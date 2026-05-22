¿Revivir la captura de Maduro? Venezuela autoriza simulacros con aviones de EE.UU. en Caracas

John Barrett, encargado de negocios de Estados Unidos en Venezuela, y Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela.

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El gobierno venezolano de Delcy Rodríguez autorizó este jueves que la Embajada de Estados Unidos en Caracas realice el sábado un simulacro de evacuación con dos aeronaves que sobrevolarán la capital y aterrizarán en las instalaciones diplomáticas estadounidenses.

El canciller Yván Gil difundió el comunicado oficial, que fue transmitido por Globovisión y circuló ampliamente en redes sociales. El ejercicio, descrito como parte de «protocolos regulares de seguridad y protección diplomática», se realizará el 23 de mayo ante eventuales situaciones médicas o contingencias catastróficas.

Según el comunicado oficial del gobierno venezolano, «dos aeronaves realizarán sobrevuelos controlados sobre la ciudad de Caracas y efectuarán operaciones de aterrizaje en las instalaciones de la Embajada de los Estados Unidos de América en Caracas».

La actividad se coordinará con las autoridades aeronáuticas venezolanas y contará con la participación de la Cruz Roja Venezolana en los componentes de evacuación y atención de emergencias.

Comunicado del Gobierno de Venezuela.

La imagen de aviones estadounidenses sobrevolando Caracas con autorización oficial tiene una carga simbólica difícil de ignorar: apenas cuatro meses atrás, el 3 de enero de 2026, fuerzas de Estados Unidos ejecutaron la llamada «Operación Resolución Absoluta» y capturaron a Nicolás Maduro en territorio venezolano.

Tras esa operación, Rodríguez asumió la presidencia encargada y el gobierno venezolano inició un giro acelerado hacia Washington.

El 5 de marzo, ambos países anunciaron formalmente el restablecimiento de relaciones diplomáticas y consulares, rotas desde 2019.

La embajada estadounidense en Caracas, cerrada durante casi siete años, fue reabierta gradualmente con Laura Dogu como encargada de negocios desde el 31 de enero de 2026.

El 1 de abril, Estados Unidos eliminó a Delcy Rodríguez de su lista de sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros.

El 30 de abril, American Airlines inauguró vuelos directos Miami-Caracas tras casi siete años de interrupción.

El pasado 17 de mayo, Venezuela entregó a Alex Saab a Estados Unidos, en otra señal de la profundidad del giro bilateral.

El comunicado venezolano precisa que «todas las coordinaciones correspondientes a esta actividad han sido canalizadas a través de la Dirección de Protocolo, Inmunidades y Privilegios del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores», subrayando el carácter formal y consentido del ejercicio.

Es la primera vez desde la captura de Maduro que aeronaves estadounidenses volarán sobre la capital venezolana con autorización expresa del gobierno de Caracas, un hecho que consolida el nuevo orden político en Venezuela y la magnitud del cambio en las relaciones entre ambos países.