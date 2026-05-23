Periodista Wilfredo Cancio: «Cuba necesita cambio, pero no intervención militar»

El periodista Wilfredo Cancio Isla, director de Café Fuerte, se mostró este sábado contrario a una intervención militar estadounidense en Cuba. Durante una entrevista con Tania Costa, en CiberCuba, reconoció que existe «un consenso como nunca antes» sobre la necesidad de un cambio en la isla, pero el apuesta por la vía la negociación y no por la acción armada.

Las declaraciones llegan tres días después de que el Departamento de Justicia de EE. UU. formalizara la imputación a Raúl Castro por el derribo de dos avionetas de Hermanos al Rescate, en 1996, y en medio del debate sobre una posible acción militar de Washington contra La Habana.

«Creo que hay un consenso, como nunca antes, de que un cambio tiene que ser, tiene que producirse. Que ese Gobierno no puede seguir, que los mecanismos de gobernación en Cuba están totalmente obsoletos, fuera de lugar. Es un país improductivo», afirmó Cancio Isla.

El exprofesor en la Facultad de Periodismo de La Habana destacó que desde 1994 han existido propuestas de reforma económica —del español Carlos Solchaga, de Vietnam y de China— que el régimen castrista rechazó sistemáticamente, incluyendo una reunión en el Hotel Nacional en los años 2000, donde las propuestas vietnamitas «fueron vistas con mala cara».

Cancio Isla describió la situación interna de Cuba como «un calvario», y citó un mensaje recibido desde Sancti Spíritus donde se reportan 38 horas continuas sin electricidad.

Esa cifra se enmarca en una crisis energética que en mayo de 2026 ha alcanzado niveles récord, con déficits superiores a 2.100 MW y apagones de hasta 50 horas consecutivas en municipios del oriente como Songo-La Maya.

«Yo no tengo claro el tema de la intervención militar en Cuba y estoy opuesto a que esto se produzca, porque tendría unas consecuencias tremendas para el futuro de Cuba», declaró el periodista.»

Cancio Isla advirtió, además, que una intervención sería costosa «no sólo desde el punto de vista de dinero sino también desde el punto de vista humano», con efectos especiales sobre el estado de Florida, y que la Administración Trump tiene esa carta sobre la mesa pero la está sopesando.

El pasado miércoles, Trump descartó públicamente una escalada militar al afirmar que no cree "que sea necesario», aunque días antes el medio Politico había revelado que su administración estudiaba opciones que incluían ataques aéreos e invasión terrestre.

Cancio Isla prefiere «potenciar todo lo que sea negociación» antes que una acción militar, y reconoció que el principal responsable del resurgimiento de pensamientos intervencionistas es el propio régimen.

«El mayor responsable de que estos pensamientos hayan retomado curso en la vida pública cubana es el gobierno cubano».

Sin embargo, el periodista consideró que recurrir a una solución exterior supone un fracaso colectivo. «Que no hayamos podido resolver nuestras diferencias, nuestro diferendo entre cubanos, es realmente el reconocimiento de que hemos fallado. Y eso me parece una tragedia que derivemos la solución de los problemas nacionales en una intervención exterior».

Al ser preguntado si querría volar junto a Marco Rubio cuando llegue el cambio en Cuba, Cancio Isla recurrió al escritor Guillermo Cabrera Infante para responder: «Yo no quiero ir ni en el primero ni en el segundo avión».