Paramilitar que capturó a Maduro estuvo en reunión de la CIA en Cuba, según CBS News

Vídeos relacionados:
El director de la CIA, John Ratcliffe, llevó a uno de los operadores paramilitares involucrados en la captura de Nicolás Maduro a su reunión con altos funcionarios cubanos en La Habana, según reveló CBS News citando múltiples fuentes.
La visita de Ratcliffe a La Habana tuvo lugar la semana del 14 de mayo, en lo que constituyó un viaje inusual del jefe de inteligencia estadounidense a la isla.
Varias fuentes señalaron que Ratcliffe presentó deliberadamente al paramilitar ante los funcionarios cubanos como «el que mató a su gente en Venezuela», un gesto que fue interpretado como una señal de advertencia intencional.
El peso del mensaje es considerable: el gobierno cubano había confirmado que 32 de sus militares y policías murieron durante la operación estadounidense de captura de Maduro el 3 de enero de 2026, en la que participaron fuerzas especiales y la CIA.
Cuba y Venezuela mantenían una alianza política, económica y de inteligencia de décadas antes del arresto de Maduro, y la presencia del paramilitar en la reunión habría sido diseñada para recordarle al régimen cubano las consecuencias de esa asociación.
Entre los funcionarios cubanos que se reunieron con Ratcliffe estaba Raúl Guillermo Rodríguez Castro, conocido como «Raulito», nieto del expresidente Raúl Castro, así como el ministro del Interior, Lázaro Álvarez Casas.
La secuencia de eventos que siguió refuerza la lectura de una presión coordinada: menos de una semana después de esa reunión, el Departamento de Justicia desclasificó una acusación formal contra Raúl Castro —de 94 años— por el derribo de dos avionetas de Hermanos al Rescate en 1996, que causó la muerte de cuatro ciudadanos estadounidenses.
El secretario de Estado Marco Rubio declaró que Castro es ahora «un fugitivo de la justicia estadounidense», según informó este medio.
Horas después de la captura de Maduro, Rubio ya había advertido que la agencia de espionaje venezolana estaba «llena de cubanos» y que si viviera en La Habana y fuera parte del gobierno, «estaría al menos un poco preocupado».
Un funcionario de la CIA precisó que Ratcliffe transmitió el mensaje de que Estados Unidos está «preparado para comprometerse seriamente en temas económicos y de seguridad, pero solo si Cuba hace cambios fundamentales», y que Cuba «ya no puede ser un refugio seguro para adversarios en el hemisferio occidental».
Rubio añadió esta semana que Cuba «no solo tiene armas adquiridas de Rusia y China, sino que también alberga presencia de inteligencia rusa y china en su territorio».
Mientras tanto, la comunidad de inteligencia estadounidense ha estado analizando cómo respondería Cuba ante una eventual acción militar, y se ha confirmado que la isla ha adquirido drones de ataque.
El presidente cubano Miguel Díaz-Canel respondió que Cuba «no representa ninguna amenaza» para Estados Unidos, pero advirtió que cualquier agresión militar «provocará un baño de sangre de consecuencias incalculables».
Preguntas frecuentes sobre la captura de Nicolás Maduro y la presión de EE.UU. sobre Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Cuál fue el propósito de la visita del director de la CIA a Cuba en mayo de 2026?
El director de la CIA, John Ratcliffe, visitó Cuba para entregar un mensaje del presidente Donald Trump, enfatizando que Estados Unidos está dispuesto a dialogar sobre temas económicos y de seguridad, pero solo si Cuba realiza cambios fundamentales, incluyendo dejar de ser un refugio para adversarios de Washington en el hemisferio occidental. La visita también sirvió para mostrar la seriedad de EE.UU. al usar a un operador paramilitar que participó en la captura de Nicolás Maduro como advertencia al régimen cubano.
Publicidad
¿Cómo ha impactado la estrategia de EE.UU. en la relación con Cuba?
La estrategia de presión máxima de EE.UU. ha deteriorado significativamente la relación con Cuba, al imponer sanciones energéticas, amenazar con acciones judiciales y aumentar la presión política sobre el régimen cubano. Esta ofensiva busca forzar cambios políticos internos y ha aumentado las tensiones bilaterales, reduciendo el margen para la negociación y aumentando la incertidumbre en la isla.
Publicidad
¿Qué acusaciones enfrenta Raúl Castro en Estados Unidos?
Raúl Castro enfrenta acusaciones penales en EE.UU. por su presunta responsabilidad en el derribo de dos avionetas de Hermanos al Rescate en 1996, un incidente que resultó en la muerte de cuatro cubanoamericanos. La acusación es parte de la estrategia de presión máxima de la administración Trump, aunque tiene un alcance principalmente simbólico debido a la falta de un tratado de extradición entre ambos países.
Publicidad
¿Qué paralelismos existen entre la estrategia de EE.UU. hacia Venezuela y Cuba?
La administración Trump está aplicando una estrategia similar en Cuba a la utilizada en Venezuela, que incluye sanciones, presión judicial y diplomacia directa a través de la CIA para forzar cambios políticos. Al igual que en Venezuela, EE.UU. busca que Cuba deje de ser un refugio para adversarios en la región, y está dispuesto a ofrecer ayuda humanitaria a cambio de reformas significativas.
Publicidad
Archivado en:
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.