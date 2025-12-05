El régimen cubano admite que seguirán los apagones en 2026: “Será un año difícil”

Vídeos relacionados:

El Gobierno cubano reconoció que los apagones continuarán durante 2026, pese a los trabajos de mantenimiento y a la incorporación de nuevas capacidades de generación.

El ministro de Energía y Minas, Vicente de la O Levy, afirmó que el próximo año será “difícil”, aunque ligeramente mejor que 2025, marcado por una de las peores crisis energéticas de la última década.

2026 será un año difícil, ligeramente mejor, con otras condiciones porque estamos mejor preparados. Vamos a tener más generación, pero no vamos a eliminar los apagones. Va a haber una disminución, pero todavía queda un trecho por caminar, dijo en una entrevista con el diario oficial Granma.

El ministro explicó que, a pesar de los avances en el mantenimiento capital de varias unidades termoeléctricas y la expansión de las energías renovables, el país seguirá enfrentando un severo déficit de combustible, la causa principal de las prolongadas interrupciones eléctricas.