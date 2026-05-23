Trump asegura que se ha negociado "en gran medida" un acuerdo con Irán

El camino hasta este anuncio estuvo marcado por una escalada de presión diplomática y militar

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este sábado desde el Despacho Oval de la Casa Blanca que un acuerdo con Irán ha sido "negociado en gran medida", sujeto a finalización, tras una llamada conjunta con los líderes de Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Pakistán, Turquía, Egipto, Jordania y Baréin.

Trump publicó el anuncio en su cuenta de la red social Truth Social con un mensaje, replicado por la cuenta en X de la Casa Blanca, en el que afirmó: "Un acuerdo ha sido negociado en gran medida, sujeto a finalización entre los Estados Unidos de América, la República Islámica de Irán y los diversos otros países enumerados. Los aspectos y detalles finales del acuerdo están siendo discutidos actualmente y serán anunciados en breve".

El mandatario destacó que uno de los elementos clave del pacto es la reapertura del estrecho de Ormuz, la vía marítima estratégica que Irán bloqueó como represalia tras los bombardeos coordinados de Estados Unidos e Israel sobre instalaciones militares y nucleares iraníes el 28 de febrero, en la llamada Operación "Furia Épica".

Ese bloqueo redujo el tráfico marítimo de 153 tránsitos diarios a entre cuatro y 13, disparó el precio del crudo por encima de los 120 dólares por barril y generó pérdidas diarias para Irán de entre 435 y 500 millones de dólares.

Imagen: X/The White House

Trump informó además haber sostenido una llamada bilateral con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, que según describió "también fue muy bien".

El anuncio llega pocas horas después de que Trump declarara en un discurso en Suffern, Nueva York, que aún no se decidía entre cerrar un acuerdo o retomar la ofensiva militar contra Irán, y que "nunca van a tener un arma nuclear".

El camino hasta este anuncio estuvo marcado por una escalada de presión diplomática y militar. El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmail Bagaei, reconoció este mismo sábado que "durante la última semana, la tendencia ha sido hacia un mayor acercamiento de posturas", aunque advirtió que había que esperar "tres o cuatro días" para saber si habría acuerdo definitivo.

Las negociaciones han sido mediadas principalmente por Pakistán, cuyo jefe del Ejército, el mariscal Asim Munir, actuó como enlace directo entre Washington y Teherán.

Qatar y Pakistán redactaron además un memorando revisado para cerrar las brechas entre ambas partes, con el respaldo de Arabia Saudita, Turquía y Egipto.

El principal punto de desacuerdo había sido la duración de la moratoria nuclear: Estados Unidos exigía una pausa de 20 años al enriquecimiento de uranio, mientras Irán ofrecía entre cinco y 15 años.

Teherán reclamaba además 270,000 millones de dólares en compensaciones de guerra y Washington exigía la entrega de los 440 kilogramos de uranio altamente enriquecido en poder iraní.

Trump había escalado la presión con una serie de ultimátums: el 11 de mayo calificó la respuesta iraní de "totalmente inaceptable"; el 17 de mayo amenazó con que "no quedará nada" de Irán si no pactaban; y el 19 de mayo dio a Teherán un ultimátum de "dos o tres días".

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, confirmó el viernes que el alto el fuego "se mantiene por ahora", pero advirtió que las fuerzas estadounidenses están listas para reanudar operaciones en cualquier momento.