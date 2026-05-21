Manuel Marrero: Raúl Castro impulsó el turismo para dar prosperidad al pueblo

El primer ministro Manuel Marrero Cruz presidió este miércoles el acto central por el aniversario 45 del Campismo Popular en Mayabeque, donde aprovechó el escenario para elogiar a Raúl Castro como impulsor del desarrollo turístico en Cuba, afirmando que lo concibió «para alcanzar prosperidad en el pueblo a partir de la generación de empleos e ingresos».

El acto se celebró un día después de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos desclasificara una acusación formal contra Raúl Castro por el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate en 1996, con cargos que incluyen conspiración para asesinar a ciudadanos estadounidenses y cuatro cargos de asesinato, con posible pena de muerte o cadena perpetua.

Marrero, quien ya había calificado el día anterior esa acusación de «farsa», volvió a reivindicar la figura del exlíder ante trabajadores del sector turístico: «Con esa sensibilidad que lo caracteriza, siempre estuvo con el oído pegado a la tierra, pensando en que cada desarrollo turístico incluyera las infraestructuras y servicios elementales para la población».

La coincidencia entre la defensa pública de Raúl Castro y la acusación penal estadounidense otorgó un marcado carácter político al discurso oficial en un acto que, en teoría, celebraba décadas de recreación popular.

El Campismo Popular fue fundado en mayo de 1981 por iniciativa de Fidel Castro y cuenta hoy con 98 instalaciones, 74 puntos extrahoteleros y cuatro paradores de carretera, con más de 18,000 capacidades, habiendo propiciado el esparcimiento de más de 40 millones de cubanos desde su creación.

El acto se enmarcó además en el homenaje al centenario de Fidel Castro, señalado como precursor indiscutible de la iniciativa, y coincidió con el aniversario 20 de la Fundación de los Cocos.

Marrero atribuyó los problemas del sector turístico a «las medidas de asfixia y el cerco energético del gobierno de Estados Unidos», eludiendo cualquier responsabilidad del régimen en el colapso de la industria.

La realidad del turismo cubano contradice el relato oficial: el sector se desplomó un 48% interanual en el primer trimestre de 2026, con apenas 298,057 visitantes entre enero y marzo, mientras que al cierre de 2025 Cuba recibió solo 1,810,663 turistas internacionales, un 17,8% menos que en 2024.

En su intervención, el jefe de gobierno anunció un «programa de gobierno actualizado a partir de la consulta popular a casi más de dos millones de personas» y prometió enfrentar el desabastecimiento total de combustible con nuevas directivas.

Durante el acto, trabajadores de la empresa de campismo popular Mayabeque recibieron carnets que los acreditan como militantes de la Unión de Jóvenes Comunistas y del Partido Comunista, mientras que empleados con más de 20 y 25 años de labor ininterrumpida fueron reconocidos con la distinción Elpidio Casimiro Sosa González.

Marrero cerró su discurso con una declaración que resume la postura del régimen ante la presión internacional: «Mientras más sanciones, más soluciones vendrán. No vamos a cesar de cambiar todo lo que deba ser cambiado y de hacer cosas diferentes con la participación activa de nuestro pueblo».