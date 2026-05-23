Paramilitar que capturó a Maduro estuvo en reunión de la CIA en Cuba, según CBS News

Vídeos relacionados:

El director de la CIA, John Ratcliffe, llevó a uno de los operadores paramilitares involucrados en la captura de Nicolás Maduro a su reunión con altos funcionarios cubanos en La Habana, según reveló CBS News citando múltiples fuentes.

La visita de Ratcliffe a La Habana tuvo lugar la semana del 14 de mayo, en lo que constituyó un viaje inusual del jefe de inteligencia estadounidense a la isla.

Varias fuentes señalaron que Ratcliffe presentó deliberadamente al paramilitar ante los funcionarios cubanos como «el que mató a su gente en Venezuela», un gesto que fue interpretado como una señal de advertencia intencional.

El peso del mensaje es considerable: el gobierno cubano había confirmado que 32 de sus militares y policías murieron durante la operación estadounidense de captura de Maduro el 3 de enero de 2026, en la que participaron fuerzas especiales y la CIA.

Cuba y Venezuela mantenían una alianza política, económica y de inteligencia de décadas antes del arresto de Maduro, y la presencia del paramilitar en la reunión habría sido diseñada para recordarle al régimen cubano las consecuencias de esa asociación.

Entre los funcionarios cubanos que se reunieron con Ratcliffe estaba Raúl Guillermo Rodríguez Castro, conocido como «Raulito», nieto del expresidente Raúl Castro, así como el ministro del Interior, Lázaro Álvarez Casas.

La secuencia de eventos que siguió refuerza la lectura de una presión coordinada: menos de una semana después de esa reunión, el Departamento de Justicia desclasificó una acusación formal contra Raúl Castro —de 94 años— por el derribo de dos avionetas de Hermanos al Rescate en 1996, que causó la muerte de cuatro ciudadanos estadounidenses.

El secretario de Estado Marco Rubio declaró que Castro es ahora «un fugitivo de la justicia estadounidense», según informó este medio.

Horas después de la captura de Maduro, Rubio ya había advertido que la agencia de espionaje venezolana estaba «llena de cubanos» y que si viviera en La Habana y fuera parte del gobierno, «estaría al menos un poco preocupado».

Un funcionario de la CIA precisó que Ratcliffe transmitió el mensaje de que Estados Unidos está «preparado para comprometerse seriamente en temas económicos y de seguridad, pero solo si Cuba hace cambios fundamentales», y que Cuba «ya no puede ser un refugio seguro para adversarios en el hemisferio occidental».

Rubio añadió esta semana que Cuba «no solo tiene armas adquiridas de Rusia y China, sino que también alberga presencia de inteligencia rusa y china en su territorio».

Mientras tanto, la comunidad de inteligencia estadounidense ha estado analizando cómo respondería Cuba ante una eventual acción militar, y se ha confirmado que la isla ha adquirido drones de ataque.

El presidente cubano Miguel Díaz-Canel respondió que Cuba «no representa ninguna amenaza» para Estados Unidos, pero advirtió que cualquier agresión militar «provocará un baño de sangre de consecuencias incalculables».