Sandro Castro reacciona a la acusación de EE.UU. contra Raúl Castro: «Esto va a coger candela»

Sandro Castro, nieto de Fidel Castro, reaccionó con su característico tono burlón a la acusación formal presentada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos contra Raúl Castro por el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate en 1996, con un breve video publicado en redes sociales.

«Buenos días, nota informativa. ¿Alguien sabe ahora el cambio de turno de los taparraos? Esto va a coger candela como Hatuey. La piedra», dijo Sandro Castro en el clip.

El video fue publicado un día después de que el Departamento de Justicia presentara cargos penales federales contra Raúl Castro el 20 de mayo en la Freedom Tower de Miami, en un acto encabezado por el fiscal general interino Todd Blanche.

La acusación, aprobada por un gran jurado federal en el Distrito Sur de Florida el 23 de abril, incluye siete cargos: conspiración para asesinar a nacionales estadounidenses, dos cargos de destrucción de aeronaves y cuatro cargos de asesinato por las muertes de Carlos Costa, Armando Alejandre Jr., Mario de la Peña y Pablo Morales.

El Departamento de Justicia sostiene que el ataque fue premeditado y sancionado por el Estado cubano, y que Raúl Castro —entonces ministro de las Fuerzas Armadas— autorizó y supervisó la cadena de mando que ordenó derribar las dos avionetas civiles Cessna 337 sobre aguas internacionales en el Estrecho de Florida.

Junto al exdictador, también fueron acusados cinco exmilitares cubanos: Lorenzo Alberto Pérez-Pérez, Emilio José Palacio Blanco, José Fidel Gual Barzaga, Raúl Simanca Cárdenas y Luis Raúl González-Pardo Rodríguez.

Las penas máximas contempladas incluyen cadena perpetua e incluso pena capital para los cargos más graves.

El caso es considerado principalmente simbólico, dado que Raúl Castro nunca ha pisado territorio estadounidense y no existe tratado de extradición entre Cuba y Estados Unidos, aunque Marco Rubio ya se pronunció sobre la posible detención del exdictador.

La reacción del régimen no se hizo esperar: Díaz-Canel subió el tono en sus declaraciones y el aparato oficial convirtió centros laborales en actos de repudio, mientras que China salió en defensa de Raúl Castro al día siguiente del anuncio.

La reacción de Sandro Castro resulta coherente con el perfil público que ha construido en los últimos meses.

En marzo, en una entrevista con CNN Internacional, el nieto de Fidel Castro aseguró que fue citado por la Seguridad del Estado cubano a causa de sus videos satíricos, y declaró: «La mayoría de los cubanos quiere capitalismo, no comunismo».

En abril, en una entrevista con NBC, Sandro Castro abogó por un cambio profundo en Cuba y pidió «más libertad de economía, menos burocracia y un poco más de democracia».

El derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate el 24 de febrero de 1996 es uno de los episodios más graves de la relación entre Cuba y Estados Unidos, y durante 30 años no tuvo consecuencias penales para los responsables cubanos. La acusación de mayo de 2026 representa el primer intento formal de la justicia estadounidense de responsabilizar penalmente a Raúl Castro por aquel crimen.