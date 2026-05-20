Cuba está que arde pero Marrero se va a celebrar al Campismo Popular

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La situación en Cuba está candente, con fuertes presiones de Estados Unidos y una aguda crisis interna en el país, pero el primer ministro no piensa dejar de celebrar a los trabajadores del turismo y en esta ocasión le tocó pasar el día en un campismo dando una reunión.
Manuel Marrero Cruz comentó este miércoles su jornada de celebraciones por el 45 aniversario de Campismo Popular en la instalación Los Cocos, en la provincia de Mayabeque.
Publicó un hilo de cinco tuits desde el acto, en el que elogió a Fidel Castro como «precursor indiscutible del campismo en Cuba» y afirmó que la modalidad recreativa «ha permitido el disfrute de más de 40 millones de cubanos».
También destacó «la atención brindada por Raúl Castro al desarrollo de esta actividad» y aseguró que Campismo estará disponible «para recibir en el verano a niños, jóvenes y a las familias cubanas».
Marrero reconoció tangencialmente la situación al mencionar «los efectos devastadores del cerco energético y las sanciones de EEUU». Desde su visita al Campismo, ratificó «como primera prioridad la defensa de la Patria».
No es la primera vez que el primer ministro genera reacciones irónicas por el abismo entre su discurso y la realidad. El pasado 19 de mayo, sus declaraciones sobre los apagones desataron una ola de críticas en redes sociales.
El 7 de mayo citó a Fidel Castro para hablar de la necesidad de «emanciparnos con nuestros propios esfuerzos» sin anunciar ninguna reforma estructural.
El acto de Campismo se celebró con música en vivo, reconocimientos a trabajadores y fotografías grupales bajo palmeras, mientras cubanos describían llegar al límite por los apagones ese mismo día.
Marrero cerró su hilo con una frase que resume la postura oficial del régimen: «Mientras más sanciones, más alternativas aplicaremos».
En los comentarios un cubano señaló: «Campismo popular para el pueblo y hoteles en dólares para el enriquecimiento de ustedes. Eres un gordo descarado».
Preguntas frecuentes sobre la situación actual en Cuba y el gobierno de Manuel Marrero
CiberCuba te lo explica:
¿Cómo está afectando la crisis eléctrica a los cubanos?
La crisis eléctrica en Cuba ha provocado apagones de hasta 25 horas diarias, afectando gravemente la vida cotidiana de los cubanos. Estos cortes de electricidad han desencadenado protestas en diversas partes del país y han complicado la conservación de alimentos y el suministro de agua potable, lo que agrava aún más la situación de escasez que enfrenta la población.
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¿Qué medidas ha tomado el gobierno cubano ante las protestas por la crisis energética y alimentaria?
El gobierno cubano, encabezado por Manuel Marrero, ha respondido a las protestas con declaraciones que culpan a las sanciones de Estados Unidos por la crisis, pero no ha implementado soluciones efectivas para resolver el problema. Las medidas como la revisión de la rotación de bloques de apagones no han tenido el impacto esperado, y las protestas continúan en varias regiones del país.
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¿Qué celebró recientemente Manuel Marrero en medio de la crisis en Cuba?
En medio de una de las peores crisis de Cuba en décadas, el primer ministro Manuel Marrero celebró el 45 aniversario de Campismo Popular, elogiando su impacto en la recreación de los cubanos. Este acto fue fuertemente criticado por su desconexión con la realidad que enfrenta la población, que sufre apagones y escasez de alimentos.
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¿Cuál es la situación alimentaria actual en Cuba?
Cuba enfrenta una severa crisis alimentaria, con un informe que indica que el 33,9% de los hogares tiene al menos un miembro que se va a dormir con hambre. Además, el 79,4% de las familias cubanas gasta más del 80% de sus ingresos en alimentación, reflejando el impacto de la inflación y la escasez de productos básicos.
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¿Qué ocurre con el sector turístico en Cuba en medio de la crisis?
El turismo en Cuba ha sufrido un colapso significativo, con una caída del 48% en el número de visitantes en el primer trimestre de 2026 comparado con el año anterior. La situación económica y la crisis energética han afectado negativamente la percepción internacional del país, limitando el atractivo turístico de la isla a pesar de los intentos del gobierno por revitalizar el sector.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.