¿Estados Unidos del Oriente Medio? El mapa que publicó Trump

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El presidente Donald Trump publicó el pasado 18 de mayo en su cuenta de Truth Social un mapa de Medio Oriente con la bandera de Estados Unidos superpuesta sobre varios países de la región, con especial énfasis en Irán, acompañado del texto «United States of the Middle East?»
La publicación formó parte de un paquete de más de 20 imágenes generadas por inteligencia artificial que Trump compartió ese mismo día, incluyendo escenas de ataques a lanchas iraníes y otros símbolos de dominio estadounidense sobre Irán.
El mismo 18 de mayo, Trump lanzó una advertencia directa a Teherán en la misma plataforma: «Para Irán, el reloj corre... no quedará nada de ellos» y «¡EL TIEMPO ES ESENCIAL!»
La publicación se produce en el contexto de una guerra abierta entre Estados Unidos, Israel e Irán iniciada el 28 de febrero de 2026 con la «Operación Furia Épica», lanzada por Trump desde el Air Force One mientras viajaba a Texas, con ataques coordinados contra más de 500 objetivos iraníes.
Irán respondió cerrando el Estrecho de Ormuz —por donde transitaba alrededor del 20% del petróleo y gas mundial—, lo que disparó el precio del crudo a nivel global.
EE.UU. impuso un cerco naval sobre puertos y buques iraníes desde el 13 de abril de 2026, y el 4 de mayo Trump activó el «Proyecto Libertad» para escoltar buques en el Estrecho, con 15,000 militares y más de 100 aeronaves.
El mapa se interpreta como una táctica de presión pública sobre Irán en plenas negociaciones de paz mediadas por Pakistán, que atraviesan un momento crítico.
Este sábado, el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmail Bagaei, declaró a la televisión estatal que «durante la última semana, la tendencia ha sido hacia un mayor acercamiento de posturas», aunque evitó dar por cercano un acuerdo definitivo.
Bagaei señaló que era necesario esperar «para ver qué ocurre en los próximos tres o cuatro días» antes de pronunciarse sobre un pacto.
El secretario de Estado Marco Rubio afirmó el viernes que se había producido un «ligero avance» en las conversaciones de paz entre EE.UU. e Irán.
Las partes trabajan actualmente en un memorando de entendimiento basado en la propuesta iraní de 14 puntos, centrada en el fin de la guerra en todos los frentes, incluido el Líbano, con negociaciones posteriores sobre el programa nuclear iraní, el levantamiento de sanciones y el desbloqueo de fondos iraníes en el extranjero en un plazo de 30 a 60 días.
El principal obstáculo sigue siendo el programa nuclear: EE.UU. exige el desmantelamiento total y una moratoria de 20 años en el enriquecimiento de uranio, mientras Irán ofrece solo una pausa de cinco años y reclama hasta 270,000 millones de dólares en compensaciones por daños de guerra.
No es la primera vez que Trump recurre a imágenes provocadoras en Truth Social para enviar mensajes geopolíticos: anteriormente publicó imágenes de Groenlandia, el Canal de Panamá y Canadá con referencias a una posible expansión territorial estadounidense.
Preguntas frecuentes sobre el conflicto entre Estados Unidos e Irán en 2026
CiberCuba te lo explica:
¿Qué significa la publicación del mapa de Medio Oriente por Donald Trump?
La publicación del mapa con la bandera de Estados Unidos sobre Medio Oriente por parte de Donald Trump es una táctica de presión pública sobre Irán en el contexto de las negociaciones de paz. La acción forma parte de una serie de imágenes generadas por inteligencia artificial que buscan mostrar el dominio estadounidense en la región, especialmente sobre Irán.
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¿Cuál es el estado actual de las negociaciones entre EE.UU. e Irán?
Las negociaciones están en un momento crítico, con un ligero avance reportado por el secretario de Estado Marco Rubio. Las partes trabajan en un memorando de entendimiento basado en una propuesta iraní de 14 puntos, aunque el programa nuclear sigue siendo el principal obstáculo para un acuerdo definitivo.
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¿Por qué es importante el Estrecho de Ormuz en este conflicto?
El Estrecho de Ormuz es crucial porque por él transita aproximadamente el 20% del petróleo y gas natural licuado del mundo. Su cierre por parte de Irán ha generado una crisis energética global, aumentando significativamente los precios del petróleo y afectando el comercio internacional.
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¿Qué es la Operación Furia Épica?
La Operación Furia Épica es una ofensiva militar conjunta entre Estados Unidos e Israel contra Irán, iniciada el 28 de febrero de 2026. La operación ha destruido infraestructura militar iraní y ha resultado en la muerte de altos funcionarios iraníes, incluyendo al líder supremo Alí Jamenei.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.