Más de 900 evacuados y dos comunidades aisladas tras inundaciones en Villa Clara

Las inundaciones causadas este sábado en Villa Clara por las intensas lluvias obligaron a evacuar a más de 900 habitantes de los municipios de Sagua la Grande y Cifuentes.

Asimismo, debido a la ruptura de puentes permanecen aisladas las localidades de Larrondo y Mariana Grajales, esta última con cerca de dos mil habitantes, informó este domingo la Agencia Cubana de Noticias.

En Sagua la Grande 17 personas se mantienen en centros de evacuación y 689 se encuentran acogidas en hogares de familiares o amigos, mientras en Cifuentes más de 200 residentes están en similar situación, precisa la información.

El Hospital Mártires del 9 de Abril, de Sagua la Grande, fue afectado por las inundaciones y la noche del sábado se intentaba drenar en el lugar con equipamiento especializado.

El sábado, los acumulados más significativos fueron de 156 milímetros (mm) en Sitiecito, 91,8 mm en el embalse Alacranes y 54 mm en la ciudad de Sagua la Grande.

Por su parte, la presa Alacranes se mantenía al 68,2 por ciento de su capacidad, sin representar peligro inmediato, aunque el tramo del canal magistral Alacranes-Pavón hacia el poblado de Viana presenta vulnerabilidad por los copiosos escurrimientos, concluye el reporte.

El periodista oficialista Henry Omar Pérez, quien ha reportado sobre el terreno el recorrido de las autoridades gubernamentales, mostraba imágenes este domingo de los daños causados por el fenómeno en viviendas de las zonas afectadas.