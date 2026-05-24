Exvicepresidente chavista lanza incómodo mensaje tras simulacro militar de EE.UU. en Caracas

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Elías Jaua Milano, exvicepresidente de Venezuela durante el gobierno de Hugo Chávez, publicó el sábado un extenso mensaje en Facebook en el que calificó a Estados Unidos de «potencia ocupante» y llamó a la «resistencia cívica» venezolana, en reacción directa al simulacro de evacuación militar realizado por la Embajada de EE.UU. en Caracas.

El texto, titulado «El silencio ha sido roto», fue publicado horas después de que dos aeronaves MV-22 Osprey del Cuerpo de Marines sobrevolaran la capital venezolana y aterrizaran en las instalaciones diplomáticas estadounidenses, mientras el portaaviones USS Iwo Jima y el crucero misilístico USS Lake Erie se posicionaban a menos de seis millas náuticas de las costas venezolanas.

Captura de Facebook/Elías Jaua.

El mensaje resulta políticamente incómodo porque proviene de un cuadro histórico del chavismo que rechaza abiertamente la nueva relación entre Caracas y Washington, en contraste con el gobierno interino de Delcy Rodríguez, que no solo autorizó el simulacro sino que ha impulsado activamente la normalización bilateral con EE.UU.

Jaua agradeció a quienes izaron banderas venezolanas, pintaron grafitis y se manifestaron en plazas públicas, y describió las acciones como «pequeñas y hermosas formas de resistencia cívica y popular frente a una nueva violación de nuestro cielo por parte de la potencia ocupante».

El exvicepresidente enumeró tres lecciones que, a su juicio, dejó la jornada: que sectores importantes de la población «no están dispuestos a naturalizar la ocupación ni la administración colonial», la capacidad de autoconvocatoria ciudadana al margen de los medios tradicionales, y la creatividad popular «para hacer sin recursos».

El ejercicio fue autorizado formalmente por el gobierno venezolano y coordinado con la Cruz Roja venezolana y las autoridades aeronáuticas nacionales. El canciller Yván Gil anunció la autorización en televisión estatal.

El mismo día del ejercicio, el jefe del Comando Sur de EE.UU., general Francis L. Donovan, realizó su segunda visita oficial a Caracas para supervisar y reunirse con altos líderes del gobierno interino.

El simulacro se produjo en un contexto de rápida normalización bilateral. EE.UU. y Venezuela restablecieron relaciones diplomáticas el 5 de marzo de 2026, la embajada estadounidense izó su bandera en Caracas el 14 de marzo, y el 30 de abril American Airlines reanudó vuelos directos Miami-Caracas por primera vez en siete años.

El rechazo al simulacro no se limitó a Jaua. Marea Socialista convocó una protesta en Chacaíto bajo la consigna «¡Yankee go home!» y Aporrea publicó múltiples pronunciamientos ciudadanos que enmarcaron el ejercicio como una violación de la soberanía venezolana.

Jaua cerró su mensaje con una declaración que apunta al futuro político del país: «Tal vez este 23 de mayo de 2026 pase a la historia no como el día en que el ocupante extranjero se atrevió a realizar ejercicios militares en suelo patrio, sino como el día en que inició la resistencia cívica que nos conducirá a recuperar nuestra independencia nacional, la que se ganaron nuestros ancestros con Bolívar al frente».