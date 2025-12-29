Vídeos relacionados:

Una historia publicada en Instagram podría haber confirmado lo que hasta ahora era solo rumor: La Dura y Jorge Carlos Pajón estarían juntos.

El joven empresario compartió una imagen aparentemente inocente, donde aparece mirando su teléfono, con gorra blanca y camiseta clara. Pero lo que realmente llamó la atención de los seguidores fue el dije que cuelga de su cadena, un accesorio que muchos identificaron de inmediato como el de La Dura.

La publicación fue compartida por el creador de contenido Un Martí To Durako, y los comentarios no tardaron en inundar las redes. “El dije dice Dura????”, escribió una seguidora, mientras otra apuntó con humor: “Déjalo que está enamorado”. Otros fueron más directos: “Uno sembró y el otro cosechó”, “Con la cadena de mami”, “Ya Pajón anda marcando territorio” o “Ahora sí se secó el malecón”.

Captura de Instagram / Jorge Carlos

Tampoco faltaron los comentarios más críticos o sarcásticos. “Esa es la cadena que le regaló Jacob por su cumpleaños y este se la está poniendo, qué falta de respeto”, opinó una usuaria. Otros, en cambio, prefirieron tomárselo a broma: “José Carlos Pajón, qué clase de apellido”, “Por más zoom como ese”, o “Ya se sabe que es tuya, la Dura”.

A pesar del revuelo, ni La Dura ni Jorge Carlos Pajón han confirmado públicamente su relación. Sin embargo, entre fotos, coincidencias y pequeños gestos en redes, muchos seguidores dan por hecho que el romance ya es una realidad, aunque todavía sin una foto oficial de los dos juntos.