El primer ministro Manuel Marrero Cruz presidió este miércoles el acto central por el aniversario 45 del Campismo Popular en Mayabeque, donde aprovechó el escenario para elogiar a Raúl Castro como impulsor del desarrollo turístico en Cuba, afirmando que lo concibió «para alcanzar prosperidad en el pueblo a partir de la generación de empleos e ingresos».
El acto se celebró un día después de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos desclasificara una acusación formal contra Raúl Castro por el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate en 1996, con cargos que incluyen conspiración para asesinar a ciudadanos estadounidenses y cuatro cargos de asesinato, con posible pena de muerte o cadena perpetua.
Marrero, quien ya había calificado el día anterior esa acusación de «farsa», volvió a reivindicar la figura del exlíder ante trabajadores del sector turístico: «Con esa sensibilidad que lo caracteriza, siempre estuvo con el oído pegado a la tierra, pensando en que cada desarrollo turístico incluyera las infraestructuras y servicios elementales para la población».
La coincidencia entre la defensa pública de Raúl Castro y la acusación penal estadounidense otorgó un marcado carácter político al discurso oficial en un acto que, en teoría, celebraba décadas de recreación popular.
El Campismo Popular fue fundado en mayo de 1981 por iniciativa de Fidel Castro y cuenta hoy con 98 instalaciones, 74 puntos extrahoteleros y cuatro paradores de carretera, con más de 18,000 capacidades, habiendo propiciado el esparcimiento de más de 40 millones de cubanos desde su creación.
El acto se enmarcó además en el homenaje al centenario de Fidel Castro, señalado como precursor indiscutible de la iniciativa, y coincidió con el aniversario 20 de la Fundación de los Cocos.
Marrero atribuyó los problemas del sector turístico a «las medidas de asfixia y el cerco energético del gobierno de Estados Unidos», eludiendo cualquier responsabilidad del régimen en el colapso de la industria.
La realidad del turismo cubano contradice el relato oficial: el sector se desplomó un 48% interanual en el primer trimestre de 2026, con apenas 298,057 visitantes entre enero y marzo, mientras que al cierre de 2025 Cuba recibió solo 1,810,663 turistas internacionales, un 17,8% menos que en 2024.
En su intervención, el jefe de gobierno anunció un «programa de gobierno actualizado a partir de la consulta popular a casi más de dos millones de personas» y prometió enfrentar el desabastecimiento total de combustible con nuevas directivas.
Durante el acto, trabajadores de la empresa de campismo popular Mayabeque recibieron carnets que los acreditan como militantes de la Unión de Jóvenes Comunistas y del Partido Comunista, mientras que empleados con más de 20 y 25 años de labor ininterrumpida fueron reconocidos con la distinción Elpidio Casimiro Sosa González.
Marrero cerró su discurso con una declaración que resume la postura del régimen ante la presión internacional: «Mientras más sanciones, más soluciones vendrán. No vamos a cesar de cambiar todo lo que deba ser cambiado y de hacer cosas diferentes con la participación activa de nuestro pueblo».
Preguntas frecuentes sobre el discurso de Manuel Marrero y la situación política en Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Cómo ha influido Raúl Castro en el desarrollo del turismo en Cuba?
Raúl Castro es elogiado por Manuel Marrero como un impulsor del desarrollo turístico en Cuba, concebido para alcanzar prosperidad en el pueblo mediante la generación de empleos e ingresos. Sin embargo, la situación actual del turismo en Cuba es crítica, con una caída significativa en el número de visitantes y un colapso en el sector.
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¿Cuál es la situación actual del turismo en Cuba?
El turismo en Cuba se encuentra en un estado de crisis, con una caída del 48% en el número de visitantes en el primer trimestre de 2026 en comparación con el mismo periodo de 2025. Este desplome ha dejado a miles de trabajadores sin empleo y ha afectado gravemente a la economía del país.
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¿Qué cargos enfrenta Raúl Castro en Estados Unidos?
Raúl Castro enfrenta cargos en Estados Unidos por conspiración para asesinar a ciudadanos estadounidenses, destrucción de aeronaves y cuatro cargos de asesinato relacionados con el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate en 1996. Estos cargos podrían llevar a una pena de muerte o cadena perpetua.
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¿Cuál es la postura del régimen cubano ante las acusaciones de Estados Unidos?
El régimen cubano, representado por Manuel Marrero y otros funcionarios, califica las acusaciones de Estados Unidos como una farsa política, argumentando que Cuba actuó en legítima defensa. La acusación es vista como un acto de agresión política por parte de Estados Unidos.
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¿Qué medidas está tomando el gobierno cubano ante la crisis económica y energética?
El gobierno cubano ha prometido enfrentar el desabastecimiento de combustible con nuevas directivas y ha anunciado un programa de gobierno actualizado basado en una consulta popular. Sin embargo, la realidad muestra una grave crisis económica, energética y social en la isla.
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