¿Estados Unidos del Oriente Medio? El mapa que publicó Trump

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El presidente Donald Trump publicó el pasado 18 de mayo en su cuenta de Truth Social un mapa de Medio Oriente con la bandera de Estados Unidos superpuesta sobre varios países de la región, con especial énfasis en Irán, acompañado del texto «United States of the Middle East?»

La publicación formó parte de un paquete de más de 20 imágenes generadas por inteligencia artificial que Trump compartió ese mismo día, incluyendo escenas de ataques a lanchas iraníes y otros símbolos de dominio estadounidense sobre Irán.

El mismo 18 de mayo, Trump lanzó una advertencia directa a Teherán en la misma plataforma: «Para Irán, el reloj corre... no quedará nada de ellos» y «¡EL TIEMPO ES ESENCIAL!»

La publicación se produce en el contexto de una guerra abierta entre Estados Unidos, Israel e Irán iniciada el 28 de febrero de 2026 con la «Operación Furia Épica», lanzada por Trump desde el Air Force One mientras viajaba a Texas, con ataques coordinados contra más de 500 objetivos iraníes.

Captura de Truth Social

Irán respondió cerrando el Estrecho de Ormuz —por donde transitaba alrededor del 20% del petróleo y gas mundial—, lo que disparó el precio del crudo a nivel global.

EE.UU. impuso un cerco naval sobre puertos y buques iraníes desde el 13 de abril de 2026, y el 4 de mayo Trump activó el «Proyecto Libertad» para escoltar buques en el Estrecho, con 15,000 militares y más de 100 aeronaves.

El mapa se interpreta como una táctica de presión pública sobre Irán en plenas negociaciones de paz mediadas por Pakistán, que atraviesan un momento crítico.

Este sábado, el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmail Bagaei, declaró a la televisión estatal que «durante la última semana, la tendencia ha sido hacia un mayor acercamiento de posturas», aunque evitó dar por cercano un acuerdo definitivo.

Bagaei señaló que era necesario esperar «para ver qué ocurre en los próximos tres o cuatro días» antes de pronunciarse sobre un pacto.

El secretario de Estado Marco Rubio afirmó el viernes que se había producido un «ligero avance» en las conversaciones de paz entre EE.UU. e Irán.

Las partes trabajan actualmente en un memorando de entendimiento basado en la propuesta iraní de 14 puntos, centrada en el fin de la guerra en todos los frentes, incluido el Líbano, con negociaciones posteriores sobre el programa nuclear iraní, el levantamiento de sanciones y el desbloqueo de fondos iraníes en el extranjero en un plazo de 30 a 60 días.

El principal obstáculo sigue siendo el programa nuclear: EE.UU. exige el desmantelamiento total y una moratoria de 20 años en el enriquecimiento de uranio, mientras Irán ofrece solo una pausa de cinco años y reclama hasta 270,000 millones de dólares en compensaciones por daños de guerra.

No es la primera vez que Trump recurre a imágenes provocadoras en Truth Social para enviar mensajes geopolíticos: anteriormente publicó imágenes de Groenlandia, el Canal de Panamá y Canadá con referencias a una posible expansión territorial estadounidense.