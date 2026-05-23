Suspenden partido de la Liga Élite de béisbol por problemas estomacales

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Un brote de afecciones estomacales obligó este sábado a suspender el partido entre los Cazadores de Artemisa y los Leñadores de Las Tunas, correspondiente a la IV Liga Élite del Béisbol Cubano (LEBC), que debía celebrarse en Las Tunas como sede anfitriona.

La Federación Cubana de Béisbol (FCBS) informó que integrantes de ambos equipos están enfermos y que las autoridades de salud del territorio tunero ya trabajan en la atención médica de los implicados.

Hasta el momento no se ha precisado una nueva fecha para la reprogramación del encuentro, ni se ha informado sobre la magnitud del brote o el número exacto de jugadores afectados.

La causa oficial no fue detallada, pero aficionados que comentaron la noticia en medios estatales apuntaron directamente a una intoxicación alimentaria.

Un usuario identificado como Epifanio escribió: «Intoxicación alimentaria, hasta a los árbitros afectó». Otro, bajo el seudónimo Yo, señaló: «Muchos apagones y comidas echadas a perder nos matan a los equipos, hay que cuidarlos, eso es peligroso».

La lógica del contexto respalda esas sospechas: los apagones que azotan Cuba dañan la cadena de frío de los alimentos, y los atletas no están exentos de esa realidad.

El incidente no es el primero de su tipo. En agosto de 2025, el equipo de béisbol de Santiago de Cuba suspendió entrenamientos por falta de alimentos y meriendas para los jugadores.

En noviembre de 2025, un juego de la Serie Nacional fue suspendido directamente por un apagón que impidió su celebración.

En julio de 2025, el Instituto Nacional de Deportes (INDER) reconoció ante la Asamblea Nacional que más del 50% de las competencias del calendario deportivo habían sido canceladas por la crisis energética y la escasez de alimentos.

La suspensión de este sábado se produce, además, en una jornada en que Las Tunas ya había protagonizado otro partido: los Leñadores aplastaron 16-1 a Artemisa por supernocaut, con 20 imparables, acercándose al liderato de la IV LEBC.

Al cierre de la jornada, la tabla de posiciones mostraba a los Leones de Industriales en la cima con récord de 7-3, seguidos de Las Tunas y Artemisa empatados con 5-4, a 1.5 juegos del líder.

La IV Liga Élite arrancó el 2 de mayo con seis equipos —Industriales, Artemisa, Las Tunas, Matanzas, Mayabeque y Holguín— en medio de la peor crisis energética y alimentaria de Cuba en décadas, con apagones que superaban los 1,500 MW de déficit y cortes de hasta 48 horas en varias provincias.

La FCBS indicó que se espera que en las próximas horas ofrezca más detalles sobre el estado de salud de los jugadores y el resto del calendario de la IV LEBC, cuya fase clasificatoria se extiende hasta el 19 de junio.