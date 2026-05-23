Aeronáutica Civil de Cuba reivindica control absoluto del espacio aéreo nacional en medio de tensión con EE.UU.

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El Instituto de Aeronáutica Civil de Cuba (IACC) publicó este sábado en sus redes sociales una infografía institucional sobre soberanía aérea en la que reivindica el control absoluto del espacio aéreo nacional, invocando el Artículo 1 del Convenio de Chicago de 1944, que establece que «todo Estado tiene soberanía plena y exclusiva en el espacio aéreo situado sobre su territorio».

La publicación llega tres días después de que el Departamento de Justicia de EE.UU. presentara cargos penales federales contra Raúl Castro y cinco exmilitares cubanos por el derribo de dos avionetas de Hermanos al Rescate el 24 de febrero de 1996, en el que murieron cuatro ciudadanos estadounidenses.

En un extenso comentario a su propia publicación, el IACC defendió aquel derribo como un acto de «legítima defensa, amparado por la Carta de la ONU, el Convenio de Chicago sobre Aviación Civil Internacional y los principios universales de soberanía aérea».

El organismo aeronáutico cubano argumentó que en los 20 meses previos al incidente, los pilotos de Hermanos al Rescate realizaron 25 incursiones ilegales en el espacio aéreo cubano, lanzando panfletos de propaganda subversiva, y que el gobierno cubano presentó al menos 24 quejas diplomáticas ante Washington y la Administración Federal de Aviación (FAA) sin obtener respuesta efectiva.

El IACC también sostuvo que el informe final de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) «no culpó directamente a Cuba» y que, por el contrario, «reconoció la completa y exclusiva soberanía de cada estado sobre su espacio aéreo y confirmó que esas aeronaves habían realizado numerosos sobrevuelos ilegales desde 1994».

Captura de Facebook

Sin embargo, la OACI determinó en su momento que el derribo ocurrió entre nueve y diez millas náuticas fuera del espacio aéreo territorial cubano, es decir, en aguas internacionales, lo que constituyó una violación del derecho internacional.

La acusación federal, avalada por un gran jurado en Miami el 23 de abril de 2026, incluye cargos de conspiración para asesinar a nacionales estadounidenses, destrucción de aeronaves y cuatro cargos de homicidio por las muertes de Armando Alejandre Jr., Carlos Costa, Mario de la Peña y Pablo Morales.

Junto a Raúl Castro fueron acusados los exmilitares Lorenzo Alberto Pérez-Pérez, Emilio José Palacio Blanco, José Fidel Gual Barzaga, Raúl Simanca Cárdenas y Luis Raúl González-Pardo Rodríguez, identificados por el Departamento de Justicia como responsables directos de la operación.

El régimen cubano ha respondido con una campaña de rechazo institucional. Díaz-Canel calificó la acusación de «acción política sin ningún basamento jurídico», el Consejo de Estado emitió una declaración tildándola de «infame» y «acto ilegítimo y despreciable», y el pasado viernes se celebró una concentración en la Tribuna Antiimperialista José Martí en La Habana.

El IACC cerró su comentario con una afirmación que resume la postura oficial del régimen: «Lo ocurrido el 24 de febrero de 1996 fue el resultado de una provocación organizada y sostenida. Quienes hoy pretenden juzgar ignoran la historia y, sobre todo, el hecho de que una nación tiene el derecho y el deber de defender su cielo ante una agresión orquestada».

La acusación tiene alcance principalmente simbólico: no existe tratado de extradición entre Cuba y Estados Unidos, y Raúl Castro, de 94 años, nunca ha pisado suelo estadounidense.