Portavoz afirma que Teherán y Washington han acercado posturas de cara a un posible acuerdo de paz

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Irán afirmó este sábado que Teherán y Washington han acercado posturas durante la última semana de cara a un posible acuerdo de paz, bajo mediación de Pakistán, aunque evitó dar por cercano un entendimiento definitivo.
El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmail Bagaei, declaró a la televisión estatal que «durante la última semana, la tendencia ha sido hacia un mayor acercamiento de posturas», pero advirtió que todavía es necesario esperar «para ver qué ocurre en los próximos tres o cuatro días», de acuerdo con el reporte de la agencia EFE.
Según Bagaei, las conversaciones se centran ahora en finalizar un memorando de entendimiento basado en la propuesta iraní de catorce puntos, que ha sido intercambiada varias veces entre ambas partes y está centrada en el fin de la guerra en todos los frentes, incluido el Líbano.
El diplomático iraní indicó que aún existen diferencias sobre algunos puntos, que no especificó, y que estos siguen en proceso de evaluación.
Tras la firma de ese memorando, las partes comenzarían a negociar otras cuestiones en un plazo de entre 30 y 60 días: el programa nuclear iraní, el levantamiento de las sanciones estadounidenses y el desbloqueo de los fondos iraníes en el extranjero.
Estas declaraciones se producen tras la visita del jefe del Ejército paquistaní, el mariscal Asim Munir, a Teherán, donde se reunió con el presidente Masud Pezeshkian, el presidente del Parlamento Mohamad Baqer Qalibaf y el canciller Abás Araqchí.
Según medios iraníes, Munir transmitió el mensaje de Washington a Teherán y recibió la respuesta iraní antes de abandonar la capital.
Qalibaf, jefe negociador iraní, aseguró en el encuentro que Teherán no renunciará a sus derechos, en alusión directa al programa nuclear, sobre el que EE.UU. exige la entrega de los 440 kilos de uranio altamente enriquecido que posee la República Islámica.
El día anterior, el secretario de Estado Marco Rubio también reconoció un «ligero avance» en las conversaciones, aunque advirtió que persisten diferencias de fondo y rechazó categóricamente cualquier intento iraní de imponer un sistema de peajes en el estrecho de Ormuz: «eso no puede suceder», declaró.
El conflicto entre EE.UU., Israel e Irán estalló el 28 de febrero de 2026 con bombardeos coordinados sobre territorio iraní, tras lo cual Teherán bloqueó el estrecho de Ormuz, por donde transitaba alrededor del 20% del petróleo y gas mundial, disparando el precio mundial del crudo.
En los últimos cuatro días, Irán ha permitido el paso de 117 embarcaciones por el estrecho bajo escolta de la Guardia Revolucionaria, que aplica lo que denomina un «control inteligente» del paso marítimo.
Las negociaciones han atravesado múltiples altibajos: el 11 de mayo, Trump calificó la respuesta iraní como «totalmente inaceptable», y el 19 de mayo dio a Irán «dos o tres días» para aceptar un acuerdo nuclear.
Este sábado, Trump volvió a afirmar que Irán «nunca tendrá un arma nuclear» y que la guerra «se resolverá pronto».
Preguntas Frecuentes sobre el Acercamiento entre Irán y Estados Unidos para un Acuerdo de Paz
CiberCuba te lo explica:
¿Cuál es el estado actual de las negociaciones entre Irán y Estados Unidos?
Irán y Estados Unidos han acercado posturas para un posible acuerdo de paz, aunque aún persisten diferencias significativas en algunos puntos, como la duración de la moratoria nuclear. Las conversaciones están siendo mediadas por Pakistán.
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¿Qué rol está desempeñando Pakistán en las negociaciones de paz?
Pakistán actúa como mediador neutral entre Irán y Estados Unidos, facilitando la comunicación y el intercambio de propuestas. El jefe del Ejército pakistaní, Asim Munir, ha sido clave en este proceso, entregando mensajes entre ambas partes y participando en reuniones con líderes iraníes.
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¿Cuáles son los principales puntos de discordia en las negociaciones entre Irán y Estados Unidos?
Las principales diferencias radican en la duración de la moratoria sobre el enriquecimiento de uranio y el destino del uranio ya enriquecido. Estados Unidos exige una moratoria de 20 años, mientras que Irán propone cinco años. Además, hay desacuerdos sobre el programa nuclear iraní y el levantamiento de sanciones.
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¿Qué implica el memorando de entendimiento en negociación entre Irán y Estados Unidos?
El memorando de entendimiento en negociación busca establecer un marco para el fin del conflicto, incluyendo la seguridad marítima en el Estrecho de Ormuz, el levantamiento de sanciones y el desbloqueo de fondos iraníes. Se centra en catorce puntos propuestos por Irán, con discusiones posteriores sobre temas nucleares y militares.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.