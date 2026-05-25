Cubano termina preso sin fianza en Nueva Jersey, mientras ICE activó orden migratoria inmediata

Imagen referencial de la detención de un migrante en Estados Unidos.

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Gueyner Aquino Díaz, ciudadano cubano de 41 años, permanece detenido sin derecho a fianza en la cárcel del condado de Bergen, Nueva Jersey, tras ser arrestado el sábado por cargos que incluyen agresión agravada por estrangulamiento, amenazas terroristas y agresión simple.

De acuerdo con el medio local Shore News Network, Aquino Díaz fue ingresado en la cárcel del condado de Bergen el pasado sábado, procedente de Hackensack. Los registros penitenciarios lo identifican como ciudadano y natural de Cuba, y consignan una orden de detención migratoria emitida ese mismo día por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), bajo el número de identificación 240212718.

Captura de Facebook/New Jersey News.

El cargo más grave que enfrenta es agresión agravada en segundo grado por estrangulamiento, un delito que en Nueva Jersey conlleva entre cinco y diez años de prisión estatal y una multa de hasta 150,000 dólares.

Además, la Ley de No Liberación Anticipada suele aplicarse a este tipo de cargo, lo que obligaría al acusado a cumplir el 85% de la condena antes de ser elegible para libertad condicional.

A esos cargos se suman amenazas terroristas en tercer grado —que implican una amenaza explícita de violencia y pueden acarrear entre tres y cinco años adicionales de prisión— y un cargo menor de agresión simple.

La ausencia de fianza indica que el juez consideró a Aquino Díaz un riesgo de fuga o un peligro para la comunidad.

La orden de detención migratoria significa que los funcionarios federales de inmigración han solicitado que se les notifique, o que se tomen medidas de custodia, si Aquino Díaz llegara a ser elegible para su liberación bajo custodia local.

Este tipo de orden es una solicitud —no una orden judicial— mediante la cual el ICE pide a la cárcel local que retenga al detenido hasta 48 horas adicionales para que las autoridades federales puedan tomar custodia. Su cumplimiento es voluntario para las autoridades locales, aunque en la práctica muchas cárceles lo acatan.

La emisión de la orden el mismo día del fichaje sugiere que el sistema de identificación biométrica activó de forma automática la alerta migratoria al procesar las huellas dactilares de Aquino Díaz.

Las autoridades no han divulgado detalles adicionales sobre la presunta agresión, incluyendo el lugar exacto donde ocurrió ni si el caso involucra una denuncia de violencia doméstica.

El caso se produce en el marco de una intensificación de las operaciones de ICE contra cubanos en Nueva Jersey. En abril, ICE detuvo en Newark al cubano Michel Proenza Martínez, con orden final de deportación y amplio historial criminal, al salir de una prisión federal.

En marzo, ICE detuvo en Bridgeton al cubano Álvaro Tuero, condenado por agresión sexual a un menor de 13 años, al salir de la prisión estatal. Ese mismo mes, tres cubanos con antecedentes penales graves fueron arrestados en operativos similares en el estado.

En mayo, ICE arrestó a cubanos convictos por delitos graves en una nueva ronda de operativos, en el contexto de una política federal que prioriza la detención de inmigrantes con historial criminal.

Desde enero de 2025, más de 1,901 cubanos han sido deportados desde Estados Unidos, para un total acumulado de 5,286 expulsados durante los dos mandatos de la administración Trump, según cifras del Departamento de Seguridad Nacional.