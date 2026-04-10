Cubana defensora del comunismo grita desde Tenerife : "Viva mi presidente Díaz-Canel"

Una cubana residente en Tenerife, identificada como Lucía Céspedes Ocampo, se ha vuelto viral en Facebook tras publicar un video en el que grita "Viva Cuba, viva mi presidente Díaz-Canel, abajo el bloqueo" y llama "vendepatrias, gusanos arrastrados, tiradores de bombas y lame gringos" a quienes critican al régimen cubano, todo ello desde la comodidad de las Islas Canarias, España.
El video ha desatado una avalancha de críticas por la contradicción que encarna: defender el socialismo cubano mientras se disfruta del capitalismo europeo.
En sus propias palabras, Céspedes asegura salir "a pecho descubierto y a cara descubierta a defender a nuestro pueblo" y afirma no importarle las opiniones de quienes "defienden los genocidios, que defienden los bombardeos y que defienden a Donald Trump".
Lo que no explica es por qué ese pueblo al que dice defender huye masivamente de la isla: más de 700,000 cubanos emigraron entre 2021 y 2025, y protagoniza constante protestas por la crisis generalizada y contra la dictadura exigiendo libertad.
En un segundo video, Céspedes revela la joya de la corona de su argumento: para "romper el bloqueo", organiza desde Tenerife la compra de arroz, frijoles, aceite y productos de higiene para ancianos en Cuba, planea crear huertos comunitarios, criar gallinas ponedoras y adquirir un triciclo eléctrico entre varios colaboradores. "De esa forma se rompe el bloqueo", explica con toda seriedad.
La ironía es difícil de superar: la misma mujer que insulta al "exilio gusano" necesita el dinero ganado en el capitalismo español para comprarle arroz a los abuelos cubanos, reconociendo implícitamente que el Estado que defiende es incapaz de garantizar lo más básico a sus ciudadanos. Céspedes incluso anima a otros cubanos en el exterior a invertir en la isla, apelando exactamente a esa diáspora a la que llama "vendepatrias".
Los internautas no dejaron pasar la contradicción. "Defender el socialismo viviendo en un país capitalista, está cabrón qué clase de cara dura tienes. Lamebotas de la dictadura que oprime a su propio pueblo, el mismísimo bloqueo es el PCC", escribió un usuario. Otro fue más directo: "El pueblo quiere libertad, sigue gastando los megas que te pagan para hablar a favor de la Dictadura". Un tercero le recordó: "ese exilio que tú llamas gusano son los que abastecen la Isla el 99 por ciento, no así tus verdugos testarudos que están rogando ahora para que entre la inversión extranjera".
El contexto en que aparece el video hace aún más llamativa su postura. El pasado 29 de marzo, cientos de cubanos se concentraron en la Plaza de España de Santa Cruz de Tenerife bajo el lema "La libertad es este año", coreando "Abajo Díaz-Canel" y "Patria y Vida". Céspedes nada, pues, contra la corriente mayoritaria de la propia diáspora canaria.
Preguntas Frecuentes sobre la postura y acciones de Lucía Céspedes Ocampo en defensa del régimen cubano
CiberCuba te lo explica:
¿Quién es Lucía Céspedes Ocampo y por qué su video se volvió viral?
Lucía Céspedes Ocampo es una cubana residente en Tenerife que se volvió viral en Facebook por publicar un video defendiendo al régimen cubano y al presidente Díaz-Canel, mientras critica a quienes se oponen al gobierno desde el exilio. Su postura se considera contradictoria por defender el socialismo cubano mientras vive en un entorno capitalista.
¿Qué acciones propone Lucía Céspedes para "romper el bloqueo" a Cuba?
Lucía Céspedes propone comprar arroz, frijoles, aceite y productos de higiene para Cuba desde Tenerife, además de organizar la creación de huertos comunitarios y la cría de gallinas ponedoras. También planea adquirir un triciclo eléctrico para colaborar con otros cubanos en el exterior.
¿Por qué se critica a Lucía Céspedes por su defensa del régimen cubano?
La crítica a Lucía Céspedes se centra en la contradicción de defender al régimen cubano desde un país capitalista como España, mientras el propio pueblo cubano sufre escasez y emigra masivamente buscando mejores condiciones de vida. Además, su acción de enviar productos desde el exterior evidencia la incapacidad del Estado cubano para garantizar lo básico a sus ciudadanos.
¿Cuál es el contexto actual de la diáspora cubana respecto al régimen de Díaz-Canel?
La diáspora cubana está mayoritariamente en contra del régimen de Díaz-Canel, como se refleja en las protestas recientes en Tenerife bajo el lema "La libertad es este año". Muchos cubanos en el exterior demandan libertad y el fin de la dictadura, en un contexto de crisis económica y represión política en la isla.
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