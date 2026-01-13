Más de 300 cubanos y organizaciones firman un llamado urgente por la libertad de los presos políticos en Cuba

Vídeos relacionados:

Más de 300 cubanos y organizaciones de dentro y fuera del país firmaron un llamado urgente por la libertad de los presos políticos en Cuba, que reclama una acción coordinada de la sociedad civil y la comunidad internacional frente a la represión del régimen.

El comunicado, divulgado en redes sociales por la intelectual y activista cubana Anamely Ramos, fue elaborado de manera colectiva y respaldado por expresos políticos, familiares de prisioneros, activistas, académicos y artistas.

En el texto, los firmantes destacan que Cuba no puede seguir siendo la gran ausente en la agenda regional de derechos humanos mientras otros países autoritarios, como Venezuela y Nicaragua, anuncian procesos de excarcelación, aunque sin garantías ni transparencia.

La agencia EFE recordó que Cuba excarceló el año pasado a 553 personas como parte de un acuerdo con Estados Unidos, mediado por el Vaticano, durante los últimos días del gobierno de Joe Biden.

Distintas ONG criticaron aquel proceso por considerarlo opaco e incompleto, y denunciaron que más de la mitad de los liberados no eran presos políticos, recalcó la agencia de prensa.

En este nuevo reclamo, los firmantes denuncian que el país mantiene más de mil presos por motivos políticos, una cifra desproporcionada que el régimen intenta minimizar ante la comunidad internacional.

Recordaron que, entre enero y marzo de 2025, el Estado cubano prometió liberar a 553 prisioneros, pero las organizaciones independientes solo registraron unas 250 excarcelaciones, dejando fuera a cientos de personas y perpetuando el acoso a sus familias.

El texto exige que las organizaciones internacionales, los gobiernos democráticos, los medios de comunicación y el Vaticano asuman una posición firme para exigir la liberación inmediata e incondicional de todos los presos políticos y el fin de la criminalización del disenso.

Además, el documento dedica un mensaje directo a las madres, padres y familiares de los encarcelados, reconociendo el desgaste, el miedo y la violencia cotidiana que enfrentan.

Los convoca a mantener una presencia coordinada y acompañada, sin permitir que el régimen use a sus hijos como moneda de cambio ni instrumento de chantaje político.

El llamado concluye señalando que este es un momento decisivo para actuar colectivamente y no esperar gestos unilaterales del poder.

“Se trata de nombrar la injusticia, presionar con fuerza y no dejar pasar este momento histórico”, afirma el documento.

Entre los firmantes figuran numerosos expresos políticos del exilio histórico, defensores de derechos humanos, periodistas independientes y artistas cubanos en el exterior.

En la lista resaltan expresos del grupo de los Plantados, disidentes históricos como José Daniel Ferrer y Martha Beatriz Roque, y artistas como Tania Bruguera.

El texto fue compartido en redes sociales como una iniciativa abierta para seguir sumando apoyos.

Este nuevo reclamo ocurre en un contexto donde el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó una nueva advertencia directa al régimen cubano, afirmando que “no habrá más petróleo ni dinero” procedente de Venezuela hacia la isla y sugiriendo que La Habana “haga un trato antes de que sea demasiado tarde”.