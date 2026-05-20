Cuba está que arde pero Marrero se va a celebrar al Campismo Popular

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La situación en Cuba está candente, con fuertes presiones de Estados Unidos y una aguda crisis interna en el país, pero el primer ministro no piensa dejar de celebrar a los trabajadores del turismo y en esta ocasión le tocó pasar el día en un campismo dando una reunión.

Manuel Marrero Cruz comentó este miércoles su jornada de celebraciones por el 45 aniversario de Campismo Popular en la instalación Los Cocos, en la provincia de Mayabeque.

Publicó un hilo de cinco tuits desde el acto, en el que elogió a Fidel Castro como «precursor indiscutible del campismo en Cuba» y afirmó que la modalidad recreativa «ha permitido el disfrute de más de 40 millones de cubanos».

También destacó «la atención brindada por Raúl Castro al desarrollo de esta actividad» y aseguró que Campismo estará disponible «para recibir en el verano a niños, jóvenes y a las familias cubanas».

Marrero reconoció tangencialmente la situación al mencionar «los efectos devastadores del cerco energético y las sanciones de EEUU». Desde su visita al Campismo, ratificó «como primera prioridad la defensa de la Patria».

No es la primera vez que el primer ministro genera reacciones irónicas por el abismo entre su discurso y la realidad. El pasado 19 de mayo, sus declaraciones sobre los apagones desataron una ola de críticas en redes sociales.

El 7 de mayo citó a Fidel Castro para hablar de la necesidad de «emanciparnos con nuestros propios esfuerzos» sin anunciar ninguna reforma estructural.

El acto de Campismo se celebró con música en vivo, reconocimientos a trabajadores y fotografías grupales bajo palmeras, mientras cubanos describían llegar al límite por los apagones ese mismo día.

Marrero cerró su hilo con una frase que resume la postura oficial del régimen: «Mientras más sanciones, más alternativas aplicaremos».

En los comentarios un cubano señaló: «Campismo popular para el pueblo y hoteles en dólares para el enriquecimiento de ustedes. Eres un gordo descarado».