAS Investments LLC y Santa Elena Investments LLC.

Rubio la acusó de administrar activos inmobiliarios en territorio estadounidense mientras ayudaba al régimen comunista de La Habana.

Antes de emigrar, Adys Lastres Morera había gestionado alquileres turísticos en La Habana a través de Airbnb, incluyendo propiedades identificadas como Casa Verde Habana y Casa Presidente.

El secretario de Estado describió a GAESA como un instrumento que permite a una pequeña élite del régimen «saquear todos los recursos restantes de la isla», acumulando hasta 20,000 millones de dólares en fondos ilícitos en cuentas bancarias ocultas en el exterior.

Rubio identificó a Ania Guillermina Lastres Morera, general de brigada de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), como la ejecutiva de más alto rango de GAESA responsable de gestionar esos activos internacionales ilícitos, utilizados «no para mejorar la vida del pueblo cubano, sino para financiar los lujosos estilos de vida de los miembros de la familia Castro y otras élites del régimen».

El arresto se enmarca en la escalada de presión de la administración Trump contra el régimen cubano, que el 1 de mayo firmó la Orden Ejecutiva 14404, un nuevo marco de sanciones que incluye bloqueo de activos y sanciones secundarias contra entidades extranjeras que operen con GAESA.

EE.UU. fijó el 5 de junio como plazo para que empresas extranjeras cortaran vínculos con el conglomerado, y grandes navieras como Hapag-Lloyd y CMA CGM ya suspendieron operaciones con Cuba en respuesta a esas presiones.

Rubio fue categórico al señalar que la política de tolerancia de administraciones anteriores hacia familiares de élites de regímenes represivos ha terminado: «Bajo el presidente Trump, estamos expulsando de nuestro país a los familiares de terroristas del IRGC y de las élites del régimen cubano».

El secretario de Estado lanzó un mensaje directo a la cúpula del conglomerado militar: «A los miembros de la mafia comunista cubana y de GAESA, tenemos un mensaje simple: el apaciguamiento del pasado terminó. Devuelvan los fondos que han robado al pueblo cubano, hagan reformas para mejorar la vida de los cubanos ordinarios y dejen que el pueblo cubano tenga la libertad, la oportunidad y la dignidad que anhela y tan merecidamente merece».