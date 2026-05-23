Trump asegura que se ha negociado "en gran medida" un acuerdo con Irán

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este sábado desde el Despacho Oval de la Casa Blanca que un acuerdo con Irán ha sido "negociado en gran medida", sujeto a finalización, tras una llamada conjunta con los líderes de Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Pakistán, Turquía, Egipto, Jordania y Baréin.
Trump publicó el anuncio en su cuenta de la red social Truth Social con un mensaje, replicado por la cuenta en X de la Casa Blanca, en el que afirmó: "Un acuerdo ha sido negociado en gran medida, sujeto a finalización entre los Estados Unidos de América, la República Islámica de Irán y los diversos otros países enumerados. Los aspectos y detalles finales del acuerdo están siendo discutidos actualmente y serán anunciados en breve".
El mandatario destacó que uno de los elementos clave del pacto es la reapertura del estrecho de Ormuz, la vía marítima estratégica que Irán bloqueó como represalia tras los bombardeos coordinados de Estados Unidos e Israel sobre instalaciones militares y nucleares iraníes el 28 de febrero, en la llamada Operación "Furia Épica".
Ese bloqueo redujo el tráfico marítimo de 153 tránsitos diarios a entre cuatro y 13, disparó el precio del crudo por encima de los 120 dólares por barril y generó pérdidas diarias para Irán de entre 435 y 500 millones de dólares.
Trump informó además haber sostenido una llamada bilateral con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, que según describió "también fue muy bien".
El anuncio llega pocas horas después de que Trump declarara en un discurso en Suffern, Nueva York, que aún no se decidía entre cerrar un acuerdo o retomar la ofensiva militar contra Irán, y que "nunca van a tener un arma nuclear".
El camino hasta este anuncio estuvo marcado por una escalada de presión diplomática y militar. El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmail Bagaei, reconoció este mismo sábado que "durante la última semana, la tendencia ha sido hacia un mayor acercamiento de posturas", aunque advirtió que había que esperar "tres o cuatro días" para saber si habría acuerdo definitivo.
Las negociaciones han sido mediadas principalmente por Pakistán, cuyo jefe del Ejército, el mariscal Asim Munir, actuó como enlace directo entre Washington y Teherán.
Qatar y Pakistán redactaron además un memorando revisado para cerrar las brechas entre ambas partes, con el respaldo de Arabia Saudita, Turquía y Egipto.
El principal punto de desacuerdo había sido la duración de la moratoria nuclear: Estados Unidos exigía una pausa de 20 años al enriquecimiento de uranio, mientras Irán ofrecía entre cinco y 15 años.
Teherán reclamaba además 270,000 millones de dólares en compensaciones de guerra y Washington exigía la entrega de los 440 kilogramos de uranio altamente enriquecido en poder iraní.
Trump había escalado la presión con una serie de ultimátums: el 11 de mayo calificó la respuesta iraní de "totalmente inaceptable"; el 17 de mayo amenazó con que "no quedará nada" de Irán si no pactaban; y el 19 de mayo dio a Teherán un ultimátum de "dos o tres días".
El secretario de Defensa, Pete Hegseth, confirmó el viernes que el alto el fuego "se mantiene por ahora", pero advirtió que las fuerzas estadounidenses están listas para reanudar operaciones en cualquier momento.
Preguntas Frecuentes sobre el Acuerdo entre Estados Unidos e Irán
CiberCuba te lo explica:
¿En qué consiste el acuerdo negociado entre Estados Unidos e Irán?
El acuerdo entre Estados Unidos e Irán ha sido "negociado en gran medida" y está sujeto a finalización. Uno de los elementos clave del pacto es la reapertura del estrecho de Ormuz, una vía marítima estratégica crucial que Irán había bloqueado. El acuerdo también se enfoca en la moratoria nuclear y las compensaciones económicas.
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¿Cuál es el impacto del bloqueo del estrecho de Ormuz por parte de Irán?
El bloqueo del estrecho de Ormuz por Irán redujo el tráfico marítimo de 153 tránsitos diarios a entre cuatro y 13, disparando el precio del crudo por encima de los 120 dólares por barril y generando pérdidas diarias para Irán de entre 435 y 500 millones de dólares. Esta vía es crucial para el transporte de petróleo mundial.
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¿Qué rol han jugado otros países en las negociaciones entre Estados Unidos e Irán?
Las negociaciones han sido mediadas principalmente por Pakistán, con la participación de otros países como Arabia Saudita, Turquía y Egipto. Pakistán actuó como enlace directo y redactó un memorando revisado para cerrar las brechas entre Estados Unidos e Irán, facilitando así el acercamiento entre ambos países.
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¿Qué ha dicho Trump sobre la posibilidad de que Irán tenga armas nucleares?
Donald Trump ha sido categórico al afirmar que Irán "nunca va a tener un arma nuclear". Ha reiterado su compromiso de impedir que Irán desarrolle armas nucleares, utilizando una estrategia de presión máxima para alcanzar este objetivo.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.