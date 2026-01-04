Se disparan los apagones en Cuba tras la captura de Maduro, pero el régimen asegura que es otro el motivo

Ver más

Los apagones se intensificaron en toda Cuba durante el sábado, con afectaciones que se extendieron desde las 5:18 a.m. hasta pasada la 1:00 a.m. del domingo, según el último parte del Sistema Eléctrico Nacional (SEN).

Las autoridades del régimen atribuyeron la crisis a la salida imprevista de varias unidades termoeléctricas, y curiosamente el repunte coincide con la detención del dictador venezolano Nicolás Maduro, principal proveedor de combustible subsidiado a la isla.

El ingeniero Lázaro Guerra, director general de Electricidad del Ministerio de Energía y Minas, señaló que “la afectación fue superior a lo previsto porque teníamos pensado que entrara la unidad 3 de la termoeléctrica Carlos Manuel de Céspedes de Cienfuegos y no fue posible a la hora de máxima demanda".

De acuerdo con el informe oficial del Ministerio de Energía y Minas, la máxima afectación por déficit de capacidad de generación alcanzó los 1.966 megavatios a las 6:20 p.m., una de las más altas en días recientes.

La producción de energía de los 34 nuevos parques solares fotovoltaicos fue de 2.643 MWh, con una potencia máxima de 535 MW, insuficiente para suplir el déficit creciente del sistema.

Graves fallas en el sistema

A las 6:00 a.m. de este domingo, la disponibilidad del SEN era de apenas 1.495 MW frente a una demanda de 1.650 MW. El parte técnico detalla que existen 150 MW afectados desde temprano por déficit, con una proyección de afectación de hasta 850 MW en las horas del mediodía.

Lo más leído hoy:

Entre las principales incidencias se reportan averías en las unidades 5 de la CTE Mariel, 1 y 2 de la CTE Felton, y 5 de la CTE Diez de Octubre, además de labores de mantenimiento en la unidad 2 de la CTE Santa Cruz y la unidad 4 de la CTE Carlos Manuel de Céspedes, en Cienfuegos.

El reporte indica también que existen 972 MW fuera de servicio por falta de combustible y lubricante, incluyendo 93 centrales de generación distribuida, la patana de Melones (35 MW) y 142 MW indisponibles por falta de lubricante.

Para el horario pico de este domingo, se prevé un déficit de 1.645 MW, con una demanda máxima estimada en 3.200 MW y una disponibilidad de apenas 1.555 MW. De mantenerse estas condiciones, se pronostica una afectación general de 1.675 MW, lo que augura nuevos apagones en todo el país.

Un contexto político y energético delicado

El incremento de los apagones se produce justo después de la captura en Caracas de Nicolás Maduro y su esposa por fuerzas estadounidenses, hecho que pone en riesgo el suministro de petróleo venezolano hacia Cuba.

Mientras tanto, el régimen insiste en presentar las causas como “fallas técnicas”, sin mencionar la pérdida de apoyo logístico y financiero de su principal aliado.