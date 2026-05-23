Portavoz afirma que Teherán y Washington han acercado posturas de cara a un posible acuerdo de paz

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Irán afirmó este sábado que Teherán y Washington han acercado posturas durante la última semana de cara a un posible acuerdo de paz, bajo mediación de Pakistán, aunque evitó dar por cercano un entendimiento definitivo.

El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmail Bagaei, declaró a la televisión estatal que «durante la última semana, la tendencia ha sido hacia un mayor acercamiento de posturas», pero advirtió que todavía es necesario esperar «para ver qué ocurre en los próximos tres o cuatro días», de acuerdo con el reporte de la agencia EFE.

Según Bagaei, las conversaciones se centran ahora en finalizar un memorando de entendimiento basado en la propuesta iraní de catorce puntos, que ha sido intercambiada varias veces entre ambas partes y está centrada en el fin de la guerra en todos los frentes, incluido el Líbano.

El diplomático iraní indicó que aún existen diferencias sobre algunos puntos, que no especificó, y que estos siguen en proceso de evaluación.

Tras la firma de ese memorando, las partes comenzarían a negociar otras cuestiones en un plazo de entre 30 y 60 días: el programa nuclear iraní, el levantamiento de las sanciones estadounidenses y el desbloqueo de los fondos iraníes en el extranjero.

Estas declaraciones se producen tras la visita del jefe del Ejército paquistaní, el mariscal Asim Munir, a Teherán, donde se reunió con el presidente Masud Pezeshkian, el presidente del Parlamento Mohamad Baqer Qalibaf y el canciller Abás Araqchí.

Según medios iraníes, Munir transmitió el mensaje de Washington a Teherán y recibió la respuesta iraní antes de abandonar la capital.

Qalibaf, jefe negociador iraní, aseguró en el encuentro que Teherán no renunciará a sus derechos, en alusión directa al programa nuclear, sobre el que EE.UU. exige la entrega de los 440 kilos de uranio altamente enriquecido que posee la República Islámica.

El día anterior, el secretario de Estado Marco Rubio también reconoció un «ligero avance» en las conversaciones, aunque advirtió que persisten diferencias de fondo y rechazó categóricamente cualquier intento iraní de imponer un sistema de peajes en el estrecho de Ormuz: «eso no puede suceder», declaró.

El conflicto entre EE.UU., Israel e Irán estalló el 28 de febrero de 2026 con bombardeos coordinados sobre territorio iraní, tras lo cual Teherán bloqueó el estrecho de Ormuz, por donde transitaba alrededor del 20% del petróleo y gas mundial, disparando el precio mundial del crudo.

En los últimos cuatro días, Irán ha permitido el paso de 117 embarcaciones por el estrecho bajo escolta de la Guardia Revolucionaria, que aplica lo que denomina un «control inteligente» del paso marítimo.

Las negociaciones han atravesado múltiples altibajos: el 11 de mayo, Trump calificó la respuesta iraní como «totalmente inaceptable», y el 19 de mayo dio a Irán «dos o tres días» para aceptar un acuerdo nuclear.

Este sábado, Trump volvió a afirmar que Irán «nunca tendrá un arma nuclear» y que la guerra «se resolverá pronto».