7 claves para entender la crisis Irán-EE.UU. antes de que venza el ultimátum de Trump esta noche

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El plazo fijado por Donald Trump para que Irán reabra el Estrecho de Ormuz vence este martes 7 de abril a las 20:00 horas (hora de Washington), y la tensión no ha dejado de escalar durante todo este lunes. Estas son las siete claves para entender qué está en juego.

1. El ultimátum vence esta noche

Trump fijó el martes 7 de abril como fecha límite para que Teherán reabra el Estrecho de Ormuz. En un mensaje en redes sociales amenazó: "El martes será el Día de las Plantas Eléctricas y el Día de los Puentes, todo en uno, en Irán. ¡No habrá nada igual!" Es el cuarto ultimátum que lanza desde el 21 de marzo.

2. Irán rechaza negociar bajo presión

El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Bagaei, fue categórico este lunes: La negociación no es en absoluto compatible con ultimátums, crímenes o amenazas de cometer crímenes de guerra." Teherán mantiene que no cederá ante la presión militar.

3. El plan de 15 puntos, rechazado

El plan de 15 puntos enviado por Washington a través de mediadores fue calificado por Irán de "extremadamente ambicioso e ilógico" e "inaceptable". Bagaei anunció que Teherán elaboró su propia contrapropuesta basada en sus líneas rojas, cuyos detalles dará a conocer "a su debido tiempo".

4. La contrapropuesta iraní: 5 condiciones

Irán exige el cese de asesinatos selectivos, garantías de no repetición de la guerra, compensación por los daños causados, fin total de las hostilidades y reconocimiento de su autoridad sobre el Estrecho de Ormuz. Bagaei descartó además cualquier alto el fuego temporal, al que llamó "una pausa para reagruparse y rearmarse con el fin de continuar el crimen".

5. El debate sobre un alto el fuego de 45 días

Pese a la postura pública iraní, cuatro fuentes citadas por Axios confirman que se negocian los términos de un cese de hostilidades de 45 días en dos fases. Trump declaró a la cadena israelí Channel 12 estar en negociaciones profundas con Irán y confiar en un acuerdo, pero advirtió: "Si no llegan a un acuerdo, lo volaré todo allí." Los cancilleres mediadores hablaron con Steve Witkoff y Jared Kushner el domingo sin resultado.

6. Los mediadores y la ley de peajes

Pakistán, Egipto y Turquía actúan como intermediarios, mientras Witkoff y Kushner mantienen contacto directo por mensajes de texto con el canciller iraní Abbas Araghchi. Para los mediadores, la reapertura total del estrecho es condición indispensable. Sin embargo, el Parlamento iraní aprobó el 31 de marzo una ley para imponer peajes a los buques que crucen el estrecho, con prohibición expresa para naves de EE.UU. e Israel, en una medida que expertos en derecho marítimo consideran violatoria de la Convención de la ONU sobre el Derecho del Mar.

7. El balance de la Operación Furia Épica

Lanzada el 28 de febrero de 2026 por EE.UU. e Israel, la operación ha atacado más de 5,000 objetivos, destruido el 90% de la capacidad misilística iraní y eliminado a 49 altos funcionarios. Este lunes, Israel golpeó la mayor planta petroquímica de Irán en Asaluyeh —responsable del 50% de la producción nacional— y eliminó al jefe de inteligencia de la Guardia Revolucionaria, el Brigadier General Majid Khademi. El ministro de Defensa israelí Israel Katz afirmó que el ataque representa "un severo golpe económico de decenas de miles de millones de dólares para el régimen iraní".

Lo que viene

Las fuentes consultadas por Axios califican las probabilidades de acuerdo como escasas. Si el plazo vence sin acuerdo esta noche, Trump ha prometido ataques masivos contra infraestructura civil iraní. La corresponsal de la BBC Lyse Doucet describe una "diplomacia frenética de último minuto que se acelera".