Una historia publicada en Instagram podría haber confirmado lo que hasta ahora era solo rumor: La Dura y Jorge Carlos Pajón estarían juntos.
El joven empresario compartió una imagen aparentemente inocente, donde aparece mirando su teléfono, con gorra blanca y camiseta clara. Pero lo que realmente llamó la atención de los seguidores fue el dije que cuelga de su cadena, un accesorio que muchos identificaron de inmediato como el de La Dura.
La publicación fue compartida por el creador de contenido Un Martí To Durako, y los comentarios no tardaron en inundar las redes. “El dije dice Dura????”, escribió una seguidora, mientras otra apuntó con humor: “Déjalo que está enamorado”. Otros fueron más directos: “Uno sembró y el otro cosechó”, “Con la cadena de mami”, “Ya Pajón anda marcando territorio” o “Ahora sí se secó el malecón”.
Tampoco faltaron los comentarios más críticos o sarcásticos. “Esa es la cadena que le regaló Jacob por su cumpleaños y este se la está poniendo, qué falta de respeto”, opinó una usuaria. Otros, en cambio, prefirieron tomárselo a broma: “José Carlos Pajón, qué clase de apellido”, “Por más zoom como ese”, o “Ya se sabe que es tuya, la Dura”.
A pesar del revuelo, ni La Dura ni Jorge Carlos Pajón han confirmado públicamente su relación. Sin embargo, entre fotos, coincidencias y pequeños gestos en redes, muchos seguidores dan por hecho que el romance ya es una realidad, aunque todavía sin una foto oficial de los dos juntos.
Preguntas frecuentes sobre el romance entre La Dura y Jorge Carlos Pajón
¿La Dura y Jorge Carlos Pajón están en una relación?
Aunque ni La Dura ni Jorge Carlos Pajón han confirmado públicamente su relación, una foto en Instagram ha avivado los rumores. La imagen muestra a Jorge Carlos con un dije que muchos identifican como el que suele usar La Dura, lo que ha llevado a los seguidores a especular sobre un posible romance.
¿Qué ha dicho La Dura sobre su posible nuevo romance?
Hasta ahora, La Dura no ha hecho declaraciones oficiales sobre su relación con Jorge Carlos Pajón. Sin embargo, su actividad en redes sociales, donde ha compartido imágenes que coinciden con las de Jorge Carlos, ha sido suficiente para que sus seguidores especulen sobre el estado de su vida amorosa.
¿Cómo ha reaccionado el público ante los rumores del romance?
Las redes sociales han estado llenas de comentarios variados respecto al posible romance entre La Dura y Jorge Carlos Pajón. Algunos seguidores se muestran emocionados y apoyan la relación, mientras que otros expresan nostalgia por la relación pasada de La Dura con Jacob Forever. En general, la comunidad está atenta a cualquier novedad que pueda confirmar los rumores.
¿Qué antecedentes hay sobre la vida amorosa de La Dura?
La Dura, cuyo nombre real es Diliamne Jouve, se separó recientemente del reguetonero Jacob Forever, con quien compartió una relación de más de doce años y tiene una hija en común. Desde la separación, ha habido numerosos rumores sobre su vida amorosa, pero La Dura ha mantenido la discreción y no ha confirmado ninguna nueva relación oficialmente.
